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LGBTİ+
YT: Yayın Tarihi: 04.06.2026 09:59 4 Haziran 2026 09:59
 ~  SG: Son Güncelleme: 04.06.2026 10:41 4 Haziran 2026 10:41
Okuma Okuma:  2 dakika

HEVİ LGBTİ+ Derneği Kürtçe kavramlar sözlüğü yayımladı

Dernek, LGBTİ+ hakları alanında kullanılan terminolojinin Kürtçede yaygınlaşmasına ve hak temelli dilin güçlendirilmesine katkı sunmayı amaçlıyor.

BİA Haber Merkezi

BİA Haber Merkezi
Görseli Büyüt
HEVİ LGBTİ+ Derneği Kürtçe kavramlar sözlüğü yayımladı

HEVİ LGBTİ+ Derneği, LGBTİ+ alanında kullanılan temel kavramları Kürtçe olarak bir araya getiren kapsamlı bir sözlük yayımladı. 

Sözlük, toplumsal cinsiyet, cinsel yönelim, cinsiyet kimliği ve insan hakları alanlarında kullanılan terimlerin Kürtçedeki karşılıklarını ve açıklamalarını içeriyor.

Çalışmada; toplumsal cinsiyet, cinsiyet kimliği, cinsiyet ifadesi, heteronormativite, non-binary, genderqueer, interseks, lezbiyen, gey, panseksüel ve queer gibi kavramların yanı sıra homofobi, HIVfobi, nefret suçu ve ayrımcılıkla ilgili birçok başlık da yer alıyor.

Başvuru kaynağı olması hedefleniyor

Sözlükte ayrıca dijital, psikolojik, ekonomik ve flört şiddeti ile patriyarka ve toplumsal cinsiyet rolleri gibi kavramlar da tanımlanıyor. 

Çalışmanın, anadili Kürtçe olan LGBTİ+’lar başta olmak üzere aktivistler, gazeteciler, araştırmacılar ve hak savunucuları için bir başvuru kaynağı olması hedefleniyor.

Dernek, sözlük çalışmasıyla LGBTİ+ hakları alanında kullanılan terminolojinin Kürtçede yaygınlaşmasına ve hak temelli dilin güçlendirilmesine katkı sunmayı amaçlıyor. 

Sözlüğe erişmek (Kürtçe) için tıklayın.

HEVİ LGBTİ+ Derneği hakkında

2013 yılında bir araya gelen bağımsız LGBTİ+’ların örgütlenmesiyle kurulan dernek, LGBTİ+ mücadelesinin daha geniş bir siyasi ve toplumsal bağlam içinde ele alınması gerektiğini savunuyor.

Dernek; sınıf, etnisite, cinsiyetçilik, göçmen ve mülteci hakları ile insan ve doğanın özgürlüğünü LGBTİ+ politikalarının ayrılmaz unsurları olarak değerlendiriyor.

Başlangıçta ağırlıklı olarak Kürt LGBTİ+’ların oluşturduğu inisiyatif, zamanla farklı etnik ve kültürel kimliklerden aktivistlerin katılımıyla genişledi. Ermeni, Arap, Türk ve farklı topluluklardan LGBTİ+’ların bir araya gelerek politika ürettiği inisiyatif, 2015 yılında dernekleşerek faaliyetlerini kurumsal bir yapıya taşıdı. (TY)

Haber Yeri
İstanbul
Hevi LGBTİ+ Derneği kürtçe sözlük LGBTİ+lar LGBTİ+ kavramları Pride 2026
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