ENGLISH KURDÎ
JTI Certified
Ana Sayfa
biamag
Haberler Yazarlar Galeriler Dosyalar Kitaplık
Ara
Kategorileri GösterKategorileri GizleKategoriler
ENGLISH KURDÎ
Ara Ana Sayfa
bianet-Bağımsız İletişim Ağı
Menü GösterMenü Gizle
bianet biamag english kurdî
BÖLÜMLER
Haberler Yazarlar Özel Dosyalar Projeler Kitaplık Galeriler Sitede Ara
KATEGORİLER
SOSYAL MEDYA
Facebook Twitter Youtube Instagram RSS E-bülten
KURUMSAL
Hakkımızda İletişim KVKK Politikası Gizlilik Sözleşmesi
KÜLTÜR SANAT
YT: Yayın Tarihi: 18.06.2026 16:00 18 Haziran 2026 16:00
 ~  SG: Son Güncelleme: 18.06.2026 16:04 18 Haziran 2026 16:04
Okuma Okuma:  2 dakika

Fatih Altaylı: Van’daki kilise bana ait değil, Kültür Bakanlığı gelsin alsın

“Biz kilise aşığı değiliz. Kiliseyi yıkmadık, satmaya kalkmadık, öyle duruyor.”

BİA Haber Merkezi

BİA Haber Merkezi
Görseli Büyüt
Fatih Altaylı: Van’daki kilise bana ait değil, Kültür Bakanlığı gelsin alsın
Fotoğraf: Wikimedia

Gazeteci Nil Gülsüm’ün YouTube programına konuk olan gazeteci Fatih Altaylı, arazisi ailesine ait olan Van’daki tarihi Varakavank Manastırı (Varaka Surp Nışan ya da Surp Khaç Manastırı, Türkçe: Yedi Kilise) ile ilgili açıklama yaptı.

Agos Gazetesi’nde yer alan habere göre, Altaylı, konuya ilişkin soruya şu yanıtı verdi:

“Kilise veya kiliseler kompleksinin bulunduğu arazi bana ait değil. O arazi hâlâ dedemin adına kayıtlı. Kültür Bakanlığı istiyorsa gelsin, ailenin diğer fertleriyle de konuşayım. Alsınlar kullansınlar, bilabedel (bedelsiz) kamulaştırsınlar, biz kilise aşığı değiliz.”

Altaylı, kilisenin bulunduğu arazinin mülkiyetinin ailesine nasıl geçtiğini ise şu sözlerle anlattı: 

“Birebir bilgim yok ama konuşulan şuydu, o dönemde aileye ait bazı arazilere kamu binaları yapılınca devlet de kendine ait bazı arazilerle takas yapmış, o arazilerin birinin içinde de  kilise yer alıyormuş. Biz kiliseyi yıkmadık, satmaya kalkmadık, öyle duruyor.”

Kiliseye ait arazideki yetimhanenin öğrencileri, Vasbouragan, 1930, (Fotoğraf: Kolektif 2015 arşivi).

Maşalyan ve Ersoy da konuyu ele almıştı

Van’daki Varakavank kompleksi, mimarisi, dini geçmişi ve bölgedeki Ermeni mirası açısından önemli bir yere sahip. Ancak uzun yıllardır bakım görmeyen ve depremlerle birlikte tahribatı artan yapı topluluğu, yıkılma tehlikesiyle karşı karşıya. Halk arasında Yedi Kilise olarak bilinen, 8. yüzyılda inşa edilmiş tarihi Ermeni manastırı bugün kısmen mahalle sakinlerinin çabalarıyla korunuyor.

Ermeni toplumunun uzun süredir gündeminde yer alan konu, Türkiye Ermenileri Patriği Sahak Maşalyan’ın Aralık 2025’te Kültür ve Turizm Bakanı Mehmet Nuri Ersoy ile yaptığı görüşmede de ele alınmıştı.

Maşalyan, manastırın onarılarak ziyarete açılmasının hem bölge turizmine katkı sunacağını hem de kültürel ve tarihî mirasın korunmasına hizmet edeceğini vurgulamıştı. Görüşmenin ardından yaptığı açıklamada, “Devlet yine de burayı devralabilir” dediğini aktaran Maşalyan, Bakan Ersoy’un ise (o dönemde cezaevinde olan) Altaylı’nın tahliyesinin ardından konuyla ilgileneceğini söylediğini aktarmıştı. (TY)

Haber Yeri
İstanbul
Van Fatih Altaylı Varakavank türkiyeli ermeniler Kültür ve Turizm Bakanı Mehmet Nuri Ersoy Yedi Kilise
Hak odaklı, çok sesli, bağımsız gazeteciliği güçlendirmek için bianet desteğinizi bekliyor.
Google ile Katkıda Bulunun
HAK ODAKLI, ÇOK SESLİ,
BAĞIMSIZ GAZETECİLİĞİ GÜÇLENDİRELİM!
bianet'e destek olmak için tıklayın
Sayfa Başına Git