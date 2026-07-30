TÜRKÇE ENGLISH
JTI Certified
Destpêk
Nûçe Nivîskar Galerî Pirtûkxane
Lê bigere
Kategoriyan Nîşan BideKategoriyan VeşêreKategorî
TÜRKÇE ENGLISH
Lê bigere Destpêk
bianet-Bağımsız İletişim Ağı
Menuyê Nîşan BideMenuyê Veşêre
bianet biamag türkçe english
BEŞ
Nûçe Nivîskar Proje Pirtûkxane Galerî Di Malperê de Bigere
KATEGORÎ
MEDYA CIVAKÎ
Facebook Twitter Youtube Instagram RSS E-bulten
SAZÛMAN
Derbarê me de Peywendî Polîtîkaya KVKKyê Peymana Nepenîtiyê
NÛÇE
DW: Dîroka Weşanê: 30.07.2026 09:15 30 Tîrmeh 2026 09:15
 ~  ND: Nûkirina Dawî: 30.07.2026 09:22 30 Tîrmeh 2026 09:22
Xwendin Xwendin:  1 xulek

Li dijî Şaredariya Etimesgutê operasyon: Beşikçioglu jî di nav de 52 kes hatin desteserkirin

Tîmên Rêveberiya Emniyetê ya Bajarê Enqereyê, di saetên sibehê de bi awayekî hemwext bi ser gelek navnîşanan de girtin.

Navenda Nûçeyan a BIAyê
TRTürkçesini Oku ENRead in English

Navenda Nûçeyan a BIAyê
TRTürkçesini Oku ENRead in English
Dîmenê mezin bike
Li dijî Şaredariya Etimesgutê operasyon: Beşikçioglu jî di nav de 52 kes hatin desteserkirin
Serokê Şaredariya Etimesgutê Erdal Beşikçioglu. Fotograf: AA
Facebook Twitter Whatsapp Bluesky

Di çarçoveya lêpirsîna gendeliyê de Serdozgariya Komarî ya Enqereyê li dijî Şaredariya Etimesgutê ya CHPyî operasyon da destpêkirin. 

Di çarçoveya lêpirsînê de Cîgirên Serokê Şaredariyê Taylan Ozguven, İhsan Bahri Bellek,  Atilla Akyurek û Serokê Şaredariyê Erdal Beşikçioglu jî di nav de 52 kes hatin desteserkirin. 

Tîmên Rêveberiya Emniyetê ya Bajarê Enqereyê, di saetên sibehê de bi awayekî hemwext bi ser gelek navnîşanan de girtin.

 Her weha tîmên polîsan xebatên lêgerîn û lêkolîna di avahiya Şaredariya Etimesgutê de berdewam dikin. 

(EMK/AY)

Cihê Nûçeyê
Stenbol
operasyon etimesgut erdal beşikçioğlu CHP Gendeltî
Hak odaklı, çok sesli, bağımsız gazeteciliği güçlendirmek için bianet desteğinizi bekliyor.
Google ile Katkıda Bulunun
HAK ODAKLI, ÇOK SESLİ,
BAĞIMSIZ GAZETECİLİĞİ GÜÇLENDİRELİM!
bianet'e destek olmak için tıklayın
Biçe serûpelê