65 kesên ku di 24emîn Meşa Rûmetê ya Stenbolê de hatibûn desteserkirin, serbest bûn
24emîn Meşa Rûmetê ya Stenbolê li Kadıkoyê dest pê kir. Di meşê de rojnameger jî di nav de 65 kes hatin desteserkirin. Di saetên şevê de piştî îfadeyên li emniyetê hemû desteserkirî serbest bûn.
24emîn Meşa Rûmetê ya Stenbolê, tevî biryarên qedexekirinê yên qaymaqamiyan û astengiyên veguhestinê, li cihên cuda yên Kadıkoyê dest pê kir.
Beriya meşê, Qaymaqamtiya Kadıkoyê ragihandibû ku ji 27ê Hezîranê saet 08:00an heta 28ê Hezîranê saet 23:59an hemû çalakî û bername li navçeyê hatine qedexekirin. Qaymaqamtiya Beyohluyê jî biryareke weha ya qedexeyê da û rêyên derdora Taksimê girtin. Her weha bi biryara parêzganiyê jî seferên hin xetên metro û funîkulerê hatin sekinandin.
Piştî biryarên qedexeyê, LGBTI+ yên ku ji bo Meşa Rûmetê li Caferagaya Kadıkoyê hatin ba hev, hewl dan li kolanên cuda dest bi meşê bikin. Parlamentera Stenbolê ya DEM Partiyê Ozgull Saki û Parlamentera Stenbolê ya Partiya Karkerên Tirkiyeyê (TÎP) Sera Kadıgil jî ji bo piştgiriyê li qadê bûn.
🏳️🌈 24emîn Meşa Rûmetê ya Stenbolê li Kadikoy Modayê li xalên cûda dest pê kir— bianet Kurdî (@bianet_kurdi) June 28, 2026
👉 LGBTİ+yên ku li Kolana Yaverbeyê dest bi meşê kirin, tên desteserkirin.” pic.twitter.com/O9oq7w5VE6
Hat hînbûn ku heta niha ji sê komên cuda yên ku hewl didan dakevin qadan, herî kêm 65 kes hatine desteserkirin. Di nav kesên hatine girtin de rojnamevan jî hene. Piştî îfadeyên li emniyetê hemû kesên desteserkirî serbest bûn.
🏳️🌈￼ 24. İstanbul Onur Yürüyüşü | Kadıköy Şair Latifi Sokak'ta en az beş kişi kötü muameleye maruz bırakılarak gözaltına alındı. pic.twitter.com/FdeES4Pq0G— bianet (@bianet_org) June 28, 2026
Polîsan li Kolana Yaverbeyê mudaxileyî çalakgeran kir. Li Kolana Kerestecî Azîz a li Caferagayê jî, kesên ku bi dirûşma “Li ku yî evîndara min” xwestin pankartê vekin û rojnamevanên ku çalakî dişopandin hatin desteserkirin.
🏳️🌈 24emîn Meşa Rûmetê ya Stenbolê | Li Caferagayê li Kolana Kerestecî Azîz, LGBTİ+yên ku bi dirûşma "Li ku yî evîndara min" xwestin pankartê vekin û rojnamevanên ku çalakî dişopandin hatin desteserkirin.— bianet Kurdî (@bianet_kurdi) June 28, 2026
📹 Vîdeo: Muberra Ünsal pic.twitter.com/R8KeD9ykAm
“Îro hîn bi dawî nebûye, em nû dest pê dikin!”
Komîteya Hefteya Rûmetê ya LGBTI+ ya Stenbolê li ser hesabê xwe yê medyaya civakî daxuyaniyek da û weha got:
“Me gotibû em li vir in evîndara min; em ê dersa hiqûqê jî bidin û nîşanî we bidin ka têkoşîn çawa tê kirin. Me her gav got û em ê her gav bibêjin; em li vir in, li kolanên ku aydî me ne, em li dijî desteserkirin û kîna we li ber xwe didin!”
12emîn Meşa Rûmetê ya Transan a Stenbolê tevî qedexeyê jî dîsa pêk hat
Komîteyê diyar kir ku çalakiyên wan wê di nava rojê de berdewam bikin û daxuyaniya xwe wiha bi dawî kir:
“Evîndara min îro hîn bi dawî nebûye, heta em nû dest pê dikin! Em belav nabin! Li her cihê ku em lê bin, em ê li kolanan bin!”
“🏳️🌈 24emîn Meşa Rûmetê ya Stenbolê li Kadikoy Modayê dest pê kir: “Îro roja me ye, em dimeşin!”— bianet Kurdî (@bianet_kurdi) June 28, 2026
👉 Heta niha di nav kesên ku ji kolanên cûda hewl didan derkevin qadê û hatine desteserkirin de, rojnameger jî hene.
📸 Foto-vîdeo: UniKuir pic.twitter.com/CPLN2w1nNL
(VC/AY)