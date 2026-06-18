Batman’da kız çocukları için “tesettür töreni" düzenlendi

Batman’da başörtülü kız çocuklarının merasim düzeni içinde yürüdüğü görüntüler, Daily Islamist adlı X hesabının paylaşımının ardından sosyal medyada gündem oldu.

Paylaşımda, “Batman’da ‘Niyet Ettim Örtünmeye, Emrin Başım Üstüne’ programında yüzlerce kız tesettüre girdi” ifadeleri yer aldı. Görüntülerde, 8-15 yaş aralığındaki çocukların tören akışı içinde alana girdiği, bazı çocukların ellerinde dövizler taşıdığı, etkinlik sonunda çocuklara taç takıldığı ve hediyeler verildiği görüldü.

Programı Peygamber Sevdalıları Vakfı düzenledi.

EŞİK'ten Yusuf Ziya G.’nin tahliyesine tepki

“Genç kız” değil, çocuk

Etkinliğe ilişkin haber ve açıklamalarda çocuklar için “genç kız” ifadesi kullanıldı. Ancak Çocuk Haklarına Dair Sözleşme’ye göre 18 yaşın altındaki herkes çocuk kabul ediliyor.

Sözleşme, çocukların din ve vicdan özgürlüğünü tanırken, kendilerini ilgilendiren konularda görüşlerini ifade etme hakkını da güvence altına alıyor. Bu nedenle Batman’daki etkinlik çocukların katılımı, rızası, yönlendirilme biçimi ve görüntülerinin paylaşılması açısından çocuk hakları bağlamında tartışılıyor.

Programda konuşan Peygamber Sevdalıları Vakfı Eğitim Komisyonu Başkanı Emin Sütçü, modern dünyanın kadınlara görünüş üzerinden değer biçtiğini söyledi. Sütçü, çocuklara seslendiği konuşmasında, şunları dedi:

Modern dünya, kadına sürekli nasıl görünmesi gerektiğini fısıldıyor, standartlar dayatıyor, kalıplar çiziyor ve kadını dış görünüşüyle kıymetlendiriyor. Diyor ki; görünür olduğun kadar değerlisin, kıyafetin markası kadarsın, saçının şekli, yüzünün boyası kadarsın. Ama siz bugün büründüğünüz bu zarif örtüyle dünyaya arkanızı dönmeden ama dünyanın o yalanlarına da kanmadan muazzam bir şey söylüyorsunuz. Diyorsunuz ki: ‘Dur ey dünya, beni seyredemezsin. Ben senin vitrinindeki bir nesne değilim. Benim bir ruhum var, benim bir inancım var, benim değerimi senin bakışların değil, beni yaratan Allah belirler.

BİA ÇOCUK KİTAPLIĞI Özgür kahkahalar için “Kız Çocuk Hakları Bildirgesi!”

Vakfın MEB’le protokolü

Peygamber Sevdalıları Vakfı, Milli Eğitim Bakanlığı (MEB) ile yaptığı protokoller nedeniyle daha önce de gündeme gelmişti.

MEB ile vakıf arasında 26 Kasım 2024’te eğitimde iş birliği protokolü imzalandı. Protokolün, MEB’e bağlı resmi temel eğitim ve ortaöğretim kurumlarında öğrenim gören öğrencilere yönelik, gönüllülük esasına göre “İslam Peygamberi’nin ve sahabelerin örnek hayatlarını öğretmek” amacıyla yapıldığı aktarıldı.

Protokol kamuoyunda tartışma yaratınca Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanlığı Dezenformasyonla Mücadele Merkezi açıklama yaptı. Açıklamada, “HÜDA PAR’lıların okullarda ders anlatacağı” iddiasının doğru olmadığı, faaliyetlerin ders saati dışında, veli iznine bağlı ve gönüllülük esasına göre yürütüleceği belirtildi.

Eğitim-İş ise MEB ile Peygamber Sevdalıları Vakfı arasında yapılan protokolün iptali için dava açtığını duyurdu. Eğitim-Sen Eğitim Sekreteri Evrim Gülez de Nefes’e yaptığı değerlendirmede, çocukların kişilik gelişimlerinin sürdüğü bir dönemde belirli dini ve toplumsal kalıplar içine yerleştirilmesini pedagojik açıdan sakıncalı bulduklarını söyledi.

Vakfın yönetimi de gündemde Peygamber Sevdalıları Vakfı’nın yönetim kadrosu da kamuoyunda tartışılan başlıklar arasında. Vakfın resmi sitesinde yer alan bilgilere göre Mehmet Beşir Şimşek vakfın başkanı. Ekrem Gülşen, Hüsamettin Mehdioğlu ve Kenan Çaplık başkan yardımcısı, Yakup Kaya ise muhasip olarak görev yapıyor. Basına yansıyan bilgilere göre Şimşek, Hizbullah’ın yasa dışı medrese faaliyetlerini yürüttüğü belirtilen Âlimler ve Medreseler Birliği’nin eski genel başkan yardımcısıydı. Vakfın başkan yardımcılarından Ekrem Gülşen ise 2011 yılında düzenlenen Hizbullah operasyonunda gözaltına alınıp tutuklandı. Gülşen’in o dönem, Hizbullah uzantılı olduğu belirtilen Mustazaflar Derneği’nin genel sekreteri olduğu aktarıldı. Vakfın bir diğer yöneticisi Kenan Çaplık ise laik ve karma eğitimi hedef alan yazılarıyla gündeme geldi.

Çocuklardan yetişkinlere çağrı: Kavgasız, eşit ve güvenli bir hayat

Yanıt bekleyen sorular

Peygamber Sevdalıları Vakfı, daha önce de çocuklara yönelik dini içerikli kitlesel etkinliklerle gündeme gelmişti.

2025’te Diyarbakır’da “Hayat Namazla Güzeldir” etkinliği düzenlendi. Vakfın açıklamasına göre etkinlik, 7-12 yaş aralığındaki çocuklara yönelik namaz eğitimi programının finali olarak yapıldı.

Etkinlikte çocukların dövizlerle yürüdüğü, toplu şekilde namaz kıldığı görüntüler sosyal medyada paylaşıldı.

Batman’daki son etkinliğin ardından, vakfın çocuklara hangi kanallarla ulaştığı, çocukların görüntülerinin paylaşılması için kimlerden izin alındığı, çocukların kendi görüşlerinin alınıp alınmadığı ve MEB’in protokol yaptığı yapıların çocuk haklarına uygunluğunu nasıl denetlediği soruları yanıt bekliyor.

(NÖ)