KuirFest yasakla anılmayı reddetti: Oyunu bozuyoruz

Bu yıl 24-26 Ocak tarihleri arasında gerçekleşmesi planlanan LGBTİ+ film festivali 13. Pembe Hayat KuirFest "genel ahlâka aykırılık" gerekçesiyle Ankara Valiliği tarafından yasaklandı.

Festival yasaklanmadan önce, dün (23 Ocak) Kuirfest'in sözlü tarih çalışması BELLEKVARİ'nin de Ankara Mülkiyeliler Birliği’ndeki gösterimi yasaklanmıştı.

Pembe Hayat Derneği’nin aktardığına göre festival “oyunu bozuyoruz” dedi ve kimliği ile logosunu yeniledi.

Bugünün festival programı şöyle:

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