Musul’da barajın götürdüğü köy, kuraklığın geri getirdiği hafıza

Gözü yaşlı Xezal Ana, “İki oğlumun mezarı burada kaldı. Ancak eşimin kardeşinin mezarını taşıyabildik ama oğullarımı değil,” dedi ve ekledi:

“Burası bizim için çok kutsal bir yer. Hac yerimiz kutsal Laleş’ten dönen hacılar burada toplanır, dinlenir, topluca ibadet ederdik. Soframız herkese açıktı. Çok güzel zamanlardı. Köyümüz anılarımızla birlikte suya gömüldü. Suyun çekilmesiyle bu yerlerin gün yüzüne çıkması beni eski, güzel günlere götürdü. Ama ne yazık ki artık eskisi gibi değiliz, topraklarımızdan kopartıldık, her birimiz bir tarafa dağıldık.”