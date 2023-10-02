HDP’ye operasyon

Halkların Demokratik Partisi (HDP), bu sabah parti yöneticileri ve üyelerinin gözaltına alındığını açıkladı.

HDP sosyal medya hesabından, “Bu sabah İstanbul'da aralarında PM, ilçe eşbaşkanları, il-ilçe yöneticileri ve üyelerimizin bulunduğu onlarca arkadaşımız hukuksuz bir şekilde gözaltına alındı. Bu siyasi kırım operasyonları bir algı operasyonudur. Baskı, gözaltı ve şiddetle bize geri adım attıramayacaksınız” açıklamasını yaptı.

MA’nın haberine göre gözaltına alınanlar İstanbul İl Emniyet Müdürlüğü’ne götürüldü.

Bakan Yerlikaya’dan açıklama

İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya da sosyal medya hesabından, iki ilde operasyon düzenlendiğini duyurdu.

Yerlikaya, İstanbul’da 11 ilçede ve Kırklareli’nde 26 adrese düzenlenen baskınlarda, HDP il sözcüsü ve ilçe başkanlarında da aralarında bulunduğu 20 kişinin gözaltına alındığını açıkladı. (AS)