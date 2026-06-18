Fatih Altaylı: Van’daki kilise bana ait değil, Kültür Bakanlığı gelsin alsın

Gazeteci Nil Gülsüm’ün YouTube programına konuk olan gazeteci Fatih Altaylı, arazisi ailesine ait olan Van’daki tarihi Varakavank Manastırı (Varaka Surp Nışan ya da Surp Khaç Manastırı, Türkçe: Yedi Kilise) ile ilgili açıklama yaptı.

Agos Gazetesi’nde yer alan habere göre, Altaylı, konuya ilişkin soruya şu yanıtı verdi:

“Kilise veya kiliseler kompleksinin bulunduğu arazi bana ait değil. O arazi hâlâ dedemin adına kayıtlı. Kültür Bakanlığı istiyorsa gelsin, ailenin diğer fertleriyle de konuşayım. Alsınlar kullansınlar, bilabedel (bedelsiz) kamulaştırsınlar, biz kilise aşığı değiliz.”

Altaylı, kilisenin bulunduğu arazinin mülkiyetinin ailesine nasıl geçtiğini ise şu sözlerle anlattı:

“Birebir bilgim yok ama konuşulan şuydu, o dönemde aileye ait bazı arazilere kamu binaları yapılınca devlet de kendine ait bazı arazilerle takas yapmış, o arazilerin birinin içinde de kilise yer alıyormuş. Biz kiliseyi yıkmadık, satmaya kalkmadık, öyle duruyor.”

Kiliseye ait arazideki yetimhanenin öğrencileri, Vasbouragan, 1930, (Fotoğraf: Kolektif 2015 arşivi).