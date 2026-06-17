Oyuncu ve hayvan hakları savunucusu ‘Panter Emel’ toprağa verildi
Oyuncu, köşe yazarı ve hayvan hakları savunucusu kimliğiyle tanınan, kamuoyunda “Panter Emel” olarak bilinen Emel Yıldız, dün (16 Haziran) hayatını kaybetti.
85 yaşındaki Yıldız’ın ölüm haberini oyuncu Tuna Arman, sosyal medya hesabından duyurdu.
Yıldız’ın vefatı, ailesi, sanat dünyasındaki dostları ve hayvan hakları savunucuları arasında büyük üzüntü yarattı.
Yıldız, bugün öğle namazının ardından Fatih Camii’nden uğurlandı ve Sarıyer Kilyos Mezarlığı’nda toprağa verildi.
Türkan Şoray: Yıllar boyunca kopmadık
Cumhuriyet Gazetesi’nin aktardığına göre, törene katılan oyuncu Türkan Şoray, “Çok sevdiğim, çok değer verdiğim bir insandı. Onunla birlikte hayatımda bir dönem bitti gibi. Yıllar boyunca hiç kopmadık. Hep beraberdik, çok sık görüştük. Ve evlat acısını kaldıramadı. Nurlar içinde yatsın. Vallahi Emel abla, hayatımdaki yeri başka olacak. Beni sinemayla tanıştıran kadındır. Mesleğimi onun sayesinde sevdim. Onu hep seveceğim, kalbimdeki yeri başka olacak,” dedi.
Oyuncu Tuna Arman ise “Bize bir yol açtı. Hayvanların canlı olduğunu, hakları olduğunu onun sayesinde öğrendik. Öğretti, Türkiye’ye de öğretti. Adını duyurdu, bu şekilde sanatıyla duyuramadı belki ama can mücadelesiyle duyurdu. Yargılandı, hapislere girdi, mahkemelere çıktı. Bir ömür harcadı, gerçekten bir ömür harcadı. Bu dünyadan gitmek istiyordu ve ‘Sevinin ben gidince kurtulmuş olacağım,’ diyordu. Biz ondan aldığımız bayrağı devam ettireceğiz. Bir ömür sokaklarda kedi besleyerek, onunla bununla savaşarak geçti. Türkiye’den bir Panter geçti,” diye konuştu.
Panter Emel hakkında
“Panter Emel”, asıl adıyla Emel Yıldız, Yeşilçam döneminde oyunculuk yapmış, daha sonra ise hayvan hakları mücadelesiyle tanınmış bir isim.
Kamuoyunda özellikle sokakta yaşayan hayvanlar için yürüttüğü mücadele nedeniyle “Panter Emel” lakabıyla anılmıştır.
1941 yılında Bulgaristan’ın Rusçuk kentinde doğdu. Ailesiyle küçük yaşta Türkiye’ye göç etti ve İstanbul’un Karagümrük semtinde büyüdü.
Ortaokul eğitiminin ardından müzik ve sahne sanatları alanında eğitim alan Yıldız, sinema kariyerine 1959 yapımı Feryat ile başladı. 1960’lı yıllarda Yeşilçam’ın çeşitli yapımlarında rol alan oyuncu; Avare Mustafa, Kanundan Kaçılmaz, Yeşil Köşkün Lambası, Cilalı İbo Perili Köşkte ve Dişi Kurt gibi filmlerde kamera karşısına geçti. Daha sonraki yıllarda televizyon dizilerinde de yer aldı.
Yıldız’ın adı sık sık Türkan Şoray ile ilgili bir anıyla da anılır. Anlatılanlara göre Yıldız, genç Türkan Şoray’ın bir film setine gitmesine vesile olan kişilerden biriydi ve Şoray’ın sinemaya adım atmasında dolaylı bir rol oynadı.
“Biri bana ‘köpek’ dese sevinçten ağlarım”
1990’lardan itibaren ise oyunculuğundan çok hayvan hakları savunuculuğu ile öne çıktı. Televizyon programlarında ve kamuoyundaki çıkışlarıyla tanındı, özellikle sokakta yaşayan hayvanların korunması konusunda kararlı mücadelesi nedeniyle “Panter Emel” lakabını aldı.
Yıldız, çeşitli gazete ve dergilerde insan, çevre ve hayvan hakları üzerine yazılar kaleme aldı.
2018 yılında Posta Gazetesi’ne demeç veren Yıldız, şöyle diyordu:
Benim insan türüyle sorunum var. Bu türden şikâyetçiyim. İştahla insan türünün yeryüzünden yok olmasını bekliyorum. Bu tür var olduğu sürece doğaya ve hayvanlara rahat yok. Kendine de yok. İnsanlık tarihi cinayetle başlıyor. Sorsan herkes barıştan yana; ama silah fabrikalarına karşı değil. Nasıl şey anlamıyorum. Biri bana ‘köpek’ dese sevinçten ağlarım. Çünkü biliyorum ki hiçbir köpek kadar vasıflı değilim.
Kaynak: Milliyet Gazetesi.
(TY)