TÜRKÇE ENGLISH
JTI Certified
Destpêk
Nûçe Nivîskar Galerî Pirtûkxane
Lê bigere
Kategoriyan Nîşan BideKategoriyan VeşêreKategorî
TÜRKÇE ENGLISH
Lê bigere Destpêk
bianet-Bağımsız İletişim Ağı
Menuyê Nîşan BideMenuyê Veşêre
bianet biamag türkçe english
BEŞ
Nûçe Nivîskar Proje Pirtûkxane Galerî Di Malperê de Bigere
KATEGORÎ
MEDYA CIVAKÎ
Facebook Twitter Youtube Instagram RSS E-bulten
SAZÛMAN
Derbarê me de Peywendî Polîtîkaya KVKKyê Peymana Nepenîtiyê
NÛÇE
DW: Dîroka Weşanê: 04.06.2026 12:48 4 Hezîran 2026 12:48
 ~  ND: Nûkirina Dawî: 04.06.2026 12:51 4 Hezîran 2026 12:51
Xwendin Xwendin:  1 xulek

Komeleya HÊVÎ LGBTİ+ ferhenga têgehên kurdî weşand

Armanca Komeleyê bi vê xebatê ew e ku, terminolojiya di qada mafên LGBTİ+yan de tê bikaranîn di nav kurdî de berbelav bibe û ji bo xurtkirina zimanê mafparêziyê tevkariyê bike.

Navenda Nûçeyan a BIAyê
TRTürkçesini Oku

Navenda Nûçeyan a BIAyê
TRTürkçesini Oku
Dîmenê mezin bike
Komeleya HÊVÎ LGBTİ+ ferhenga têgehên kurdî weşand

Komeleya HÊVÎ LGBTİ+, ferhengeke ku ji têgehên bingehîn ên di qada LGBTİ+yan de tên bikaranîn, pêktê weşand.

Ferheng, peyv û wateyên wan yên bi kurdî yên ku di qadên zayenda civakî, meyla zayendî, nasnameya zayendî û mafên mirovan de tên bikaranîn li xwe digire.

Di xebatê de li gel têgehên wekî zayenda civakî, nasnameya zayendî, derbirîna zayendî, heteronormatîvîte, non-binary, genderqueer, înterseks, lezbiyen, gey, panseksuel û queer; gelek sernavên derbarê homofobî, HIVfobî, sûcê nefretê û cudakariyê de jî cih digirin.

Armanc ew e ku bibe çavkanî

Di ferhengê de têgehên weke tundkariya dîjîtal, psîkolojîk, aborî û tundkariya flortê û patriyarka û rolên zayenda civakî jî tên pênasekirin.

Tê armanc kirin ku ev xebat di serî de ji bo LGBTİ+yên ku zimanê wan ê zikmakî kurdî ye û her weha ji bo aktîvîst, rojnamevan, lêkolîner û mafparêzan bibe çavkaniyek e.

Armanca Komeleyê bi vê xebatê ewe ku, terminolojiya di qada mafên LGBTİ+yan de tê bikaranîn di nav kurdî de berbelav bibe û ji bo xurtkirina zimanê mafparêziyê tevkariyê bike.

Ji bo bidestxistina ferhengê bitikîne.

(TY/AY)

Cihê Nûçeyê
Stenbol
Hêvî LGBTI+ ferheng kurdî Zayenda civakî
Hak odaklı, çok sesli, bağımsız gazeteciliği güçlendirmek için bianet desteğinizi bekliyor.
Google ile Katkıda Bulunun
HAK ODAKLI, ÇOK SESLİ,
BAĞIMSIZ GAZETECİLİĞİ GÜÇLENDİRELİM!
bianet'e destek olmak için tıklayın
Biçe serûpelê