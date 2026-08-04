Ketina Massive Attackê ya Singapurê ku ala Filistînê vekiribû hat qedexekirin
Endamên koma muzîkê ya Îngilîz Massive Attackê, Robert Del Naja û Grant Marshall di konsera ku 29ê Tîrmehê de li Singapurê dan de ala Filistînê vekirin.
Muzîkjenên ku di dema konserê de tevlî dirûşma “Filistîna Azad” a ji aliyê guhdaran ve hatibû berzkirin bûn, piştî çalakiyê ji aliyê polîsan ve hatin jêpirsînkirin.
Rayedarên Singapurê ragihandin ku endamên komê “bi tûndî hatine hişyarkirin” û ketina Massive Attackê ya ji bo welat bi temamî hat qedexekirin.
Li Singapurê bêyî destûr nîşandana alên dewletên biyanî ya li qadên giştî û di çalakiyên ji gel re vekirî de qedexe ye. Rayedarên wî welatî dibêjin ku ew ji bo “parastina aramiya civakî” vê yekê dikin.
“Lêgerîn di odeyên me yên otêlê de hat kirin”
Massive Attackê buyerên ku qewimîne bi daxuyaniyekê di hesabê xwe yê medyaya civakî de ragihand.
Komê diyar kir ku Del Naja û Marshall ji hev cuda hatine jêpirsînkirin, li odeyên otêlê yên ku lê diman lêgerîn hatiye kirin û bi awayekî demkî dest danîne ser pasaportên wan.
Komê tiştê ku rûbirû bûye weke “surreal / derveyî rastiyê” bi nav kir û destnîşan kir ku wan pêşbînî nedikir hildana ala Filistînê dê bibe sedema binpêkirina yasayê.
Di daxuyaniyê de hat gotin ku nîşandana piştevaniya li gel gelê Filistînê berpirsiyariyeke exlaqî ye û hat ragihandin ku ew bi wê piştevaniya di dema konserê de çêbûyî serbilind in.
Komê parvekirina xwe bi gotina “Filistîna Azad” bi dawî kir.
Bu gönderiyi Instagram'da gör
(NÖ/AY)