Beyaz et sektörüne operasyon: 32 gözaltı kararı, 13 şirkete kayyım

Adalet Bakanı Akın Gürlek, “beyaz et sektöründe piyasa işleyişini bozarak haksız fiyat artışlarına ve tüketici mağduriyetine neden olduğu” iddiasıyla İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde 8 ilde eş zamanlı adli operasyon gerçekleştirildiğini açıkladı.

Soruşturma kapsamında 13 şirkete denetim kayyımı atandığını belirten Gürlek, “serbest rekabet ortamını ihlal ederek fiyatları tüketici aleyhine yönlendirdiği” iddiasıyla 32 şüpheli hakkında gözaltı, arama ve el koyma işlemleri uygulandığını kaydetti.

Vatandaşlarımızın temel gıda ürünlerine adil, güvenli ve makul koşullarda ulaşabilmesi ile tüketici haklarının korunması, en hassas olduğumuz konuların başında gelmektedir. Adalet, İçişleri, Ticaret ile Hazine ve Maliye Bakanlıklarımız bu hedef doğrultusunda koordinasyon ve… — Akın Gürlek (@abakingurlek) June 12, 2026

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı’ndan yapılan açıklamada ise soruşturmanın, Örgütlü Suçlar Soruşturma Bürosu tarafından son dönemde beyaz et sektöründe yaşanan fiyat artışlarına ilişkin olarak başlatıldığı belirtildi.

Açıklamaya göre kamuoyuna yansıyan şikâyetler, vatandaşlar tarafından yapılan ihbar ve başvurular ile piyasa işleyişine yönelik iddialar dikkate alındı.

Başsavcılık, soruşturma kapsamında beyaz et sektöründe faaliyet gösteren bazı şirketler ve bu şirketlerin yetkilileri hakkında “haksız fiyat artışı iddiaları, sektör içerisindeki fiyatlama süreçleri ve piyasa düzenine etki eden uygulamaların” birlikte ele alındığını bildirdi.

İstanbul merkezli olmak üzere Ankara, Balıkesir, Bolu, Bursa, İzmir, Samsun ve Uşak’ta eşzamanlı düzenlenen operasyonda, soruşturma dosyasında şüpheli olarak yer alan şirket yöneticileri ve yetkilileri hakkında yakalama, gözaltı, arama ve el koyma işlemleri uygulandı. Soruşturma kapsamında hakkında gözaltı kararı verilen 32 şüpheliden 28'i gözaltına alındı. Soruşturmanın, Türk Ceza Kanunu’nun 220. maddesinde düzenlenen “suç işlemek amacıyla örgüt kurma, yönetme ve örgüte üye olma”, TCK’nin 237. maddesinde düzenlenen “fiyatları etkileme” ve ilgili mevzuat kapsamında “satıştan kaçınma” suçları yönünden yürütüldüğü belirtildi.

Başsavcılık, soruşturma kapsamında 13 şirkete kayyım atandığını da kaydetti:

Soruşturma konusu eylemlerin niteliği, sektörün temel gıda tedariki bakımından taşıdığı önem ve şirket faaliyetlerinin hukuka uygun şekilde denetlenebilir olarak sürdürülmesi amacıyla, soruşturma kapsamındaki 13 şirket hakkında 5271 sayılı Ceza Muhakemesi Kanunu’nun 133. maddesi uyarınca denetim kayyımlığı tedbiri uygulanmıştır.

(vc)