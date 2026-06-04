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LGBTİ+
YT: Yayın Tarihi: 04.06.2026 12:19 4 Haziran 2026 12:19
 ~  SG: Son Güncelleme: 04.06.2026 12:22 4 Haziran 2026 12:22
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LGBTİ+ derneklerinden intihara sürüklenen Deniz Soydam’la ilgili açıklama

“Yaşadığı ev, komşuları tarafından kundaklanmaya çalışılmış; gece içeride uyurlarken, evde iki çocuk ve iki kedi varken kapıları ateşe verilmişti. Deniz’i kaybetmenin derin üzüntüsünü, daha da çok öfkesini taşıyoruz.”

BİA Haber Merkezi

BİA Haber Merkezi
Görseli Büyüt
LGBTİ+ derneklerinden intihara sürüklenen Deniz Soydam’la ilgili açıklama
Fotoğraf: Kaos GL

LGBTİ+ dernekleri, intihara sürüklenen trans kadın Deniz Soydam’ın ardından ortak bir açıklama yayımladı.

Dün (3 Haziran) Mersin’de anma etkinliği düzenlenen Soydam’ın evi daha önce komşuları tarafından kundaklanmaya çalışılmış, gece saatlerinde içeride iki çocuk ve iki kedinin bulunduğu sırada kapıları ateşe verilmişti.
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Kaos GL’nin aktardığına göre, açıklamanın tamamı şöyle:

Kendisini, Muamma LGBTİ+ Derneği’nin bir dayanışma çağrısıyla tanıdık. Bugüne kadar duyduğumuz dayanışma çağrılarından farklıydı. Yaşadığı ev, komşuları tarafından kundaklanmaya çalışılmış; gece içeride uyurlarken, evde iki çocuk ve iki kedi varken kapıları ateşe verilmişti. Dört duvar arasında dahi yaşamasına izin vermediğiniz Deniz’i kaybetmenin derin üzüntüsünü, daha da çok öfkesini taşıyoruz. Öfkeliyiz; çünkü Deniz’in yaşadıkları münferit değil.  Bizi güvencesizliğe, yoksulluğa ve yalnızlığa itenler, nefreti örgütleyenler ve yaşamlarımızı hedef haline getirenler karşısında sessiz kalmayacağız. Bu yüzden haklılığımızdan, dayanışmamızdan ve mücadelemizden aldığımız güçle sözümüzü yükseltiyor, kararlılıkla karşı duruyoruz.

Yaşam alanlarını gasp ettiğiniz, nefretinizle yaşamdan kopardığınız her bir arkadaşımızın hesabını sormaya devam edeceğiz. Sevenlerine, dostlarına ve yolumuzu Deniz’le kesiştiren, dayanışmayı bir an olsun bırakmayan Muamma LGBTİ+ Derneği’ne başsağlığı diliyoruz. Hepimizin başı sağ olsun. Deniz’i unutmayacağız. Nefretinize karşı mücadelemizden vazgeçmeyeceğiz. Her kaybımızın ardından daha büyük bir dayanışmayla, daha güçlü bir kararlılıkla yaşamı savunmaya devam edeceğiz.

İmzacı kurumlar: 17 Mayıs Derneği, 20 Kasım Nefret Suçlarıyla Mücadele Derneği, Ankara Gökkuşağı Aileleri Derneği (GALADER), Genç LGBTİ+ Derneği, HEVİ LGBTİ+ Derneği, Kaos GL Derneği, Kırmızı Şemsiye Derneği, Lambdaistanbul LGBTİ+ Dayanışma Derneği, LGBTİ+ Aileleri ve Yakınları Derneği (LİSTAG), Muamma LGBTİ+ Derneği, Mersin 7 Renk LGBTİ+ Derneği, Özgür Renkler Derneği, Pembe Hayat Derneği, Sosyal Politika Cinsiyet Kimliği ve Cinsel Yönelim Çalışmaları Derneği (SPoD), ÜniKuir Derneği. (TY)

Haber Yeri
İstanbul
Deniz Soydam intihara sürüklenen kadınlar Mersin transfobi intihar
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