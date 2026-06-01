TÜRKÇE ENGLISH
JTI Certified
Destpêk
Nûçe Nivîskar Galerî Pirtûkxane
Lê bigere
Kategoriyan Nîşan BideKategoriyan VeşêreKategorî
TÜRKÇE ENGLISH
Lê bigere Destpêk
bianet-Bağımsız İletişim Ağı
Menuyê Nîşan BideMenuyê Veşêre
bianet biamag türkçe english
BEŞ
Nûçe Nivîskar Proje Pirtûkxane Galerî Di Malperê de Bigere
KATEGORÎ
MEDYA CIVAKÎ
Facebook Twitter Youtube Instagram RSS E-bulten
SAZÛMAN
Derbarê me de Peywendî Polîtîkaya KVKKyê Peymana Nepenîtiyê
NÛÇE
DW: Dîroka Weşanê: 01.06.2026 09:31 1 Hezîran 2026 09:31
 ~  ND: Nûkirina Dawî: 01.06.2026 09:34 1 Hezîran 2026 09:34
Xwendin Xwendin:  2 xulek

Li dijî Şaredariya Bucayê operasyon: Şaredar Gorkem Duman hat desteserkirin

Parlementerê Rihayê yê CHPê Mahmut Tanal, li ser hesabê xwe yê medyaya civakî bi daxuyaniyekê bertek nîşanî operasyona li dijî Şaredariya Bucayê da.

Navenda Nûçeyan a BIAyê
TRTürkçesini Oku

Navenda Nûçeyan a BIAyê
TRTürkçesini Oku
Dîmenê mezin bike
Li dijî Şaredariya Bucayê operasyon: Şaredar Gorkem Duman hat desteserkirin

Di çarçoveya lêpirsîna ku ji aliyê Serdozgeriya Komarî ya Îzmîrê ve tê birêvebirin de, li dijî Şaredariya Bucayê operasyon hat kirin. Şaredarê Bucayê Gorkem Duman û Şaredarê berê Erhan Kiliç jî di nav de, gelek kes hatin desteserkirin.

Li gorî agahiyên hatine bidestxistin, di çarçoveya lêpirsînê de ji bo 62 kesan biryara desteserkirinê hatiye dayîn. Tîmên polîsan serê sibehê li dijî gumanbaran operasyoneke hemwext li dar xistin.

Di çarçoveya lêpirsînên li dijî şaredariyên CHPî de, di rojên borî de li dijî Şaredariya Guzelbahçeyê jî operasyon hatibû kirin. Di wê lêpirsîna ku ji aliyê Buroya Sûcên Teror û Rêxistinî ya Serdozgeriya Komarê ya Îzmîrê ve dihat birêvebirin de, Şaredarê Guzelbahçeyê Mustafa Gunay û Midûrê Îmar û Bajarsaziyê Ozgur Bayraktar hatibûn girtin; sê gumanbarên din jî bi şerta kontrola edlî serbest bûbûn.

Mahmut Tanal bertek nîşan da

Parlementerê Rihayê yê CHPê Mahmut Tanal, li ser hesabê xwe yê medyaya civakî bi daxuyaniyekê bertek nîşanî operasyona li dijî Şaredariya Bucayê da.

Li gorî nûçeya ANKAyê, Tanal da zanîn ku ev operasyon ne hiqûqî ye, siyasî ye. Tanal diyar kir ku şaredarekî li ser wezifeya xwe û cih û warê wî diyar, li şûna ku ji bo îfadeyê bê vexwendin, bi operasyonê tê desteserkirin; ev yek nayê qebûlkirin.

Tanal di daxuyaniya xwe de got: “Derfeta vexwendina ji bo îfadeyê hebû, lê wan serê sibehê operasyon kir. Ev yek nîşan dide ku hiqûq ji bo armancên siyasî tê bikaranîn. Li vir ne tenê Görkem Duman, vîna gelê Bucayê ya li ser sindoqê hatiye hedefgirtin.”

(EMK/AY)

Cihê Nûçeyê
Stenbol
operasyon buca CHP şaredarî
Hak odaklı, çok sesli, bağımsız gazeteciliği güçlendirmek için bianet desteğinizi bekliyor.
Google ile Katkıda Bulunun
HAK ODAKLI, ÇOK SESLİ,
BAĞIMSIZ GAZETECİLİĞİ GÜÇLENDİRELİM!
bianet'e destek olmak için tıklayın
Biçe serûpelê