Menderes Belediyesi'ne operasyon: Belediye Başkanı İlkay Çiçek dahil 21 gözaltı
Soruşturma çerçevesinde Çiçek'in evinde ve Menderes Belediyesi hizmet binasında arama yapıldı. Belediye binasındaki inceleme sürüyor.
İzmir Cumhuriyet Başsavcılığı'nın, Menderes Belediyesi'ne yönelik yürüttüğü "rüşvet" ve "irtikap" soruşturması kapsamında Belediye Başkanı İlkay Çiçek'in de aralarında bulunduğu 21 kişi gözaltına alındı.
Soruşturma çerçevesinde Çiçek'in evinde ve Menderes Belediyesi hizmet binasında arama yapıldı. Belediye binasındaki inceleme sürüyor.
Gözaltına alınan 21 kişinin emniyetteki işlemlerinin devam ettiği öğrenildi. Soruşturmaya ilişkin Başsavcılığın incelemesi sürüyor.
(EMK)
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