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Yayın Tarihi: 23 Şubat 2024 15:29
 ~ Son Güncelleme: 23 Şubat 2024 15:45
2 dk Okuma

Ankara Valiliği, 12. Pembe Hayat Kuirfest’i yasakladı

Yasak kararıyla ilgili açıklama yapan Pembe Hayat Derneği: “Döndüm bak, dedik bir kere aşkım, kışı ısıtmamıza engel olamayacaklar!”

BİA Haber Merkezi
KUBi Kurdî Bixwînin

BİA Haber Merkezi
KUBi Kurdî Bixwînin
Görseli Büyüt
Ankara Valiliği, 12. Pembe Hayat Kuirfest’i yasakladı

23-25 Şubat tarihleri arasında Goethe Institut Ankara, Makina Mühendisleri Odası Eğitim ve Kültür Merkezi ve Mülkiyeliler Birliği'nde gerçekleşmesi planlanan 12. Pembe Hayat Kuirfest, Ankara Valiliği Hukuk İşleri Şube Müdürlüğü tarafından yasaklandı.

Yasak kararı, Pembe Hayat LGBTİ+ Dayanışma Derneği aktivistlerine, dün (22 Şubat) Makina Mühendisleri Odası Eğitim ve Kültür Merkezi'ndeki festival açılışının başlamasına yarım saat kala kolluk kuvvetleri tarafından tebliğ edildi.

Pembe Hayat Derneği, avukatları aracılığıyla yürütmenin durdurulması için İdari Mahkeme'ye başvurdu.

Medya ve Hukuk Çalışmaları Derneği'nin (MLSA) aktardığına göre, Ankara Valiliği, “kamu düzeninin, genel sağlığın ve genel ahlakın, başkalarının hak ve özgürlüklerinin korunması amacıyla” etkinlikleri yasaklandığını belirtti.

Ankara Valiliği, olağanüstü hal (OHAL) döneminde, LGBTİ+ derneklerinin yapmayı planlanladığı tüm etkinliklere iki defa süresiz yasak getirmiş, bu yasaklar idare mahkemesi tarafından iptal edilmişti.

“Safları en güzel sen doldurursun”

Yasak kararı ile ilgili açıklama yapan dernek, şöyle dedi

“Elimize tutuşturulan bu seri kopya yasak kararını artık ezberledik. Daha önce de film izlemesi, piknik yapması, yürümesi, çay içmesi, bir araya gelmesi yasaklanan lubunya için bu ne ilk, ne de son çerçevesi hukuk olmayan yasak uygulaması.

Şunu tekrar hatırlatmak isteriz; Pembe Hayat KuirFest, 2017 Ankara lubunya etkinlikleri yasakları ve akabinde idari baskıları deneyimlemiş, ana ayağını İstanbul’a taşımak zorunda kalsa da her seferinde yasakları yasaklamış, yasaksızlık özlemiyle her yıl yeni yollar açmış bir lubunya festivalidir. 

Kararla ve alıcıları ile mücadelemiz elbette hukuk zemininde sürecek. Ancak şu anda bu aklın sınırlarını zorlayan kür gerekçeler silsilesine, numarasız boş kağıda, ya da karara ayıracak bir dakikamız bile yok. Vaktimizi dahi çalmanıza izin vermeyeceğimiz kadar ezberledik.

12. Pembe Hayat Kuirfest, küründen online bir şekilde etkinliklerini aksatmadan devam edecek. Sen saatini ayarla, takvimini değiştirme ve bizden haber bekle lubunya. Döndüm bak dedik bir kere aşkım, kışı ısıtmamıza engel olamayacaklar!

Valilik tarafından getirilen yasaklamayla bir dakika bile zaman kaybetmiyor, festival maratonuna küründen online şekilde start veriyoruz! Yapmıştın, yine yaparsın aşkım. Safları en güzel sen doldurursun. Vaktimiz kıymetli. En çok vaktini ve neşeni çalmalarına izin verme, acele et aşkım!”

Festival kapsamında düzenlenecek etkinliklerin başvurusuna ulaşmak için tıklayın. (TY)

Pembe Hayat Derneği kuirfest ankara valiliği
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Pembe Hayat açıkladı: Lubunyalar tedirgin bekleyiş içinde
15 Şubat 2023
/haber/pembe-hayat-acikladi-lubunyalar-tedirgin-bekleyis-icinde-274312
18 HAZİRAN TRANSLARLA EŞİTLİK GÜNÜ
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18 Haziran 2020
/haber/pembe-hayat-gun-hande-buse-ye-sarah-a-armagan-olsun-225945
Pembe Hayat 18 Haziran’ı “Translarla Eşitlik Günü” ilan etti
16 Haziran 2020
/haber/pembe-hayat-18-haziran-i-translarla-esitlik-gunu-ilan-etti-225776
Pembe Hayat: Transfeminizm Yaşatır
8 Ağustos 2019
/haber/pembe-hayat-transfeminizm-yasatir-211463
Pembe Hayat, Kuirfest Yasağını Anayasa Mahkemesi’ne Taşıdı
8 Şubat 2019
/haber/pembe-hayat-kuirfest-yasagini-anayasa-mahkemesi-ne-tasidi-205335
Pembe Hayat, KuirFest'e Çağırıyor: #ÇokGüzelsinYasakMısın
23 Ocak 2019
/haber/pembe-hayat-kuirfest-e-cagiriyor-cokguzelsinyasakmisin-204734
VİDEO
Pembe Hayat Sordu: Trans Yurttaşlar Seçimlerden Ne Bekliyor?
11 Haziran 2018
/haber/pembe-hayat-sordu-trans-yurttaslar-secimlerden-ne-bekliyor-198080
Kaos GL ve Pembe Hayat Valiliğin "LGBTİ Yasağı"na Dava Açtı
30 Kasım 2017
/haber/kaos-gl-ve-pembe-hayat-valiligin-lgbti-yasagi-na-dava-acti-191999
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