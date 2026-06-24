ENGLISH KURDÎ
JTI Certified
Ana Sayfa
biamag
Haberler Yazarlar Galeriler Dosyalar Kitaplık
Ara
Kategorileri GösterKategorileri GizleKategoriler
ENGLISH KURDÎ
Ara Ana Sayfa
bianet-Bağımsız İletişim Ağı
Menü GösterMenü Gizle
bianet biamag english kurdî
BÖLÜMLER
Haberler Yazarlar Özel Dosyalar Projeler Kitaplık Galeriler Sitede Ara
KATEGORİLER
SOSYAL MEDYA
Facebook Twitter Youtube Instagram RSS E-bülten
KURUMSAL
Hakkımızda İletişim KVKK Politikası Gizlilik Sözleşmesi
HABER
YT: Yayın Tarihi: 24.06.2026 12:42 24 Haziran 2026 12:42
 ~  SG: Son Güncelleme: 24.06.2026 13:11 24 Haziran 2026 13:11
Okuma Okuma:  2 dakika

ÇHD: Ankara TEM’de müvekkil merdivenden itildi, avukat darp edildi

Çağdaş Hukukçular Derneği, Ankara TEM’de gözaltı işlemlerini takip eden avukatlara ve müvekkillere şiddet uygulandığını, olayla ilgili tutanak tutmak üzere gelen Ankara Barosu yetkilisinin ise içeri alınmadığını açıkladı.

BİA Haber Merkezi

BİA Haber Merkezi
Görseli Büyüt
ÇHD: Ankara TEM’de müvekkil merdivenden itildi, avukat darp edildi

Ankara’da 7-8 Temmuz 2026’da yapılması planlanan 36. NATO Zirvesi öncesinde sabah saatlerinde çok sayıda adrese polis baskını düzenlendi. Çeşitli siyasi ve toplumsal örgütlerde faaliyet yürüttüğü belirtilen çok sayıda kişi gözaltına alındı.

Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı’nın açıklamasına göre, toplam 241 kişi hakkında gözaltı kararı verildi bu kişilerden 209’u gözaltına alındı. Gözaltına alınanlar hakkında 24 saatlik avukat görüş kısıtlaması kararı uygulandığı bildirildi.

Çağdaş Hukukçular Derneği Ankara Şubesi, gözaltı işlemlerinin takibi sırasında Ankara Terörle Mücadele Şube Müdürlüğü’nde avukatlara ve müvekkillere yönelik şiddet uygulandığını duyurdu.

ÇHD’nin açıklamasına göre, saat 08.50’de, dernek üyesi bir avukatın gözü önünde müvekkili merdivenden itildi ve düşürüldü. Buna tepki gösteren avukat da kolundan tutulup savrularak darp edildi.

Ankara’da ev baskınları ve gözaltılar: "NATO’ya karşı çıkanları susturmak istiyorlar"
Ankara’da ev baskınları ve gözaltılar: "NATO’ya karşı çıkanları susturmak istiyorlar"
23 Haziran 2026

“Şikayetçi olundu, gereği yapılmadı”

Dernek, olayın ardından ilgili kolluk personeli hakkında işlem yapılmasını ve söz konusu personelin dosyaya ilişkin işlemlerden çekilmesini talep ettiklerini belirtti.

ÇHD, kolluk personeli hakkında şikayetçi olunmasına rağmen gereğinin yapılmadığını, olayla ilgili tutanak tutmak üzere gelen Ankara Barosu yetkilisinin de içeri alınmadığını açıkladı.

Açıklamada, avukatların bu koşullarda mesleklerini yerine getirmesinin mümkün olmadığı vurgulandı.

ÇHD, Ankara Emniyeti’nin hem gözaltındaki kişilere hem de avukatlara yönelik şiddet uygulayarak ifade işlemlerini kesintiye uğrattığını belirtti ve “avukata, müvekkile, savunma hakkına yönelik bu saldırıların kabul edilemeyeceğini” ifade etti.

(NÖ)

Haber Yeri
İstanbul
36. NATO Zirvesi Ankara TEM ÇHD
Hak odaklı, çok sesli, bağımsız gazeteciliği güçlendirmek için bianet desteğinizi bekliyor.
Google ile Katkıda Bulunun
HAK ODAKLI, ÇOK SESLİ,
BAĞIMSIZ GAZETECİLİĞİ GÜÇLENDİRELİM!
bianet'e destek olmak için tıklayın
Sayfa Başına Git