ENGLISH KURDÎ
Ana Sayfa
biamag
Haberler Yazarlar Galeriler Dosyalar Kitaplık
Ara
Kategorileri GösterKategorileri GizleKategoriler
ENGLISH KURDÎ
Ara Ana Sayfa
bianet-Bağımsız İletişim Ağı
Menü GösterMenü Gizle
bianet biamag english kurdî
BÖLÜMLER
Haberler Yazarlar Özel Dosyalar Projeler Kitaplık Galeriler Sitede Ara
KATEGORİLER
SOSYAL MEDYA
Facebook Twitter Youtube Instagram RSS E-bülten
KURUMSAL
Hakkımızda İletişim KVKK Politikası Gizlilik Sözleşmesi
İKLİM KRİZİ
Yayın Tarihi: 29 Eylül 2025 16:55
 ~ Son Güncelleme: 29 Eylül 2025 16:59
1 dk Okuma

Musul’da barajın götürdüğü köy, kuraklığın geri getirdiği hafıza

Musul Barajı’ndaki su seviyesinin kuraklık nedeniyle düşmesiyle, 39 yıl önce sulara gömülen Êzidî köyü Xankê yeniden gün yüzüne çıktı.

Fatma Temel

Fatma Temel

Fatma Temel

Görseli Büyüt
Musul’da barajın götürdüğü köy, kuraklığın geri getirdiği hafıza
Fotoğraf: Fatma Temel

Irak Kürdistan Bölgesel Yönetimi’ne (IKBY) bağlı Duhok vilayeti sınırları içinde, Dicle Nehri kıyısında yer alan ve Êzidî Kürtlerin yaşadığı Xankê köyü, Musul Barajı’nın 1986’da faaliyete geçmesiyle birlikte sular altında kaldı.

Aradan geçen 39 yılın ardından, kuraklığın etkisiyle su seviyesinin düşmesiyle birlikte Xankê’deki türbe ve mezarlık ile civardaki bir antik kentin kalıntıları yeniden ortaya çıktı. Bu sessiz dönüşün en çarpıcı tanıklarından biri de Xankê köyünde doğup büyüyen 80 yaşındaki Xezal Ana.

İklim krizinin ‘olağanüstü’ yansıması: Ortaya çıkan tarihî yapılar
İklim krizinin ‘olağanüstü’ yansıması: Ortaya çıkan tarihî yapılar
25 Eylül 2025
Görseli Büyüt

“Köyümüz anılarımızla birlikte suya gömüldü”

Xezal Ana, baraj suları altında kalmadan önce iki oğlunu Xankê köyü mezarlığında defnetmiş. Yıllar sonra suların çekilmesiyle birlikte oğullarının mezar taşlarına yeniden dokunabildi.

Görseli Büyüt

Gözü yaşlı Xezal Ana, “İki oğlumun mezarı burada kaldı. Ancak eşimin kardeşinin mezarını taşıyabildik ama oğullarımı değil,” dedi ve ekledi:

“Burası bizim için çok kutsal bir yer. Hac yerimiz kutsal Laleş’ten dönen hacılar burada toplanır, dinlenir, topluca ibadet ederdik. Soframız herkese açıktı. Çok güzel zamanlardı. Köyümüz anılarımızla birlikte suya gömüldü. Suyun çekilmesiyle bu yerlerin gün yüzüne çıkması beni eski, güzel günlere götürdü. Ama ne yazık ki artık eskisi gibi değiliz, topraklarımızdan kopartıldık, her birimiz bir tarafa dağıldık.”

Görseli Büyüt

Barajın ardında kalanlar: Göç, kayıplar ve sessizlik

Irak’ın en büyük baraj projelerinden biri olarak öne çıkan Musul Barajı’nın inşaatı 1981 yılında başladı. 1984’te büyük ölçüde tamamlandı, 1985 baharında rezervuar suyla doldurulmaya başlandı; 7 Temmuz 1986’da elektrik üretimine geçildi.

Görseli Büyüt
*Musul Barajı ve Xankê köyünün haritadaki konumu. (Kaynak: Google Maps)
*Musul Barajı ve Xankê köyünün haritadaki konumu. (Kaynak: Google Maps)

Ancak bu projeyle birlikte Musul’un kuzeyindeki çok sayıda yerleşim yeri boşaltıldı, köyler sular altında kaldı. Musul Barajı, bölge halkının yalnızca topraklarını değil; aynı zamanda evlerini, anılarını, mezarlarını, ibadet yerlerini yok etti.

Görseli Büyüt

Son yıllarda bölge genelinde yaşanan kuraklık ve Türkiye tarafından Dicle üzerinde yapılan barajlar nedeniyle Musul Barajı’ndaki su seviyesi iyice düştü. Suların çekilmesiyle birlikte yalnızca Xankê köyü değil; bölgedeki birçok yerleşim yerine ait kalıntılar, kültürel değerlerin izlerini barındıran pek çok mekân ve kutsal alan yeniden ortaya çıktı.

Görseli Büyüt

Rudaw’a konuşan Duhok Antik Eserler ve Miras Müdürlüğü Başkanı Bekas Brifkanî, baraj sularının çekilmesiyle birlikte geçtiğimiz ağustos ayında bölgede “bir ana şehir ve beraberinde bir mezarlık keşfettiklerini” açıkladı. Brifkanî, Helenistik döneme (MÖ 323–31) tarihlenen seramik mezarların bölgede ilk kez bu ölçekte bulunduğunu vurguladı.

(FT/VC)

Haber Yeri
İstanbul
kuraklık Irak musul musul barajı Ezidiler
Fatma Temel
Fatma Temel
tüm yazıları
Dicle Üniversitesi , Basın ve Yayın Bölümü mezunudur. Gazetecilik kariyerine Diyarbakır’da Tigris ve Güneydoğu Ekspres gazetelerinde muhabir olarak başladı. Kürt kültür ve sanat alanlarında haber...

Dicle Üniversitesi , Basın ve Yayın Bölümü mezunudur. Gazetecilik kariyerine Diyarbakır’da Tigris  ve Güneydoğu Ekspres gazetelerinde muhabir olarak başladı.  Kürt kültür ve sanat alanlarında haber ve yazılar yazıyor.  Geleneksel Deq (dövme) kültürü üzerine saha araştırmalarını sürdürüyor. 2022 yılından beri Bağımsız İletişim Ağı’na serbest çalışıyor.

Devamını Göster
Hak odaklı, çok sesli, bağımsız gazeteciliği güçlendirmek için bianet desteğinizi bekliyor.
Google ile Katkıda Bulunun
HAK ODAKLI, ÇOK SESLİ,
BAĞIMSIZ GAZETECİLİĞİ GÜÇLENDİRELİM!
bianet'e destek olmak için tıklayın
diğer yazıları
Dersim’de kuşların peşinde
6 Eylül 2025
Dersim’de kuşların peşinde
Süleymaniye’nin Xwêlîn köyünde 200 yıllık tuz üretimi geleneği
27 Temmuz 2025
Süleymaniye’nin Xwêlîn köyünde 200 yıllık tuz üretimi geleneği
Kürt tarihsel hafızası ve kültürel kimliği: Kilim
20 Temmuz 2025
Kürt tarihsel hafızası ve kültürel kimliği: Kilim
Ezidi kadınların bedeninde yaşayan hafıza: Deq
1 Temmuz 2025
Ezidi kadınların bedeninde yaşayan hafıza: Deq
Derik’te 'Serê Salê' geleneği: Bereketin ve paylaşımın izinde
14 Ocak 2025
Derik’te 'Serê Salê' geleneği: Bereketin ve paylaşımın izinde
Sayfa Başına Git