Kısa kısa ... 17 Haziran 2026
Geçen günün ardından önemli başlıklara göz atmanız için işte 17 Haziran 2026 gününden akılda kalanlar.
- Denizli Cumhuriyet Başsavcılığı'nın uyuşturucu kullanmak iddiasıyla yürüttüğü soruşturma kapsamında Denizli Baro Başkanı U.K. dahil 12 avukat gözaltına alındı. Sabah saatlerinde jandarma ekipleri Denizli Barosu binasında, çeşitli avukatlık ofislerinde ve evlerde arama yaptı.
- Denizli Barosu operasyonu "yargı aracı kullanılarak yapılan bir saldırı" olarak nitelendirdi ve savunma makamının itibarsızlaştırılmasına yönelik olduğunu savundu. Baro açıklamasında, soruşturma içeriğinin basına servis edilmesini, masumiyet karinesinin gözetilmemesini ve özellikle Baro Başkanlık Makamında yapılan aramayı eleştirerek, uygulamanın hukuk devletiyle bağdaşmadığını ve savunma mesleğinin bağımsızlığına yönelik bir müdahale niteliğinde olduğunu belirtti.
Denizli Barosu’na uyuşturucu operasyonu
Bugün 11:47
- Yeşilçam oyuncusu ve hayvan hakları savunucusu Emel Yıldız, "Panter Emel" lakabıyla tanınan 85 yaşındaki sanatçı, 16 Haziran'da hayatını kaybetti. Ölüm haberi oyuncu Tuna Arman tarafından sosyal medyadan duyuruldu. Yıldız, Fatih Camii'nden kaldırıldıktan sonra Sarıyer Kilyos Mezarlığı'na defnedildi.
- 1941'de Bulgaristan'da doğan Yıldız, 1959'da sinema kariyerine başlamış, Yeşilçam'ın birçok filminde rol almıştı. Türkan Şoray'ın sinemaya girmesinde dolaylı rol oynadığı biliniyor. 1990'lardan itibaren hayvan hakları mücadelesiyle öne çıkan Yıldız, sokak hayvanları için verdiği mücadele nedeniyle yargılanmış ve hapse girmişti.
- Cenaze töreninde Türkan Şoray ve Tuna Arman, Yıldız'ın yaşamına ve mücadelesine vurgu yapan konuşmalar yaptı.
Oyuncu ve hayvan hakları savunucusu ‘Panter Emel’ toprağa verildi
Bugün 11:55
- ABD Güney New York Bölge Mahkemesi, İran'a yönelik ABD yaptırımlarının delinmesine yardım ettiği iddiasıyla Halkbank aleyhinde 9 yıl önce açılan ceza davasının düşürülmesini 17 Haziran 2026'da onayladı.
- Dava, 2012-2016 arasında İran'ın Türkiye'deki yaklaşık 20 milyar dolarlık petrol ve doğalgaz gelirlerinin Halkbank üzerinden altın ticareti ve paravan şirketlerle uluslararası finans sistemine sokulduğu iddiasına dayanıyordu.
- Dosya kapsamında Rıza Sarraf suçunu kabul edip işbirliği yaparken, eski Halkbank Genel Müdürü Hakan Atilla 2018'de mahkum olmuş ve 28 ay tutuklu kalmıştı. Halkbank, 9 Mart 2026'da savcılıkla Kovuşturmanın Ertelenmesi Anlaşması imzaladı ve anlaşma gereği suç kabulü yapmadan veya para cezası ödemeden dava kesin olarak kapandı. Rıza Sarraf'ın ceza duruşması ise 14 Temmuz'da sonuçlanacak.
ABD, Halkbank davasını 9 yıl sonra düşürdü
Bugün 17:12
- TBMM'nin çalışma süresi, Genel Kurul'un 16 Haziran'daki kararıyla uzatıldı ve karar Resmi Gazete'de yayımlandı. AKP Grup Başkan Vekili Leyla Şahin Usta'nın önerisiyle Meclis, 1 Temmuz'da tatile girmeyip çalışmalarına devam edecek.
- Uzatmanın gerekçesi, savunma sanayi iş birliği anlaşmaları ve uluslararası protokoller dahil birçok kanun teklifinin görüşmelerinin tamamlanamaması olarak gösterildi. Öneri oylamayla kabul edilirken, muhalefet milletvekilleri karara tepki gösterdi.
- Yeni Yol Grubu'ndan Selçuk Özdağ, NATO toplantısı sırasında Meclis'in çalışmaması eleştirisinde bulunurken, CHP'den Murat Emir, önergeyi ciddiyetsiz bulduğunu belirtti ve hükümetin plansız çalıştığını, acil toplumsal sorunlara odaklanması gerektiğini ifade etti.
Meclis 1 Temmuz’da tatile girmeyecek
Bugün 10:18
- DEM Parti Ağrı Milletvekili Nejla Demir, çocuk işçiliğini yasaklayan ve çocuk emeği sömürüsüne hapis cezası getiren bir kanun teklifi sundu. Teklifle 18 yaş altı çocukların ekonomik faaliyetlerde çalıştırılması yasaklanıyor ve Mesleki Eğitim Merkezleri'nde çocukların üretim süreçlerinde kullanılması engelleniyor.
- Çocuk çalıştıran kişilere 3-8 yıl, suçun ağırlaşması halinde 5-12 yıl hapis cezası öneriliyor. Çocuk işçiliği sonucu ölüm olursa taksir değil kasten öldürme hükümleri uygulanacak.
- Teklifte ayrıca çocuk işçiliğine karşı sosyal önlemler de yer alıyor; açlık sınırı altında yaşayan ailelere asgari ücret tutarında gelir desteği, ücretsiz okul yemeği, eğitim bursu, kreş hizmeti ve psikososyal destek sağlanması öngörülüyor.
Çocuk işçiliğine karşı kanun teklifi: “Çocuğun ekonomik istismarı” suç sayılsın
Bugün 15:56
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