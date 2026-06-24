Aşırı sıcaklar çocukları nasıl etkiliyor?

Save the Children Türkiye, aşırı sıcakların çocukların gündelik yaşamı, gelişimi ve geleceği üzerindeki etkilerine ilişkin bir bilgilendirme serisi yayımladı.

Kuruluşun sosyal medya hesabından paylaştığı görsellerde, iklim değişikliğiyle birlikte daha sık ve daha şiddetli yaşanan sıcak hava dalgalarının çocuklar için yetişkinlere kıyasla daha büyük riskler yarattığı vurgulandı.

Paylaşımda, aşırı sıcakların yalnızca fiziksel sağlık sorunu olmadığı; çocukların eğitime erişimini, oyun hakkını, ruh sağlığını ve sosyal gelişimini de doğrudan etkilediği belirtildi.

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Sıcak sınıflar öğrenmeyi zorlaştırıyor

Save the Children Türkiye’nin paylaşımına göre sıcak hava dalgaları ve diğer aşırı iklim olayları, dünya genelinde milyonlarca çocuğun okula erişimini kesintiye uğratıyor.

Aşırı sıcakların görüldüğü sınıflarda çocukların odaklanması zorlaşıyor, öğrenme süreçleri aksıyor ve sağlık riskleri artıyor.

Çocukların sağlığı daha fazla risk altında

Kuruluş, çocukların iklim değişikliğinin etkilerine karşı daha savunmasız olduğunu belirtti. Buna göre çocukların bedenleri daha hızlı ısınıyor, daha az terliyor ve yetişkinlere göre daha yavaş soğuyor.

Aşırı sıcaklar çocuklarda susuzluk, bitkinlik ve sıcak çarpması gibi ciddi sağlık sorunlarına yol açabiliyor. Uzun süre sıcağa maruz kalmak ise solunum ve böbrek hastalıkları riskini artırabiliyor.

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Oyun hakkı da etkileniyor

Sıcak hava dalgaları, çocukların serin kalabilmek için kapalı alanlarda daha fazla zaman geçirmesine neden oluyor. Bu durum, çocukların dışarıda oyun oynama imkânlarını da sınırlıyor.

Save the Children Türkiye, oyunun çocukların fiziksel, zihinsel ve sosyal gelişimi için hayati önem taşıdığını hatırlattı. Aşırı sıcaklar, çocukların hareket etmesini, spor yapmasını ve akranlarıyla bir araya gelmesini zorlaştırıyor.

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“Gelecek kaygısı günlük yaşama yansıyor”

Paylaşımda, iklim değişikliğinin çocukların ruh sağlığı üzerinde de olumsuz sonuçlar doğurabileceği belirtildi.

Aşırı sıcaklar ve diğer iklim olayları, çocukların günlük yaşamını ve iyilik halini etkiliyor. Save the Children Türkiye, araştırmaların çocuklar ve gençlerin gelecek konusunda giderek daha fazla kaygı duyduğunu ve bu kaygının gündelik yaşamlarına yansıdığını gösterdiğini aktardı.

(NÖ)