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YT: Yayın Tarihi: 04.08.2026 08:12 4 Ağustos 2026 08:12
 ~  SG: Son Güncelleme: 04.08.2026 08:17 4 Ağustos 2026 08:17
Okuma Okuma:  1 dakika

Menderes Belediyesi'ne operasyon: Belediye Başkanı İlkay Çiçek dahil 21 gözaltı

Soruşturma çerçevesinde Çiçek'in evinde ve Menderes Belediyesi hizmet binasında arama yapıldı. Belediye binasındaki inceleme sürüyor.

BİA Haber Merkezi
KUBi Kurdî Bixwînin

BİA Haber Merkezi
KUBi Kurdî Bixwînin
Görseli Büyüt
Menderes Belediyesi'ne operasyon: Belediye Başkanı İlkay Çiçek dahil 21 gözaltı
Fotoğraf: Menemen Belediyesi web sayfası
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İzmir Cumhuriyet Başsavcılığı'nın, Menderes Belediyesi'ne yönelik yürüttüğü "rüşvet" ve "irtikap" soruşturması kapsamında Belediye Başkanı İlkay Çiçek'in de aralarında bulunduğu 21 kişi gözaltına alındı.

Soruşturma çerçevesinde Çiçek'in evinde ve Menderes Belediyesi hizmet binasında arama yapıldı. Belediye binasındaki inceleme sürüyor. 

Gözaltına alınan 21 kişinin emniyetteki işlemlerinin devam ettiği öğrenildi. Soruşturmaya ilişkin Başsavcılığın incelemesi sürüyor.

 (EMK)

Haber Yeri
İstanbul
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