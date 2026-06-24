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YT: Yayın Tarihi: 24.06.2026 09:01 24 Haziran 2026 09:01
 ~  SG: Son Güncelleme: 24.06.2026 09:03 24 Haziran 2026 09:03
Okuma Okuma:  1 dakika

Kastamonu'ya İHA düştü

Menşei ve kime ait olduğu belirlenemeyen İHA’ya dair soruşturma başlatıldı.

BİA Haber Merkezi
KUBi Kurdî Bixwînin

BİA Haber Merkezi
KUBi Kurdî Bixwînin
Görseli Büyüt
Kastamonu'ya İHA düştü

Kastamonu’nun Cide ilçesine bağlı Kuşkayası köyünde sabah saat 07.30 saatlerinde Musa Zilan isimli yurttaşa ait evin bahçesine İnsansız Hava Aracı (İHA) düştü.

İHA’nın parçaları çevreye saçıldı ve fındık bahçesinde hasar oluştu. Olay yerine sevk edilen jandarma ekipleri inceleme yaptı. Menşei ve kime ait olduğu belirlenemeyen İHA’ya dair soruşturma başlatıldı. 

(EMK)

Haber Yeri
İstanbul
iha insansız hava aracı
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