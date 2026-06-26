AKP'li Tayyar komedyen Deniz Göktaş'ı hedef gösterdi

Harbiye’de 1 Haziran’da sahnelediği ve bu hafta YouTube’da yayımlanan “Ölü Deniz” adlı gösterisiyle gündeme gelen komedyen Deniz Göktaş, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’dan tutuklu Cumhurbaşkanı adayı Ekrem İmamoğlu’na ve güncel siyasi konulara yönelik yaptığı espriler gündem oldu.

Kısa sürede sosyal medyada geniş yankı uyandıran ve iki gün içinde 1,5 milyonu aşkın izlenmeye ulaşan gösteriye ilişkin paylaşım yapan Tayyar, Göktaş’ı hedef alarak Cumhurbaşkanı Erdoğan’a “hakaret edildiğini” iddia etti.

Deniz Göktaş isimli bu zıpır stand-up gösterisinde o tiz sesiyle Cumhurbaşkanımıza dil uzatıyor.



‘Diktatör’ diyor, ‘cahil’ diyor, vesaire vesaire.



Ağır eleştiriyi mizahta bir yere kadar kabul ediyorum.



Fakat.



Doğrudan hakaret edip ‘haha huhu’ diyerek densizliğin şaka… — Şamil Tayyar (@samiltayyar27) June 26, 2026

Tayyar, gösteriden bir kesiti de alıntıladı ve “Deniz Göktaş isimli bu zıpır stand-up gösterisinde o tiz sesiyle Cumhurbaşkanımıza dil uzatıyor” dedi. Tayyar'ın paylaşımı şöyle:

“‘Diktatör’ diyor, ‘cahil’ diyor, vesaire vesaire. Ağır eleştiriyi mizahta bir yere kadar kabul ediyorum. Fakat doğrudan hakaret edip ‘haha huhu’ diyerek densizliğin şaka ambalajıyla sunulmasının mizahla hiçbir ilgisi olamaz. Mizahta zeka pırıltısı olur; izleyiciyle görünmez bir bağ kurulur, ince dokundurmalar seyirci tarafından sezilir ve hoşuna giderse gösterinin parçası haline gelir.

Ayrıca bu zıpırların, 24 yıldır girdiği her seçimi kazanmış ve ülke tarihine geçmiş bir lideri aşağılaması karşısında, herhangi bir hayat tecrübesi veya başarısı olmadan kendilerine paye vermelerini de anlamıyorum. Senin hikâyen nedir? Bir başarın var mı? Kaç kitap okudun mesela? Türkçeyi sonradan öğrenen Senegalli Musti de stand-up gösterisinde Cumhurbaşkanımızı eleştiriyordu ama kimse rahatsız olmadı; çünkü ince zekâsıyla mizah üretiyordu. Mizah ile densizlik arasındaki çizgi korunamazsa ortaya komiklik değil, densizlik çıkar.”