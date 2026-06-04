HEVİ LGBTİ+ Derneği Kürtçe kavramlar sözlüğü yayımladı

HEVİ LGBTİ+ Derneği, LGBTİ+ alanında kullanılan temel kavramları Kürtçe olarak bir araya getiren kapsamlı bir sözlük yayımladı.

Sözlük, toplumsal cinsiyet, cinsel yönelim, cinsiyet kimliği ve insan hakları alanlarında kullanılan terimlerin Kürtçedeki karşılıklarını ve açıklamalarını içeriyor.

Çalışmada; toplumsal cinsiyet, cinsiyet kimliği, cinsiyet ifadesi, heteronormativite, non-binary, genderqueer, interseks, lezbiyen, gey, panseksüel ve queer gibi kavramların yanı sıra homofobi, HIVfobi, nefret suçu ve ayrımcılıkla ilgili birçok başlık da yer alıyor.

Başvuru kaynağı olması hedefleniyor

Sözlükte ayrıca dijital, psikolojik, ekonomik ve flört şiddeti ile patriyarka ve toplumsal cinsiyet rolleri gibi kavramlar da tanımlanıyor.

Çalışmanın, anadili Kürtçe olan LGBTİ+’lar başta olmak üzere aktivistler, gazeteciler, araştırmacılar ve hak savunucuları için bir başvuru kaynağı olması hedefleniyor.

Dernek, sözlük çalışmasıyla LGBTİ+ hakları alanında kullanılan terminolojinin Kürtçede yaygınlaşmasına ve hak temelli dilin güçlendirilmesine katkı sunmayı amaçlıyor.

Sözlüğe erişmek (Kürtçe) için tıklayın.