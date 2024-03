Li Bûrsayê êrişî avahiya DEM Partiyê kirine

Li Bûrsayê êrişî avahiya navçeya Înegol ya DEM Partiyê kirine. Namzetê DEM Partiyê yê Bursayê Îhsan Seylan bertek nîşan da û got: “Êrîş ti carî nikarin me ji têkoşîna me ya bi biryar dûr bixin.”