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KÜLTÜR SANAT
Yayın Tarihi: 10 Aralık 2024 16:35
 ~ Son Güncelleme: 10 Aralık 2024 16:41
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13. Pembe Hayat KuirFest'in tarihleri açıklandı

Festivalin bu seneki teması ve sosyal medya etiketleri #AslınaRücu ve #ÖnceUğursuzGelecek.

BİA Haber Merkezi

BİA Haber Merkezi

Görseli Büyüt
13. Pembe Hayat KuirFest'in tarihleri açıklandı
Görsel: DALL-E ile oluşturuldu

Pembe Hayat Derneği tarafından düzenlenen 13. Pembe Hayat KuirFest’in tarihleri bugün açıklandı.

Festival, 24-26 Ocak 2025 tarihleri arasında Ankara’da seyircisiyle buluşacak.

Festivalin bu seneki teması ve sosyal medya etiketleri, #AslınaRücu ve #ÖnceUğursuzGelecek olarak duyuruldu.

Pembe Hayat KuirFest, geçtiğimiz yıl Ankara Valiliği tarafından yasaklanmış; ancak bu karar LGBTİ+ toplulukları ve insan hakları savunucuları tarafından tepkiyle karşılanmıştı. Festival ekibi, yasaklara karşı sanatsal ve kültürel direnişi sürdürerek, kuir varoluşların görünürlük mücadelesini desteklemeye devam etti.

KuirFest hakkında

2011 yılında Pembe Hayat Derneği tarafından başlatılan Pembe Hayat KuirFest, Türkiye’nin ilk kuir festivali.

Pembe Hayat KuirFest, yıllar içinde yalnızca bir film festivali olmanın ötesine geçerek kültürel bir direniş platformu haline geldi.

Festival, LGBTİ+’ların maruz kaldığı ayrımcılık ve şiddete dikkat çekmenin yanı sıra kuir teori, sanat ve direniş pratiklerinin tartışılması için önemli bir alan yaratmayı hedefliyor ve bu yönüyle Türkiye’nin LGBTİ+ hakları mücadelesinde önemli bir yer tutmaya devam ediyor.

Daha fazla bilgi ve festival programı için Pembe Hayat KuirFest'in web sitesini ziyaret edebilirsiniz. (TY)

Haber Yeri
İstanbul
kuirfest Pembe Hayat Derneği 13. Pembe Hayat KuirFest ankara valiliği LGBTİ+ etkinlikleri
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ilgili haberler
12. Pembe Hayat KuirFest Küründen online yapıldı
12 Mart 2024
/haber/12-pembe-hayat-kuirfest-kurunden-online-yapildi-292963
Ankara Valiliği, 12. Pembe Hayat KuirFest’i yasakladı
23 Şubat 2024
/haber/ankara-valiligi-12-pembe-hayat-kuirfesti-yasakladi-292307
11. Pembe Hayat KuirFest 30 Eylül’de başlıyor
28 Eylül 2022
/haber/11-pembe-hayat-kuirfest-30-eylul-de-basliyor-267744
Kuirfest Ankara'ya "şimdilik" veda etti, istikamet İstanbul!
27 Eylül 2021
/haber/kuirfest-ankara-ya-simdilik-veda-etti-istikamet-istanbul-250939
FESTİVAL PROGRAMI AÇIKLANDI
KuirFest 10. yılı geride bırakırken: #Gönlüm10dadır
22 Eylül 2021
/haber/kuirfest-10-yili-geride-birakirken-gonlum10dadir-250684
Pembe Hayat, Kuirfest Yasağını Anayasa Mahkemesi’ne Taşıdı
8 Şubat 2019
/haber/pembe-hayat-kuirfest-yasagini-anayasa-mahkemesi-ne-tasidi-205335
Pembe Hayat, KuirFest'e Çağırıyor: #ÇokGüzelsinYasakMısın
23 Ocak 2019
/haber/pembe-hayat-kuirfest-e-cagiriyor-cokguzelsinyasakmisin-204734
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