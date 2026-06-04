LGBTİ+ derneklerinden intihara sürüklenen Deniz Soydam’la ilgili açıklama

LGBTİ+ dernekleri, intihara sürüklenen trans kadın Deniz Soydam’ın ardından ortak bir açıklama yayımladı.

Kaos GL’nin aktardığına göre, açıklamanın tamamı şöyle:

Kendisini, Muamma LGBTİ+ Derneği’nin bir dayanışma çağrısıyla tanıdık. Bugüne kadar duyduğumuz dayanışma çağrılarından farklıydı. Yaşadığı ev, komşuları tarafından kundaklanmaya çalışılmış; gece içeride uyurlarken, evde iki çocuk ve iki kedi varken kapıları ateşe verilmişti. Dört duvar arasında dahi yaşamasına izin vermediğiniz Deniz’i kaybetmenin derin üzüntüsünü, daha da çok öfkesini taşıyoruz. Öfkeliyiz; çünkü Deniz’in yaşadıkları münferit değil. Bizi güvencesizliğe, yoksulluğa ve yalnızlığa itenler, nefreti örgütleyenler ve yaşamlarımızı hedef haline getirenler karşısında sessiz kalmayacağız. Bu yüzden haklılığımızdan, dayanışmamızdan ve mücadelemizden aldığımız güçle sözümüzü yükseltiyor, kararlılıkla karşı duruyoruz.

Yaşam alanlarını gasp ettiğiniz, nefretinizle yaşamdan kopardığınız her bir arkadaşımızın hesabını sormaya devam edeceğiz. Sevenlerine, dostlarına ve yolumuzu Deniz’le kesiştiren, dayanışmayı bir an olsun bırakmayan Muamma LGBTİ+ Derneği’ne başsağlığı diliyoruz. Hepimizin başı sağ olsun. Deniz’i unutmayacağız. Nefretinize karşı mücadelemizden vazgeçmeyeceğiz. Her kaybımızın ardından daha büyük bir dayanışmayla, daha güçlü bir kararlılıkla yaşamı savunmaya devam edeceğiz.