"Küçük Laleş" Bozan'da Çarşema Sor: Hafıza ve süreklilik

Bozan’ın yakın tarihi ise bu sürekliliğin kırılganlığını da ortaya koyuyor. 2014 yılında IŞİD saldırıları sırasında yaklaşık 6 bin kişilik nüfusun büyük bölümü köyü terk etmek zorunda kaldı; ancak kısa süre sonra geri dönüşler başladı. Günümüzde yaklaşık 5 bin kişinin yaşadığı köy, aynı zamanda Şengal’den gelen yüzlerce Ezîdî aileye de ev sahipliği yapıyor.

Tüm zorluklara rağmen Bozan’da Çarşema Sor’un sürdürülmesi, yalnızca bir bayramın devamı değil, kültürel ve inançsal hafızanın direncinin de bir göstergesi. Her yıl yeniden kurulan bu döngü, geçmiş ile bugün arasında güçlü bir bağ kurmaya devam ediyor: Ritüeller sürdükçe, hafıza da yaşamayı sürdürüyor.

Dipnotlar:

[1] Laleş, Irak Kürdistan Bölgesel Yönetimi’ne bağlı Duhok vilayetindeki Şêxan bölgesinde yer alan ve Ezîdî inancının en kutsal mekânı kabul edilen başlıca hac merkezidir. Özellikle Şeyh Adî Türbesi ile birlikte Ezîdîler için hem ruhani hem de tarihsel bir odak noktasıdır.

[2] Çarşema Sor, ilkbaharda, Jülyen takviminde nisan ayının ilk çarşamba gününe denk gelir. Jülyen ve Gregoryen takvimleri arasındaki 13 günlük fark nedeniyle bayram, Gregoryen takviminde 14 Nisan veya sonrasındaki ilk çarşamba günü kutlanır.

(FT/VC)