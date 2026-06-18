Kısa kısa... 18 Haziran 2026
Geçen günün ardından önemli başlıklara göz atmanız için işte 18 Haziran 2026 gününden akılda kalanlar.
- Gazeteci Fatih Altaylı, ailesi adına kayıtlı olan Van'daki tarihi Varakavank Manastırı (Yedi Kilise) hakkında açıklama yaptı. Altaylı, dedesinin adına kayıtlı olan araziyi Kültür Bakanlığı'nın bedelsiz kamulaştırabileceğini belirterek "Biz kilise aşığı değiliz" dedi.
- Arazinin, kamu binası yapılması karşılığında devletle takas edilmesi sonucu ailenin mülkiyetine geçtiğini aktardı. 8. yüzyılda inşa edilen ve Ermeni mirası açısından önemli olan manastır kompleksi, uzun yıllardır bakımsız kaldığı için yıkılma tehlikesiyle karşı karşıya.
- Türkiye Ermenileri Patriği Sahak Maşalyan, Aralık 2025'te Kültür ve Turizm Bakanı Mehmet Nuri Ersoy ile görüşmesinde konuyu ele almış, Bakan ise Altaylı'nın tahliyesi sonrası konuyla ilgileneceğini söylemişti. Maşalyan, manastırın onarılmasının bölge turizmine ve kültürel mirasın korunmasına katkı sağlayacağını vurgulamıştı.
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Fatih Altaylı: Van’daki kilise bana ait değil, Kültür Bakanlığı gelsin alsınBugün 16:00
- İletişim Başkanlığı, BirGün muhabiri İsmail Arı'nın basın kartını "adli sicil" gerekçesiyle iptal etti. Arı, gazetecilik faaliyetleri nedeniyle 75 gün tutulduğu Sincan Cezaevi'ndeyken kartının iptal edildiğini duyurdu ve hakkında kesinleşmiş herhangi bir mahkumiyet kararı bulunmadığını belirtti.
- Basın Kartı Yönetmeliği'ne göre, kartın iptal edilebilmesi için kişinin belirli ağır suçlardan en az beş yıl hapis cezasına mahkum edilmiş olması gerekiyor. Arı, 21 Mart'ta Tokat'ta gözaltına alınmış, "halkı yanıltıcı bilgiyi alenen yayma" ve "soruşturmanın gizliliğini ihlal" suçlamalarıyla tutuklanmıştı.
- Suçlamaların tamamı Arı'nın yayımladığı haber ve yazılara dayanıyor. 13 Mayıs'ta yapılan ilk duruşmada tahliye edilen Arı'nın yargılaması devam ediyor.
İletişim Başkanlığı, İsmail Arı’nın basın kartını iptal etti
Bugün 16:45
- DEM Parti Sözcüsü Ayşegül Doğan, Merkez Yürütme Kurulu toplantısı sonrası basın toplantısı düzenledi. Doğan, Meclis önünde açlık grevinde olan öğretmenlere destek vererek iktidarı diyalogdan kaçmakla eleştirdi ve güvenceli çalışma hakkını savunacaklarını belirtti.
- Geçiş Hukuku Yasası için yasal güvencenin şart olduğunu vurgulayan Doğan, Meclis'in tatile girmeden bu düzenlemeleri yapması gerektiğini söyledi. Meclis Başkanı Kurtulmuş ile yapılan görüşmeyi yetersiz bulan Doğan, siyasi iradenin Meclis'te somut biçimde ortaya çıkmasını istedi.
- İmralı'daki görüşmelerin düzenli hale getirilmesini ve Abdullah Öcalan'ın farklı çevrelerle görüşebilmesi için koşulların sağlanmasını talep etti. DEM Parti'nin 5. Olağan Kongresi'nin 20 Eylül'de Ankara'da "barış, demokratik çözüm ve demokratik toplum" başlıklarıyla yapılacağını duyurdu.
Ayşegül Doğan: Çerçeve yasa Temmuz’da gündeme gelmeli
Bugün 17:12
- Batman'da Peygamber Sevdalıları Vakfı tarafından düzenlenen "Niyet Ettim Örtünmeye, Emrin Başım Üstüne" programında 8-15 yaş arası yüzlerce kız çocuğu tören düzeni içinde başörtüsüne girdi. Etkinlik, çocukların katılımı, rızası ve görüntülerinin paylaşılması açısından çocuk hakları bağlamında tartışılıyor.
- Vakıf, Kasım 2024'te MEB ile İslam Peygamberi'nin hayatını öğretmek amacıyla protokol imzalamıştı. Eğitim sendikaları bu protokolün iptali için dava açtı ve çocukların belirli kalıplar içine yerleştirilmesini pedagojik açıdan sakıncalı buldu.
- Vakfın yönetim kadrosundaki isimlerin Hizbullah bağlantılı yapılarla ilişkisi de gündeme geldi. Vakfın çocuklara nasıl ulaştığı, izin süreçleri ve MEB'in denetim mekanizmaları sorgulanıyor.
Batman’da kız çocukları için “tesettür töreni" düzenlendi
Bugün 15:37
- Reuters Gazetecilik Araştırmaları Enstitüsü'nün 48 ülkeden 100 bin kişinin katılımıyla hazırladığı 2026 Dijital Haber Raporu, habere güvenin son 10 yılın en düşük seviyesine gerilediğini gösterdi.
- Dünya genelinde haberlere güven yüzde 37'ye, Türkiye'de yüzde 28'e düştü. Sosyal medya ve video ağları ilk kez haber sitelerini geçerek yüzde 54 ile ana haber kaynağı haline geldi. Katılımcıların yüzde 77'si çevrim içi haber videosu izlerken, YouTube, Instagram ve TikTok gibi platformlar öne çıkıyor.
- Haberden kaçınma küresel ölçekte yüzde 42'ye, Türkiye'de yüzde 60'lara ulaştı. Yapay zeka araçlarını haber için kullananların oranı yüzde 10'a çıktı.
- Rapor, platformlaşma sürecinin haber kuruluşlarını zorladığını ancak tarafsız habere talebin sürdüğünü gösteriyor. Türkiye'de medya sahipliğinin yoğunlaşması ve bağımsız medyaya yönelik siyasi ve ekonomik baskılar tabloyu daha da ağırlaştırıyor.
Habere güven 10 yılın en düşük seviyesinde, kitleler haber sitelerinden platformlara kayıyor
Bugün 15:20
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