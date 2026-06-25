TÜRKÇE ENGLISH
JTI Certified
Destpêk
Nûçe Nivîskar Galerî Pirtûkxane
Lê bigere
Kategoriyan Nîşan BideKategoriyan VeşêreKategorî
TÜRKÇE ENGLISH
Lê bigere Destpêk
bianet-Bağımsız İletişim Ağı
Menuyê Nîşan BideMenuyê Veşêre
bianet biamag türkçe english
BEŞ
Nûçe Nivîskar Proje Pirtûkxane Galerî Di Malperê de Bigere
KATEGORÎ
MEDYA CIVAKÎ
Facebook Twitter Youtube Instagram RSS E-bulten
SAZÛMAN
Derbarê me de Peywendî Polîtîkaya KVKKyê Peymana Nepenîtiyê
NÛÇE
DW: Dîroka Weşanê: 25.06.2026 09:29 25 Hezîran 2026 09:29
 ~  ND: Nûkirina Dawî: 25.06.2026 09:58 25 Hezîran 2026 09:58
Xwendin Xwendin:  2 xulek

Komîsyona Dadê 12emîn Pakêta Darazê pejirand

Xala 27an ku desthilatdariya betalkirinê ya Dadgeha Bilind sînordar dikir, di dema nîqaşên li komîsyonê de ji metnê hat derxistin.

Navenda Nûçeyan a BIAyê
TRTürkçesini Oku

Navenda Nûçeyan a BIAyê
TRTürkçesini Oku
Dîmenê mezin bike
Komîsyona Dadê 12emîn Pakêta Darazê pejirand

Komîsyona Dadê ya Parlamentoyê, pêşnûmeya qanûnê ya ji 29 xalan pêk tê ku wekî "12emîn Pakêta Darazê" tê zanîn pejirand. 

Ev rêzikname, beriya rûbirûbûna îcrayê ya li dijî îdareyê şertê serlêdana nivîskî tîne, di milkên wekî mîrat mane de daxwaza eşkere ya yekem tenê bi mîratgiran re sînordar dike û mafê parastina muafiyeta temînatê ya xwediyên pişkan radike.

Belgeyên noteran dê bikaribin bi rêyên elektronîk bên şandin û hejmara daîreyên Şûrayê Dewletê dê heta sala 2030î wekî xwe were parastin. 

Di dadgehên îdarî de çarçoveya dozên ku dê ji aliyê dadgerekî bi tenê ve werin dîtin berfireh dibe û dema navbera danişînan bi sê mehan tê sînordar kirin. 

Di sûcên îşkence û reftara xerab de biryara Paşxistina Eşkerekirina Biryarê (HAGB) nikare were sepandin; li ser mijarên hiqûqî jî ji bo dadger û dozgerên ku serî li pisporan didin dê cezayê dîsîplînê were birîn.

Ji bo daneyên genetîk û dîjîtal qaîdeyên parastinê tên danîn. Ji bo mexdûrên xapandina IBANê bendeke nû ya kêmkirina cezayê li metnê hat zêdekirin. 

Benda 27an ku desthilatdariya betalkirinê ya Dadgeha Bilind sînordar dikir, ji nav metnê hat derxistin.

Di çarçoveya biryara betalkirinê ya Dadgeha Destûra Bîngehîn (AYM) de, ji bo hinek biryarên dadgehên îdarî yên herêmî, li Şûrayê Dewletê rêya temîzê ji nû ve vedibe. Lê belê, di hinek dozên ku ji aliyê dadgerekî bi tenê ve tên dîtin û hewcedariya wan bi lêkolîna temîzê nîne de ev rê dê girtî be.

Pêşnûme, ji bo serok û endamên ku dê di desteyên pisporiyê yên Saziya Tiba Adlî de peywirê bikin şertê pisporî an jî doktorayê tîne. Ji bo serokên desteyan, endaman û hinek rêveberan dê dema peywirê wekî çar salan were sepandin.

(EMK/AY)

Cihê Nûçeyê
Stenbol
Qanûn Qanûna Bingehîn Dadgeha Destûra Bengehîn
Hak odaklı, çok sesli, bağımsız gazeteciliği güçlendirmek için bianet desteğinizi bekliyor.
Google ile Katkıda Bulunun
HAK ODAKLI, ÇOK SESLİ,
BAĞIMSIZ GAZETECİLİĞİ GÜÇLENDİRELİM!
bianet'e destek olmak için tıklayın
Biçe serûpelê