Fatih Altaylı: Van’daki kilise bana ait değil, Kültür Bakanlığı gelsin alsın
Gazeteci Nil Gülsüm’ün YouTube programına konuk olan gazeteci Fatih Altaylı, arazisi ailesine ait olan Van’daki tarihi Varakavank Manastırı (Varaka Surp Nışan ya da Surp Khaç Manastırı, Türkçe: Yedi Kilise) ile ilgili açıklama yaptı.
Agos Gazetesi’nde yer alan habere göre, Altaylı, konuya ilişkin soruya şu yanıtı verdi:
“Kilise veya kiliseler kompleksinin bulunduğu arazi bana ait değil. O arazi hâlâ dedemin adına kayıtlı. Kültür Bakanlığı istiyorsa gelsin, ailenin diğer fertleriyle de konuşayım. Alsınlar kullansınlar, bilabedel (bedelsiz) kamulaştırsınlar, biz kilise aşığı değiliz.”
Altaylı, kilisenin bulunduğu arazinin mülkiyetinin ailesine nasıl geçtiğini ise şu sözlerle anlattı:
“Birebir bilgim yok ama konuşulan şuydu, o dönemde aileye ait bazı arazilere kamu binaları yapılınca devlet de kendine ait bazı arazilerle takas yapmış, o arazilerin birinin içinde de kilise yer alıyormuş. Biz kiliseyi yıkmadık, satmaya kalkmadık, öyle duruyor.”
Maşalyan ve Ersoy da konuyu ele almıştı
Van’daki Varakavank kompleksi, mimarisi, dini geçmişi ve bölgedeki Ermeni mirası açısından önemli bir yere sahip. Ancak uzun yıllardır bakım görmeyen ve depremlerle birlikte tahribatı artan yapı topluluğu, yıkılma tehlikesiyle karşı karşıya. Halk arasında Yedi Kilise olarak bilinen, 8. yüzyılda inşa edilmiş tarihi Ermeni manastırı bugün kısmen mahalle sakinlerinin çabalarıyla korunuyor.
Ermeni toplumunun uzun süredir gündeminde yer alan konu, Türkiye Ermenileri Patriği Sahak Maşalyan’ın Aralık 2025’te Kültür ve Turizm Bakanı Mehmet Nuri Ersoy ile yaptığı görüşmede de ele alınmıştı.
Maşalyan, manastırın onarılarak ziyarete açılmasının hem bölge turizmine katkı sunacağını hem de kültürel ve tarihî mirasın korunmasına hizmet edeceğini vurgulamıştı. Görüşmenin ardından yaptığı açıklamada, “Devlet yine de burayı devralabilir” dediğini aktaran Maşalyan, Bakan Ersoy’un ise (o dönemde cezaevinde olan) Altaylı’nın tahliyesinin ardından konuyla ilgileneceğini söylediğini aktarmıştı. (TY)