13. Pembe Hayat KuirFest'in tarihleri açıklandı

Pembe Hayat Derneği tarafından düzenlenen 13. Pembe Hayat KuirFest’in tarihleri bugün açıklandı.

Festival, 24-26 Ocak 2025 tarihleri arasında Ankara’da seyircisiyle buluşacak.

Festivalin bu seneki teması ve sosyal medya etiketleri, #AslınaRücu ve #ÖnceUğursuzGelecek olarak duyuruldu.

KuirFest hakkında

2011 yılında Pembe Hayat Derneği tarafından başlatılan Pembe Hayat KuirFest, Türkiye’nin ilk kuir festivali.

Pembe Hayat KuirFest, yıllar içinde yalnızca bir film festivali olmanın ötesine geçerek kültürel bir direniş platformu haline geldi.

Festival, LGBTİ+’ların maruz kaldığı ayrımcılık ve şiddete dikkat çekmenin yanı sıra kuir teori, sanat ve direniş pratiklerinin tartışılması için önemli bir alan yaratmayı hedefliyor ve bu yönüyle Türkiye’nin LGBTİ+ hakları mücadelesinde önemli bir yer tutmaya devam ediyor.

Daha fazla bilgi ve festival programı için Pembe Hayat KuirFest'in web sitesini ziyaret edebilirsiniz. (TY)