“Kurê min bi saxlemî ket girtîgehê, çawa mir?”

Sedat Yamuktûyê 36 salî li Girtîgeha Rihayê ya Tîpa T’yê ya Jimara 2an ji sûcek edlî girtîbû. Yamûktû di 7ê Çiriya Paşiyê de mir.

Li gorî nûçeya Ajansa Mezopotamyayê Yamuktû di 4ê Tîrmeha 2023an de bi hinceta sûcê tiryakê tê girtin. Di 7ê Çiriya Paşiyê de nexweş dikeve û bi ambulansê wî dibin beşa Nexweşiyên Giran ya Nexweşxaneya Perwerdehiyê û Lêkolînê ya Mehmet Akîf Înan a Rihayê. Yamûktû di heman rojê de saet li derdora 23.45an de mirî ye.

Mirina Yamûktû di qeydan de wek, “rewşa wî ya giştî xera bûye, bêhna wî derneketiye” hatiye nivîsandin.

Cenaze piştî karûbarên otopsiye roja 8ê Çiriya Paşiyê li Goristana Asrî ya li navenda Rihayê hat veşartin.

“Ez bi tesadufî fêrbûm kurê min birine nexweşxaneyê”

Bavê Yamûktû, Hîcrî Yamûktû têkildarî mirina kurê xwe ji MAyê re axivî û destnîşan kir ku kurê wî bi awayekî biguman miriye û got: “Di 4ê Çiriya Pêşiyê de bi telefonê li min geriya û got ku diranê wî diêşe û dê wî sewqî nexweşxaneyê bikin. Em roja duşemê di 6’ê mijdarê de çûn hevdîtina vekirî. Lawê min nehat hevdîtinê. Gardiyanan got ku lawê te rakirine nexweşxaneyê. Em rabûn çûn nexweşxaneyê û me kir û nekir, destûr nedan em wî bibînin. Di heman rojê de lawê bi telefonê li min geriya û got ji ber ku diranê wî enfeksiyon girtiye wî rakirine nexweşxaneyê. Ez dîsa dibêjim tu tiştek lawê min nebû û ew bi awayek guman miriye. Min li nexweşxaneyê li cenaze nihêrî. Li ser mil û stûyê wî reş û şînbûn hebû. Lingê wî birîndar bû. Rûyê lawê min reş bûbû. Mir an jî wî kuştin ez nizanim. Lê li girtîgehê jiyana xwe ji dest daye.”

Hicri Yamuktu da zanîn ku ew ê ji bo piştevaniya hiqûqî serî li Komeleya Mafên Mirovan (ÎHD) a Şaxa Rihayê û Komeleya Hiqûqnasên ji bo Azadiyê (OHD) a Şaxa Rihayê bide.

