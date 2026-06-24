Kısa Kısa ... 24 Haziran 2026

Save the Children Türkiye, aşırı sıcakların çocuklar üzerindeki etkilerine ilişkin bir bilgilendirme serisi yayımladı. Kuruluş, iklim değişikliğiyle birlikte artan sıcak hava dalgalarının çocuklar için yetişkinlere göre daha büyük risk oluşturduğunu vurguladı.

Aşırı sıcaklar, çocukların eğitime erişimini kesintiye uğratıyor, sıcak sınıflarda odaklanmayı ve öğrenmeyi zorlaştırıyor. Çocukların bedenleri daha hızlı ısınıp daha yavaş soğuduğu için susuzluk, bitkinlik, sıcak çarpması, solunum ve böbrek hastalıkları riski artıyor.

Sıcak hava dalgaları ayrıca çocukların dışarıda oyun oynama imkanlarını sınırlayarak fiziksel, zihinsel ve sosyal gelişimlerini olumsuz etkiliyor. Araştırmalar, çocukların ve gençlerin gelecek konusunda artan kaygı duyduğunu ve bunun günlük yaşamlarına yansıdığını gösteriyor.