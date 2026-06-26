ENGLISH KURDÎ
JTI Certified
Ana Sayfa
biamag
Haberler Yazarlar Galeriler Dosyalar Kitaplık
Ara
Kategorileri GösterKategorileri GizleKategoriler
ENGLISH KURDÎ
Ara Ana Sayfa
bianet-Bağımsız İletişim Ağı
Menü GösterMenü Gizle
bianet biamag english kurdî
BÖLÜMLER
Haberler Yazarlar Özel Dosyalar Projeler Kitaplık Galeriler Sitede Ara
KATEGORİLER
SOSYAL MEDYA
Facebook Twitter Youtube Instagram RSS E-bülten
KURUMSAL
Hakkımızda İletişim KVKK Politikası Gizlilik Sözleşmesi
HABER
YT: Yayın Tarihi: 26.06.2026 15:05 26 Haziran 2026 15:05
 ~  SG: Son Güncelleme: 26.06.2026 15:10 26 Haziran 2026 15:10
Okuma Okuma:  2 dakika

AKP'li Tayyar komedyen Deniz Göktaş'ı hedef gösterdi

Tayyar, gösteriden bir kesiti de alıntıladı ve “Deniz Göktaş isimli bu zıpır stand-up gösterisinde o tiz sesiyle Cumhurbaşkanımıza dil uzatıyor” dedi.

BİA Haber Merkezi

BİA Haber Merkezi
Görseli Büyüt
AKP'li Tayyar komedyen Deniz Göktaş'ı hedef gösterdi

Harbiye’de 1 Haziran’da sahnelediği ve bu hafta YouTube’da yayımlanan “Ölü Deniz” adlı gösterisiyle gündeme gelen komedyen Deniz Göktaş, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’dan tutuklu Cumhurbaşkanı adayı Ekrem İmamoğlu’na ve güncel siyasi konulara yönelik yaptığı espriler gündem oldu.

Kısa sürede sosyal medyada geniş yankı uyandıran ve iki gün içinde 1,5 milyonu aşkın izlenmeye ulaşan gösteriye ilişkin paylaşım yapan Tayyar, Göktaş’ı hedef alarak Cumhurbaşkanı Erdoğan’a “hakaret edildiğini” iddia etti.

Tayyar, gösteriden bir kesiti de alıntıladı ve  “Deniz Göktaş isimli bu zıpır stand-up gösterisinde o tiz sesiyle Cumhurbaşkanımıza dil uzatıyor” dedi. Tayyar'ın paylaşımı şöyle: 

“‘Diktatör’ diyor, ‘cahil’ diyor, vesaire vesaire. Ağır eleştiriyi mizahta bir yere kadar kabul ediyorum. Fakat doğrudan hakaret edip ‘haha huhu’ diyerek densizliğin şaka ambalajıyla sunulmasının mizahla hiçbir ilgisi olamaz. Mizahta zeka pırıltısı olur; izleyiciyle görünmez bir bağ kurulur, ince dokundurmalar seyirci tarafından sezilir ve hoşuna giderse gösterinin parçası haline gelir.

Ayrıca bu zıpırların, 24 yıldır girdiği her seçimi kazanmış ve ülke tarihine geçmiş bir lideri aşağılaması karşısında, herhangi bir hayat tecrübesi veya başarısı olmadan kendilerine paye vermelerini de anlamıyorum. Senin hikâyen nedir? Bir başarın var mı? Kaç kitap okudun mesela? Türkçeyi sonradan öğrenen Senegalli Musti de stand-up gösterisinde Cumhurbaşkanımızı eleştiriyordu ama kimse rahatsız olmadı; çünkü ince zekâsıyla mizah üretiyordu. Mizah ile densizlik arasındaki çizgi korunamazsa ortaya komiklik değil, densizlik çıkar.”

Haber Yeri
İstanbul
Deniz Göktaş Şamil Tayyar ifade özgürlüğü ihlalleri
Hak odaklı, çok sesli, bağımsız gazeteciliği güçlendirmek için bianet desteğinizi bekliyor.
Google ile Katkıda Bulunun
HAK ODAKLI, ÇOK SESLİ,
BAĞIMSIZ GAZETECİLİĞİ GÜÇLENDİRELİM!
bianet'e destek olmak için tıklayın
Sayfa Başına Git