Etimesgut Belediyesi'ne operasyon: Beşikçioğlu dahil 52 kişi gözaltına alındı

*Aralarında Belediye Başkanı Erdal Beşikçioğlu, üç başkan yardımcısı, çok sayıda müdür, belediye personeli, siyasi parti yöneticileri, meclis üyeleri ve belediyeyle iş yapan firmaların yetkilileri bulunuyor. Şüphelilere örgüt kurma, zimmet, rüşvet, irtikap ve ihaleye fesat karıştırma suçlarından işlem yapılıyor. 56 ikamette, 15 iş yerinde ve 41 araçta arama yapılarak belgeler ve dijital materyaller incelemeye alındı. Gözaltına alınanlar işlemlerin ardından Başsavcılığa sevk edilecek.

Ankara Batı Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından CHP'li Etimesgut Belediyesi'ne yönelik yolsuzluk şüphesiyle yürütülen soruşturma" veya "Ankara Batı Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından CHP'li Etimesgut Belediyesi'ne yönelik bazı ihalelerde usulsüzlük yapıldığı iddialarıyla soruşturma başlatıldı.

Aralarında Belediye Başkanı Erdal Beşikçioğlu’nun da bulunduğu 55 şüpheli hakkında gözaltı kararı verildi. 52 kişi gözaltına alındı.

Soruşturma kapsamında aralarında Belediye Başkanı Erdal Beşikçioğlu ile belediye başkan yardımcıları Taylan Özgüven, İhsan Bahri Bellek ve Atilla Akyürek'in de bulunduğu 52 kişi gözaltına alındı.

Ankara İl Emniyet Müdürlüğü ekipleri, sabah saatlerinde çok sayıda adrese eş zamanlı operasyon düzenledi. Operasyonla eş zamanlı olarak polis ekiplerinin Etimesgut Belediyesi binasındaki arama ve inceleme çalışmaları devam ediyor.

Başsavcılık açıklama yaptı

Ankara Batı Cumhuriyet Başsavcılığı açıklama yaptı.

Açıklama şöyle:

"Ankara Batı Cumhuriyet Başsavcılığı Kaçakçılık, Uyuşturucu ve Örgütlü Suçlar Soruşturma Bürosunca, Etimesgut Belediyesi tarafından gerçekleştirilen bazı ihalelerde usulsüzlük yapıldığı, sahte belgeler düzenlendiği, otopark kiralama işlemleri ile inşaat projelerine ilişkin imar ve ruhsat süreçlerinde menfaat temin edildiği iddiaları üzerine soruşturma başlatılmıştır.

Soruşturma kapsamında; Sayıştay raporları, etkin pişmanlık hükümleri çerçevesinde alınan şüpheli ifadeleri, müşteki beyanları, CİMER başvuruları, Ses ve video kayıtları, MASAK raporları, HTS kayıtları ve analizleri ayrıntılı şekilde incelenmiştir.

Elde edilen deliller doğrultusunda şüpheliler hakkında; Suç işlemek amacıyla örgüt kurma ve yönetme, Kurulan örgüte üye olma, Zimmet, Rüşvet, İrtikap, İhaleye fesat karıştırma, Edimin ifasına fesat karıştırma suçlarından soruşturma yürütülmektedir.

Bu kapsamda, Etimesgut Belediye Başkanı Erdal Beşikçioğlu’nun da aralarında bulunduğu 42’si belediye görevlisi, 13’ü firma yetkilisi olmak üzere toplam 55 şüpheliye yönelik, 30 Temmuz 2026 tarihinde Ankara merkezli 9 ilde eş zamanlı operasyon düzenlenmiştir.

Ankara İl Emniyet Müdürlüğü Mali Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekiplerince gerçekleştirilen operasyon kapsamında, Belediye Başkanı Erdal Beşikçioğlu ile Belediye Başkan Yardımcıları Taylan Özgüven, İhsan Bahri Bellek ve Atilla Akyürek gözaltına alınmıştır.

Operasyon kapsamında ayrıca; Sosyal Yardım İşleri Müdürü, Mali Hizmetler Müdürü, İmar ve Şehircilik Müdürü, Destek Hizmetleri Müdürü, Zabıta Müdürü, Emlak ve İstimlak Müdürü, Fen İşleri Müdürlüğü İhale Şefi, Belediye Başkanı danışmanı ve koruması, İhale ve muayene kabul komisyonlarında görevli personel, Mühendisler, Belediye iştiraki ETİMKENT A.Ş.’nin genel müdürü ve yönetim kurulu üyeleri, Belediye personeli ve eski belediye çalışanları, Bazı siyasi parti yöneticileri ve belediye meclis üyeleri, Belediye ile iş yapan firma yetkilileri ve bir iş takipçisi hakkında gözaltı işlemi uygulanmıştır.

Soruşturma kapsamında FMT Global, Kule Medikal, AER Group, Yosun Ambalaj, Standart Katı Atık, TBD Group A.Ş., Seka Tıp Merkezi, HFO İnşaat ve Ritim Bilgisayar başta olmak üzere belediyeyle iş ilişkisi bulunduğu değerlendirilen çeşitli firmaların yetkilileri hakkında da işlem yapılmıştır.

Şüpheli listesinde yer alan 52 kişi gözaltına alınmış, şüphelilere ait 56 ikamet, 15 iş yeri ve 41 araçta arama ve el koyma işlemleri gerçekleştirilmekte; ele geçirilen belge, dijital materyal ve diğer deliller incelemeye alınmaktadır. Gözaltına alınan şüphelilerin işlemlerinin tamamlanmasının ardından Ankara Batı Cumhuriyet Başsavcılığına sevk edilmeleri planlanmaktadır."

(EMK)