HABER
YT: Yayın Tarihi: 01.06.2026 08:38 1 Haziran 2026 08:38
 ~  SG: Son Güncelleme: 01.06.2026 09:26 1 Haziran 2026 09:26
Okuma Okuma:  1 dakika

Buca Belediyesi’ne Operasyon: Başkan Görkem Duman gözaltında

CHP Şanlıurfa Milletvekili Tanal, Buca Belediyesi’ne yönelik operasyona sosyal medya hesabından yaptığı açıklamayla tepki gösterdi.

İzmir Cumhuriyet Başsavcılığı'nın yürüttüğü soruşturma kapsamında Buca Belediyesi’ne operasyon yapıldı. Buca Belediye Başkanı Görkem Duman ile eski Belediye Başkanı Erhan Kılıç’ın da aralarında bulunduğu çok sayıda kişi gözaltına alındı.

Edinilen bilgilere göre, soruşturma kapsamında toplam 62 kişi hakkında gözaltı kararı verildi. Polis ekipleri sabah saatlerinde harekete geçerek şüphelilere yönelik eş zamanlı operasyon gerçekleştirdi.

Öte yandan, CHP’li belediyelere yönelik soruşturmalar kapsamında geçtiğimiz günlerde Güzelbahçe Belediyesi’ne de operasyon düzenlenmişti. İzmir Cumhuriyet Başsavcılığı Terör ve Örgütlü Suçlar Bürosu tarafından yürütülen soruşturmada gözaltına alınan Güzelbahçe Belediye Başkanı Mustafa Günay ile İmar ve Şehircilik Müdürü Özgür Bayraktar tutuklanmış, diğer üç şüpheli ise adli kontrol şartıyla serbest bırakılmıştı.

Mahmut Tanal’dan tepki

CHP Şanlıurfa Milletvekili Mahmut Tanal, Buca Belediyesi’ne yönelik operasyona sosyal medya hesabından yaptığı açıklamayla tepki gösterdi.

ANKA'nın haberine göre, operasyonun hukuki değil siyasi olduğunu savunan Tanal, sabit ikametgâhı bulunan ve görevi başındaki bir belediye başkanının ifadeye çağrılmak yerine şafak operasyonuyla gözaltına alınmasının kabul edilemez olduğunu belirtti.

Tanal açıklamasında, “Tebligat yapılıp ifadeye davet etmek mümkünken sabahın erken saatlerinde operasyon düzenlenmesi, hukukun siyasi amaçlarla kullanılması anlamına gelir. Hedef alınan yalnızca Görkem Duman değil, Buca halkının sandıkta ortaya koyduğu iradedir” dedi.

(EMK)

Haber Yeri
İstanbul
chp'li belediyeler CHP'li belediyelere operasyon buca belediyesi
