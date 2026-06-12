Li dijî sektora goştê spî operasyon: Ji bo 13 şîrketan qeyûm hat erkdarkirin
Wezîrê Dadê Akın Gurlek eşkere kir ku li 8 bajaran bi awayekî hemwext operasyoneke edlî hatiye kirin. Ev operasyon bi koordînasyona Serdozgeriya Komarê ya Stenbolê û bi îdiaya ku “pergala bazara goştê spî xera kirine û bûne sedema zêdebûna bihayên firotinê” pêk hatiye.
Gurlek diyar kir ku di çarçoveya lêpirsînê de ji bo 13 şirketan qeyûm hatiye wezîfedarkirin. Wezîr her weha da zanîn ku ji bo 32 gumanbaran bi îdiaya ku “hawirdora pêşbaziya serbest binpê kirine û biha li dijî xercîdaran guhertine”, biryara desteserkirin û lêgerînê hatiye dayîn.
Vatandaşlarımızın temel gıda ürünlerine adil, güvenli ve makul koşullarda ulaşabilmesi ile tüketici haklarının korunması, en hassas olduğumuz konuların başında gelmektedir. Adalet, İçişleri, Ticaret ile Hazine ve Maliye Bakanlıklarımız bu hedef doğrultusunda koordinasyon ve…— Akın Gürlek (@abakingurlek) June 12, 2026
Serdozgeriya Komarê ya Stenbolê jî daxuyaniyek da û diyar kir ku Buroya Lêpirsîna Sûcên Organîzekirî ev lêpirsîn li ser zêdebûna bihayên firotinê ya ku demên dawî de di sektora goştê spî de çêbûye, daye destpêkirin.
Li gorî daxuyaniyê; gilî, îxbar û serlêdanên welatiyan û îdiayên derbarê pergala bazarê de hatine berçavgirtin.
Serdozgeriyê da zanîn ku di çarçoveya lêpirsînê de, li ser hin şirketan û rayedarên wan ên ku di sektora goştê spî de çalak in, lêpirsîn dane destpêkirin; di vê pêvajoyê de “îdiayên buhabûna neheq, pêvajoyên bihakirinê yên di nava sektorê de û ew pêkanînên ku bandorê li ser nîzama bazarê dikin” bi hev re dinirxînin.
Li 8 bajaran ku navend Stenbol e û Enqere, Balikesîr, Bolu, Bursa, Îzmîr, Samsun û Uşak jî di nav de ne, operasyoneke hevdemî hat kirin. Di vê operasyonê de li ser rêveber û berpirsên şirketan ên ku di dosyeya lêpirsînê de wekî gumanbar cih digirin, biryarên girtin, desteserkirin, lêgerîna wan hate dayîn. Ji 32 gumanbarên ku di çarçoveya lêpirsînê de biryara desteserkirinê ji bo wan hebû, 28 kes hatin desteserkirin. Dozgeriyê da zanîn ku ev lêpirsîn di çarçoveya Xala 220an a Qanûna Cezayan a Tirkan (TCK) (ji bo pêkanîna sûcan avakirina rêxistinê, birêvebirin û endametiya rêxistinê) û Xala 237an de (bandorkirina li ser biha û vekişandina mal a ji firotinê) tê birêvebirin.
Serdozgeriyê da zanîn ku di çarçoveya lêpirsînê de qeyûm danîne ser 13 şirketan.
*Listeya şîrketên ku qeyûm lê hatiye erkdarkirin