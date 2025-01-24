ENGLISH KURDÎ
Ana Sayfa
biamag
Haberler Yazarlar Galeriler Dosyalar Kitaplık
Ara
Kategorileri GösterKategorileri GizleKategoriler
ENGLISH KURDÎ
Ara Ana Sayfa
bianet-Bağımsız İletişim Ağı
Menü GösterMenü Gizle
bianet biamag english kurdî
BÖLÜMLER
Haberler Yazarlar Özel Dosyalar Projeler Kitaplık Galeriler Sitede Ara
KATEGORİLER
SOSYAL MEDYA
Facebook Twitter Youtube Instagram RSS E-bülten
KURUMSAL
Hakkımızda İletişim KVKK Politikası Gizlilik Sözleşmesi
LGBTİ+
Yayın Tarihi: 24 Ocak 2025 12:45
 ~ Son Güncelleme: 24 Ocak 2025 12:52
1 dk Okuma

KuirFest yasakla anılmayı reddetti: Oyunu bozuyoruz

Ankara Valiliği, 13. Pembe Hayat KuirFest'i "genel ahlâka aykırılık" gerekçesiyle yasakladı.

BİA Haber Merkezi

BİA Haber Merkezi

Görseli Büyüt
KuirFest yasakla anılmayı reddetti: Oyunu bozuyoruz
Görsel, yapay zekâ aracılığıyla oluşturuldu.

Bu yıl 24-26 Ocak tarihleri arasında gerçekleşmesi planlanan LGBTİ+ film festivali 13. Pembe Hayat KuirFest "genel ahlâka aykırılık" gerekçesiyle Ankara Valiliği tarafından yasaklandı.

Festival yasaklanmadan önce, dün (23 Ocak) Kuirfest'in sözlü tarih çalışması BELLEKVARİ'nin de Ankara Mülkiyeliler Birliği’ndeki gösterimi yasaklanmıştı.

Pembe Hayat Derneği’nin aktardığına göre festival “oyunu bozuyoruz” dedi ve kimliği ile logosunu yeniledi.

Bugünün festival programı şöyle:

Festivalle ilgili gelişmelerden haberdar olmak için bu hesabı takip edebilirsiniz. (TY)

Haber Yeri
İstanbul
13. Pembe Hayat KuirFest kuirfest sansür LGBTİ+ etkinlikleri ankara valiliği
ilgili haberler
KuirFest’in sözlü tarih belgeseli yasaklandı
23 Ocak 2025
/haber/kuirfestin-sozlu-tarih-belgeseli-yasaklandi-303901
KuirFest için başvurular başladı
15 Ocak 2025
/haber/kuirfest-icin-basvurular-basladi-303651
13. Pembe Hayat KuirFest'in tarihleri açıklandı
10 Aralık 2024
/haber/13-pembe-hayat-kuirfest-in-tarihleri-aciklandi-302572
Ankara Valiliği, 12. Pembe Hayat KuirFest’i yasakladı
23 Şubat 2024
/haber/ankara-valiligi-12-pembe-hayat-kuirfesti-yasakladi-292307
Hak odaklı, çok sesli, bağımsız gazeteciliği güçlendirmek için bianet desteğinizi bekliyor.
Google ile Katkıda Bulunun
HAK ODAKLI, ÇOK SESLİ,
BAĞIMSIZ GAZETECİLİĞİ GÜÇLENDİRELİM!
bianet'e destek olmak için tıklayın
ilgili haberler
KuirFest’in sözlü tarih belgeseli yasaklandı
23 Ocak 2025
/haber/kuirfestin-sozlu-tarih-belgeseli-yasaklandi-303901
KuirFest için başvurular başladı
15 Ocak 2025
/haber/kuirfest-icin-basvurular-basladi-303651
13. Pembe Hayat KuirFest'in tarihleri açıklandı
10 Aralık 2024
/haber/13-pembe-hayat-kuirfest-in-tarihleri-aciklandi-302572
Ankara Valiliği, 12. Pembe Hayat KuirFest’i yasakladı
23 Şubat 2024
/haber/ankara-valiligi-12-pembe-hayat-kuirfesti-yasakladi-292307
Sayfa Başına Git