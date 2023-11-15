“Oğlum cezaevine sağlam girdi, nasıl öldü?”

Urfa 2 Nolu T Tipi Cezaevi’nde adli suçtan tutuklu bulunan 36 yaşındaki Sedat Yamuktu, 7 Kasım'da hayatını kaybetti.

MA’dan Emrullah Acar’ın haberine göre, 4 Temmuz 2023’te evine yapılan baskın ile gözaltına alınan Yamuktu, uyuşturucu suçlamasıyla tutuklanmıştı. Yamuktu, 7 Kasım'da saat 10.19’da ambulans ile Mehmet Akif İnan Eğitim ve Araştırma Hastanesi, yoğun bakım bölümüne kaldırıldı. Aynı gün saat 23.45’te hayatını kaybetti.

Ölümü kayıtlara “genel durum bozukluğu, nefes darlığı” olarak geçti.

Sedat Yamuktu, otopsi işlemlerinin ardından 8 Kasım’da Urfa merkezdeki Yeni Asri Aile Mezarlığı’nda toprağa verildi.

Babası: Hastaneye kaldırıldığını tesadüfen öğrendik

Ölümün şüpheli olduğunu belirten babası Hicri Yamuktu, MA’ya yaptığı açıklamada, oğlunun bilinen herhangi bir hastalığı olmadığını dile getirdi:

“Oğlum 4 Kasım’da bana telefon açtı. ‘Baba dişim ağrıyor, beni hastaneye sevk edecekler’ dedi. Kasım’da açık görüşe gittik. Görüşe oğlum gelmedi. Gardiyan oğlumun hastaneye kaldırıldığını söyledi. Hangi hastaneye kaldırıldığını söylemedi. Bütün hastaneleri aradım ve Şanlıurfa Eğitim ve Araştırma Hastanesi’nde buldum. Ne yaptıysak bizi görüştürmediler. Bana göstermediler. Aynı gün saat 16.30’da oğlum telefon ile beni aradı ve ‘Baba dişim enfeksiyon kapmış, onun için hastaneye kaldırdılar’ dedi.

Bir gün sonra sabah saat 10.00’da oğlum tekrar hastaneye kaldırıldı. Devlet hastanesine kaldırıyorlar. Bunu biz tesadüfen hastanede olan ve Sedat’ı tanıyan bir kirvemizin görmesi ile öğreniyoruz. Oğlum, kirvemize diş ağrısı nedeniyle hastaneye getirildiğini aktarıyor. Aynı gün 23.45’te yaşamını yitiriyor.”

“Cezaevinde 3-4 ay kalan bir tutuklu bir anda neden ölür?”

Yetkililerin ölüm haberini 8 Kasım saat 03.30 dolaylarında kendisini telefon ile arayarak verdiğini dile getiren Hicri Yamuktu, “Beni arayan kişi ‘Gelin oğlunuzun cesedini alın’ dedi. Ben şaşırdım. Nasıl öldü? Herhangi bir rahatsızlığı yoktu. Cezaevinde 3-4 ay kalan bir tutuklu bir anda neden ölür? Biz şaşırdık ve hastaneye gittik. Orada bana bir poşet verdiler, oğluma kısa bir süre önce gönderdiğim eşyalar. Orada bulunan herkese ‘oğlum neden öldü?’ diye sordum kimse bana bir cevap vermedi. Oğlum cezaevinde mi öldü, hastanede mi öldü, hangi hastalıktan öldü bilmiyorum. Cezaevine sağlam girdi. Hiçbir hastalığı da yoktu. Madem durumu ağırdı ailesine neden haber verilmedi?” diye konuştu.

“Oğlumun nasıl öldüğünü öğrenmek istiyorum”

Henüz otopsi raporu alamadıklarını belirten baba Yamuktu, 13 Kasım tarihinde cezaevi savcısı ile görüştüğünü, savcının “Sabret 5-10 gün içinde otopsi raporu çıkar” dediğini aktardı.

Savcıya “Oğlum cezaevinden sağ mı ölü mü çıktığını öğrenmek istiyorum?” diye sorduğunu kaydeden Yamuktu, şunları söyledi:

“Sayın savcı bana bekle, diyor. Ben oğlumun nasıl öldüğünü öğrenmek istiyorum. Oğlumun öldürüldüğünü düşünüyorum. Sadece bir tutanak verildi bize. Tutanakta da ‘nefes darlığı’ deniliyor. Benim oğlum 36 yaşında bugüne kadar herhangi bir nefes rahatsızlığı olmadı, sapasağlamdı. Ben hastanede cenazeye baktım, oğlumum kollarında, boynunda morluklar var. Ayağında kırıklar söz konusu. Oğlumun yüzü simsiyah olmuş.

Yetkililerden şikayetçiyim. Avukat tuttum peşini bırakmayacağım. Beni arayarak ‘gelin cenazenizi alın’ diyenlere sesleniyorum: benim oğlumu siz mi öldürdünüz? Bütün yetkililerden şikayetçiyim, adaletin yerini bulmasını istiyorum.”

Hicri Yamuktu, İnsan Hakları Derneği (İHD) ve Özgülük için Hukukçular Derneği’ne (ÖHD) başvurarak hukuki destek talebinde bulunacağını belirti.

MA’nın ulaştığı Urfa 2 Nolu T Tipi Cezaevi görevlisi, “Her hangi bir bilgi paylaşamam. Üstlerimiz bilgi vermemiz durumunda bize kızıyorlar. Savcılıktan bilgi alın. Burada birçok olay oluyor, bizim bilgi vermemiz yasak” dedi.

İnsan Hakları Derneği (İHD) Merkezi Hapishaneler Komisyonu’nun cezaevlerinde meydana gelen ölümlere ilişkin açıklamasına göre, 2023 yılı başından Mayıs ayına dek 2’si kadın, 11’i erkek 13 mahpus hayatını kaybetti. 4 mahpus hastalığı nedeniyle, 3’ü ateşli silahla öldürüldü, 6 mahpusun ölümü şüpheli.

(AS)