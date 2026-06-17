Oyuncu ve hayvan hakları savunucusu ‘Panter Emel’ toprağa verildi

Oyuncu, köşe yazarı ve hayvan hakları savunucusu kimliğiyle tanınan, kamuoyunda “Panter Emel” olarak bilinen Emel Yıldız, dün (16 Haziran) hayatını kaybetti.

85 yaşındaki Yıldız’ın ölüm haberini oyuncu Tuna Arman, sosyal medya hesabından duyurdu.

Yıldız’ın vefatı, ailesi, sanat dünyasındaki dostları ve hayvan hakları savunucuları arasında büyük üzüntü yarattı.

Yıldız, bugün öğle namazının ardından Fatih Camii’nden uğurlandı ve Sarıyer Kilyos Mezarlığı’nda toprağa verildi.

“Kanundan Kaçılmaz” filminde Hayri Esen ve Emel Yıldız.

Türkan Şoray: Yıllar boyunca kopmadık

Cumhuriyet Gazetesi’nin aktardığına göre, törene katılan oyuncu Türkan Şoray, “Çok sevdiğim, çok değer verdiğim bir insandı. Onunla birlikte hayatımda bir dönem bitti gibi. Yıllar boyunca hiç kopmadık. Hep beraberdik, çok sık görüştük. Ve evlat acısını kaldıramadı. Nurlar içinde yatsın. Vallahi Emel abla, hayatımdaki yeri başka olacak. Beni sinemayla tanıştıran kadındır. Mesleğimi onun sayesinde sevdim. Onu hep seveceğim, kalbimdeki yeri başka olacak,” dedi.

Oyuncu Tuna Arman ise “Bize bir yol açtı. Hayvanların canlı olduğunu, hakları olduğunu onun sayesinde öğrendik. Öğretti, Türkiye’ye de öğretti. Adını duyurdu, bu şekilde sanatıyla duyuramadı belki ama can mücadelesiyle duyurdu. Yargılandı, hapislere girdi, mahkemelere çıktı. Bir ömür harcadı, gerçekten bir ömür harcadı. Bu dünyadan gitmek istiyordu ve ‘Sevinin ben gidince kurtulmuş olacağım,’ diyordu. Biz ondan aldığımız bayrağı devam ettireceğiz. Bir ömür sokaklarda kedi besleyerek, onunla bununla savaşarak geçti. Türkiye’den bir Panter geçti,” diye konuştu.