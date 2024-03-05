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Yayın Tarihi: 5 Mart 2024 09:04
 ~ Son Güncelleme: 5 Mart 2024 12:33
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Bursa’da DEM Parti binasına saldırı

DEM Parti Bursa Büyükşehir Belediye Eşbaşkan Adayı İhsan Seylan, “Saldırılar kararlı mücadelemizden bizi asla yıldıramaz” dedi.

BİA Haber Merkezi
ENRead in English KUBi Kurdî Bixwînin

BİA Haber Merkezi
ENRead in English KUBi Kurdî Bixwînin
Görseli Büyüt
Bursa’da DEM Parti binasına saldırı
Fotoğraf: MA

Halkların Eşitlik ve Demokrasi Partisi’nin (DEM Parti) Bursa, İnegöl’deki ilçe binasına dün akşam saldırı düzenlendi, binanın kapısı ve camları kırıldı.

MA’nın haberine göre, çevrede bulunan kamera kayıtlarında, saldırının baltalı bir kişi tarafından gerçekleştirildiği görülüyor. Saldırı esnasında ilçe binasının dışında bulunan bir parti üyesi de saldırgan tarafından baltayla kovalandı.

Saldırıyı gerçekleştiren kişi gözaltına alındı.

DEM Parti Bursa İl Eşbaşkanı Mehmet Deniz Büyükak, saldırıya ilişkin savcılığa suç duyurusunda bulunacaklarını açıkladı.

“Çalışmalarımızı sürdürmeye devam edeceğiz”

Saldırı sonrası ilçe binasına giderek burada açıklama yapan DEM Parti Bursa Büyükşehir Belediye Eşbaşkan Adayı İhsan Seylan, seçim çalışmalarını baltalamaya yönelik yapılan bu saldırıyı kınadıklarını ve bununla mücadele edeceklerini aktardı.

Seçim çalışmalarını güçlü bir şekilde sürdüreceklerinin altını çizen Seylan, “Bugün siyasette bizimle yarışanlar, adil ve demokratik ortamlar dururken birilerinin arkasına saklanıp siyaset yapma çabaları beyhudedir. Gerçekten kaçmadır. Bu kaçma sadece kendilerini kandırma sürecidir. Biz Bursa’nın bütün ilçelerinde ve büyükşehirde varız. Burada çalışmaları sürdürüyoruz. Çalışmalarımızı sürdürmeye devam edeceğiz. Demokratik belediyeciliği anlatmayı sürdüreceğiz” diye konuştu.

“Hukuki süreci takip edeceğiz”

Saldırı yalnızca bir halkın iradesine değil, aynı zamanda barışa ve demokrasiye de yapıldığını kaydeden Seylan, bütün siyasi parti adaylarının ve genel merkezlerinin demokrasi konusunda samimilerse bu saldırıyı kınamaları gerektiğini vurguladı:

“Halkın iradesine yapılan saldırı sadece bir halkın iradesine değildir. Demokrasiye, insana haklarına ve barışa yapılan saldırıdır. Bizim mücadelemize yapılan bu saldırı beyhudedir. Biz kazanacağız. Sorumluların gerçek manada arkasındakilerle beraber yargılanması sürecinde burada olacağız ve bu sürecin takipçisi olacağız. Halkımıza da buradan şu çağrıyı yapıyoruz ki bugünden sonra artık yetkili kurumlarımız, avukatlarımız hukuki süreci takip edecektir. Provokasyon noktasında, provokasyon onların işidir. Biz hukukun içinde, demokrasinin içinde, insan hakları içinde mücadelemizi sürdüreceğiz.”

(AS)

dem parti Seçim 2024
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