ÇHD: Ankara TEM’de müvekkil merdivenden itildi, avukat darp edildi

Ankara’da 7-8 Temmuz 2026’da yapılması planlanan 36. NATO Zirvesi öncesinde sabah saatlerinde çok sayıda adrese polis baskını düzenlendi. Çeşitli siyasi ve toplumsal örgütlerde faaliyet yürüttüğü belirtilen çok sayıda kişi gözaltına alındı.

Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı’nın açıklamasına göre, toplam 241 kişi hakkında gözaltı kararı verildi bu kişilerden 209’u gözaltına alındı. Gözaltına alınanlar hakkında 24 saatlik avukat görüş kısıtlaması kararı uygulandığı bildirildi.

Çağdaş Hukukçular Derneği Ankara Şubesi, gözaltı işlemlerinin takibi sırasında Ankara Terörle Mücadele Şube Müdürlüğü’nde avukatlara ve müvekkillere yönelik şiddet uygulandığını duyurdu.

ÇHD’nin açıklamasına göre, saat 08.50’de, dernek üyesi bir avukatın gözü önünde müvekkili merdivenden itildi ve düşürüldü. Buna tepki gösteren avukat da kolundan tutulup savrularak darp edildi.

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“Şikayetçi olundu, gereği yapılmadı”

Dernek, olayın ardından ilgili kolluk personeli hakkında işlem yapılmasını ve söz konusu personelin dosyaya ilişkin işlemlerden çekilmesini talep ettiklerini belirtti.

ÇHD, kolluk personeli hakkında şikayetçi olunmasına rağmen gereğinin yapılmadığını, olayla ilgili tutanak tutmak üzere gelen Ankara Barosu yetkilisinin de içeri alınmadığını açıkladı.

Açıklamada, avukatların bu koşullarda mesleklerini yerine getirmesinin mümkün olmadığı vurgulandı.

ÇHD, Ankara Emniyeti’nin hem gözaltındaki kişilere hem de avukatlara yönelik şiddet uygulayarak ifade işlemlerini kesintiye uğrattığını belirtti ve “avukata, müvekkile, savunma hakkına yönelik bu saldırıların kabul edilemeyeceğini” ifade etti.

(NÖ)