Kastamonu'ya İHA düştü

Kastamonu’nun Cide ilçesine bağlı Kuşkayası köyünde sabah saat 07.30 saatlerinde Musa Zilan isimli yurttaşa ait evin bahçesine İnsansız Hava Aracı (İHA) düştü.

İHA’nın parçaları çevreye saçıldı ve fındık bahçesinde hasar oluştu. Olay yerine sevk edilen jandarma ekipleri inceleme yaptı. Menşei ve kime ait olduğu belirlenemeyen İHA’ya dair soruşturma başlatıldı.

(EMK)