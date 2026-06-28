TÜRKÇE ENGLISH
JTI Certified
Destpêk
Nûçe Nivîskar Galerî Pirtûkxane
Lê bigere
Kategoriyan Nîşan BideKategoriyan VeşêreKategorî
TÜRKÇE ENGLISH
Lê bigere Destpêk
bianet-Bağımsız İletişim Ağı
Menuyê Nîşan BideMenuyê Veşêre
bianet biamag türkçe english
BEŞ
Nûçe Nivîskar Proje Pirtûkxane Galerî Di Malperê de Bigere
KATEGORÎ
MEDYA CIVAKÎ
Facebook Twitter Youtube Instagram RSS E-bulten
SAZÛMAN
Derbarê me de Peywendî Polîtîkaya KVKKyê Peymana Nepenîtiyê
ZAYENDA CIVAKÎ
DW: Dîroka Weşanê: 28.06.2026 14:35 28 Hezîran 2026 14:35
 ~  ND: Nûkirina Dawî: 29.06.2026 11:17 29 Hezîran 2026 11:17
Xwendin Xwendin:  3 xulek

65 kesên ku di 24emîn Meşa Rûmetê ya Stenbolê de hatibûn desteserkirin, serbest bûn

Meşa Rûmetê ya Stenbolê, tevî biryarên qedexekirinê û astengiyên veguhestinê li Kadıkoyê dest pê kir. Rojnameger jî di nav de 65 kesên ku di meşê de hatibûn desteserkirin, serbest bûn.

Navenda Nûçeyan a BIAyê
TRTürkçesini Oku ENRead in English

Navenda Nûçeyan a BIAyê
TRTürkçesini Oku ENRead in English
Dîmenê mezin bike
65 kesên ku di 24emîn Meşa Rûmetê ya Stenbolê de hatibûn desteserkirin, serbest bûn
Fotograf: UniKuir

24emîn Meşa Rûmetê ya Stenbolê li Kadıkoyê dest pê kir. Di meşê de rojnameger jî di nav de 65 kes hatin desteserkirin. Di saetên şevê de piştî îfadeyên li emniyetê hemû desteserkirî serbest bûn.

24emîn Meşa Rûmetê ya Stenbolê, tevî biryarên qedexekirinê yên qaymaqamiyan û astengiyên veguhestinê, li cihên cuda yên Kadıkoyê dest pê kir.

Beriya meşê, Qaymaqamtiya Kadıkoyê ragihandibû ku ji 27ê Hezîranê saet 08:00an heta 28ê Hezîranê saet 23:59an hemû çalakî û bername li navçeyê hatine qedexekirin. Qaymaqamtiya Beyohluyê jî biryareke weha ya qedexeyê da û rêyên derdora Taksimê girtin. Her weha bi biryara parêzganiyê jî seferên hin xetên metro û funîkulerê hatin sekinandin.

Piştî biryarên qedexeyê,  LGBTI+ yên ku ji bo Meşa Rûmetê li Caferagaya Kadıkoyê hatin ba hev, hewl dan li kolanên cuda dest bi meşê bikin. Parlamentera Stenbolê ya DEM Partiyê Ozgull Saki û Parlamentera Stenbolê ya Partiya Karkerên Tirkiyeyê (TÎP) Sera Kadıgil jî ji bo piştgiriyê li qadê bûn.

Hat hînbûn ku heta niha ji sê komên cuda yên ku hewl didan dakevin qadan, herî kêm 65 kes hatine desteserkirin. Di nav kesên hatine girtin de rojnamevan jî hene. Piştî îfadeyên li emniyetê hemû kesên desteserkirî serbest bûn.

Polîsan li Kolana Yaverbeyê mudaxileyî çalakgeran kir. Li Kolana Kerestecî Azîz a li Caferagayê jî, kesên ku bi dirûşma “Li ku yî evîndara min” xwestin pankartê vekin û rojnamevanên ku çalakî dişopandin hatin desteserkirin.

“Îro hîn bi dawî nebûye, em nû dest pê dikin!”

Komîteya Hefteya Rûmetê ya LGBTI+ ya Stenbolê li ser hesabê xwe yê medyaya civakî daxuyaniyek da û weha got:

“Me gotibû em li vir in evîndara min; em ê dersa hiqûqê jî bidin û nîşanî we bidin ka têkoşîn çawa tê kirin. Me her gav got û em ê her gav bibêjin; em li vir in, li kolanên ku aydî me ne, em li dijî desteserkirin û kîna we li ber xwe didin!”

12emîn Meşa Rûmetê ya Transan a Stenbolê tevî qedexeyê jî dîsa pêk hat
12emîn Meşa Rûmetê ya Transan a Stenbolê tevî qedexeyê jî dîsa pêk hat
21 Hezîran 2026

Komîteyê diyar kir ku çalakiyên wan wê di nava rojê de berdewam bikin û daxuyaniya xwe wiha bi dawî kir:

“Evîndara min îro hîn bi dawî nebûye, heta em nû dest pê dikin! Em belav nabin! Li her cihê ku em lê bin, em ê li kolanan bin!”

(VC/AY)

Cihê Nûçeyê
Stenbol
LGBTİ + Meha Rûmetê Meşa Rûmetê ya Stenbolê
Hak odaklı, çok sesli, bağımsız gazeteciliği güçlendirmek için bianet desteğinizi bekliyor.
Google ile Katkıda Bulunun
HAK ODAKLI, ÇOK SESLİ,
BAĞIMSIZ GAZETECİLİĞİ GÜÇLENDİRELİM!
bianet'e destek olmak için tıklayın
Biçe serûpelê