Li dijî HDPê operasyon: 20 kes hatine desteserkirin

Partiya Demokratîk a Gelan (HDP) aşkere ku îro danê sibê rêveber û endamên partiyê wan hatine desteserkirin.

HDPê li ser hesabê xwe yê medyaya civakî wiha got: “Îro danê sibê li Stenbolê bi dehan hevalên me ku di nav de endamên meclîsa partiye, hevserokên navçeyan û rêveber û endamên navçe û bajêr yên pariya me bi awayekî derhiqûqî hatin desteserkirin. Hûn ê nikaribin bi zext, desteserkirin û tundiyê bi me paş ve gav bavêje avêtin.

Li gorî nûçeya MAyê kesên hatin desteserkirin birin Rêveberiya Polîsan a Bajarê Stenbolê.

Daxuyaniya Wezîr Yerlîkaya

Wezîrê Karên Navxweyî Alî Yerlîkaya jî li ser hesabê xwe yê medyaya civakî ragihand ku li 2 bajaran operasyon hat lidarxistin.

Yerlikaya da zanîn ku di serdegirtinên ku li 11 navçeyên Stenbolê û 26 navnîşanên li Kirklareliyê hatin kirin de di nav de berdevkê HDPê yê bajêr û serokên navçeyan jî di nav de 20 kes hatin desteserkirin.

