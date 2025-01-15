KuirFest için başvurular başladı

Her sene yasak ve baskılara rağmen gerçekleşen LGBTİ+ film festivali Pembe Hayat KuirFest, 24-26 Ocak 2025 tarihleri arasında Ankara’da 13. kez izleyicileriyle buluşacak.
Festival yasaklara rağmen her sene alınan önlemlerle güvenli şekilde gerçekleşiyor.
Kuirfest, bu sene “Aslına Rücu” teması çevresinde birleşiyor. Festivale başvurular ise bugün itibarıyla çevrimiçi olarak başladı.
#KuirFest2025’de festivalin klasikleşen bölümü Gökkuşağının Altında seçkisinde bu sene 3 film var: Kıyıya Vuranlar, Geçiş ve Meclis’i Şahane. #KuirFest2025 #AslınaRücu #ÖnceUğursuzGelecek pic.twitter.com/RE11o8tWHw— Pembe Hayat KuirFest (@kuirfest) January 14, 2025
Aslına Rücu
Festivalin teması şu şekilde tanıtıldı:
“2025’te 13. kez perde aralayacak festivalin ‘Aslına Rücu’ teması, günümüz coğrafyasında marjine, kriminale, otantik dışına, inanç dışına itilen LGBTİ+ların varoluşlarının dahil olduğu tarihi yeniden yazıyor ve hatırlatıyor. Güç sahibi gerici hareketler tarafından kurumsal şekilde kurgulanan; düzenin dinamiti görülen lubunyaların tehlikeli, batıdan ithal ve yeraltı anlatılarına karşı yıkıcı potansiyelini gerçekleştiriyor.”
Programla ilgili ayrıntılar ilerleyen günlerde festival hesaplarından paylaşılacak.
* Festival geçtiğimiz senelerde yaşadığı idari yasak, baskılar ve güvenlik sebebiyle katılımı çevrimiçi başvuruyla alıyor.
Başvuru formuna erişmek için KuirFest sosyal medya hesaplarını ziyaret edebilirsiniz. (TY)