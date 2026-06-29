Deniz Göktaş'tan "kaçtı" iddialarına yanıt: “Uzun yıllar ülkedeyim”

Komedyen Deniz Göktaş, hakkında sosyal medyada yayılan “yurt dışına kaçtı” iddialarına açıklık getirdi. Son günlerde özellikle politik mizahı nedeniyle hedef gösterilen ve Harbiye’de sahnelediği “Ölü Deniz” adlı stand-up gösterisi sonrası tartışmaların odağında yer alan Göktaş, iddiaların gerçeği yansıtmadığını söyledi.

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Sosyal medyada, Göktaş’ın yurt dışına çıkışı “kaçış” olarak yorumlanırken, komedyen bu paylaşımlara X hesabı üzerinden yanıt verdi. Seyahatin uzun süredir planlanmış bir tatil olduğunu belirten Göktaş, hakkındaki iddialara tepki gösterdi.

Yurt dışında bulunmasını “istihbarat haberi gibi” servis eden paylaşımlara değinen Göktaş, 22 Haziran’da bedelli askerlik ücretini ödediğini hatırlatarak, “Uzun yıllar ülkede olacağım” dedi.

Açıklamasında, Türkiye’ye dönüşünün her an mümkün olduğunu da vurgulayan Göktaş, “Türkiye’de olmamı gerektiren bir durum olursa ilk uçakla dönerim” dedi.

Göktaş X'te şu paylaşımı yaptı:

“Merhabalar, bütün yıl hayal ettiğim gibi turnem ve kurgu biter bitmez arkadaşlarımın yanına 3 tişört 3 boxerla tatile geldim. Seyahat etmemin ‘kaçış’ gibi sunulması garip. 22 Haziran’da bedelli askerlik ücretini ödedim, uzun yıllar ülkede olacağım. Türkiye’de olmamı gerektiren bir durum olursa ilk uçakla dönerim.”

merhabalar,

bütün yıl hayal ettiğim gibi turnem ve kurgu biter bitmez arkadaşlarımın yanına 3 tişört 3 boxerla tatile geldim. bilmiyorum seyahat etmem ayıp bir şey mi ama istihbarat haberi gibi paylaşanlar 22 haziran’da yüklü bir bedelli askerlik ücreti ödediğimi de görürler,… — Deniz Göktaş (@idgoktas) June 28, 2026

(EMK)