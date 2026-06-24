Kısa Kısa ... 24 Haziran 2026
- Ankara'da 7-8 Temmuz 2026'da yapılacak 36. NATO Zirvesi öncesinde sabah saatlerinde polis baskınları düzenlendi. Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı'nın açıklamasına göre çeşitli siyasi ve toplumsal örgütlerde faaliyet yürüten 241 kişi hakkında gözaltı kararı verildi ve bunlardan 209'u gözaltına alındı.
- Gözaltına alınanlara 24 saatlik avukat görüş kısıtlaması uygulandı. Çağdaş Hukukçular Derneği Ankara Şubesi, Terörle Mücadele Şube Müdürlüğü'nde avukatlara ve müvekkillere şiddet uygulandığını duyurdu.
- Derneğe göre bir müvekkil merdivenden itilip düşürüldü, tepki gösteren avukat da darp edildi. ÇHD, kolluk personeli hakkında şikayette bulunulmasına rağmen gereğinin yapılmadığını ve Ankara Barosu yetkilisinin içeri alınmadığını belirterek, avukata ve savunma hakkına yönelik saldırıların kabul edilemez olduğunu ifade etti.
ÇHD: Ankara TEM’de müvekkil merdivenden itildi, avukat darp edildi
- Cumhurbaşkanı Erdoğan, AKP grup toplantısında "Barış ve Demokratik Toplum Süreci" kapsamında örgütün tasfiye sürecini hızlandıracak bir yasal düzenleme üzerinde çalıştıklarını ve bunu kısa sürede Meclis'e sunacaklarını açıkladı.
- Erdoğan, 23 Ekim'deki TUSAŞ saldırısı gibi sabotajlara rağmen sürecin başarıyla ilerlediğini belirterek "Terörsüz Türkiye süreci" için Yenikapı ruhu çağrısı yaptı.
- Toplantıda ayrıca CHP'den istifa eden İstanbul Milletvekili Nimet Özdemir AKP'ye katıldı ve rozetini Erdoğan taktı. Özdemir, önce İYİ Parti'den vekil seçilmiş, Ekim 2024'te CHP'ye geçmiş, 17 Haziran'da CHP'den istifa etmiş ve şimdi AKP'ye katılarak iki yılda üçüncü partisine geçiş yapmış oldu.
Erdoğan: Yasal çerçeve üzerinde çalışıyoruz, uzatmadan Meclis'e sunacağız
Save the Children Türkiye, aşırı sıcakların çocuklar üzerindeki etkilerine ilişkin bir bilgilendirme serisi yayımladı. Kuruluş, iklim değişikliğiyle birlikte artan sıcak hava dalgalarının çocuklar için yetişkinlere göre daha büyük risk oluşturduğunu vurguladı.
Aşırı sıcaklar, çocukların eğitime erişimini kesintiye uğratıyor, sıcak sınıflarda odaklanmayı ve öğrenmeyi zorlaştırıyor. Çocukların bedenleri daha hızlı ısınıp daha yavaş soğuduğu için susuzluk, bitkinlik, sıcak çarpması, solunum ve böbrek hastalıkları riski artıyor.
Sıcak hava dalgaları ayrıca çocukların dışarıda oyun oynama imkanlarını sınırlayarak fiziksel, zihinsel ve sosyal gelişimlerini olumsuz etkiliyor. Araştırmalar, çocukların ve gençlerin gelecek konusunda artan kaygı duyduğunu ve bunun günlük yaşamlarına yansıdığını gösteriyor.
Aşırı sıcaklar çocukları nasıl etkiliyor?
- Anayasa Mahkemesi, İzmir 2 No.lu F Tipi Yüksek Güvenlikli Ceza İnfaz Kurumu'nda tutulan Deniz Şah ve İlhan Kaya'nın 17 Mayıs 2021'de kitap hakkına getirilen sınırlamaları protesto etmek için slogan atmaları nedeniyle aldıkları üç ay ziyaretçi kabulünden yoksun bırakma cezasını inceleyen AYM, ifade özgürlüğü ihlali görmedi.
- Mahkeme, ceza infaz kurumlarında düzen ve güvenlik için sınırlamalar uygulanabileceğini ve cezanın ölçüsüz olmadığını değerlendirdi.
- Ancak beş üye karşı oy kullanarak, mahkemelerin sloganların cezaevi güvenliğini somut olarak nasıl bozduğunu ortaya koymadığını, sadece slogan atmanın disiplin cezası için yeterli sayılamayacağını ve "gereksiz slogan" unsurunun somut gerekçelerle değerlendirilmesi gerektiğini belirterek ifade özgürlüğünün ihlal edildiğini savundu.
AYM'den tartışmalı "cezavinde slogan" kararı: Disiplin cezasında "ihlal yok" dedi, 5 üye şerh düştü
Doç. Dr. Ruhi Demiray, 2016 yılında "Bu Suça Ortak Olmayacağız" barış bildirgesine imza attığı gerekçesiyle KHK ile Kocaeli Üniversitesi'ndeki görevinden ihraç edildikten 10 yıl sonra, Bölge İdare Mahkemesi kararıyla 23 Haziran'da görevine iade edildi.
Kocaeli Üniversitesi'nde görevine dönen yedinci akademisyen olan Demiray, kendisini karşılayan sendika yöneticileri, meslektaşları ve öğrencilerine teşekkür etti. Demiray, 1600 kamu emekçisinin görevden alındığını ve yarısının hâlâ iade edilmediğini belirterek, tüm arkadaşları dönene kadar mücadeleye devam edeceklerini söyledi.
Anayasa Mahkemesi 2019'da bildiriye imza atanların cezalandırılmasını ifade özgürlüğü ihlali olarak değerlendirmişti. Bildiriye toplam 2.212 kişi imza atmış, 406 akademisyen ihraç edilmiş ve 822 akademisyen hakkında dava açılmıştı.