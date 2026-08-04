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YT: Yayın Tarihi: 04.08.2026 09:46 4 Ağustos 2026 09:46
 ~  SG: Son Güncelleme: 04.08.2026 11:22 4 Ağustos 2026 11:22
Okuma Okuma:  3 dakika

Filistin bayrağı açan Massive Attack’ın Singapur’a girişi yasaklandı

Konser sırasında Filistin bayrağı açan ve “Özgür Filistin” sloganına eşlik eden Massive Attack üyeleri konserin ardından sorgulandıklarını, otel odalarının arandığını ve pasaportlarına geçici olarak el konulduğunu açıkladı.

BİA Haber Merkezi
KUBi Kurdî Bixwînin

BİA Haber Merkezi
KUBi Kurdî Bixwînin
Görseli Büyüt
Filistin bayrağı açan Massive Attack’ın Singapur’a girişi yasaklandı
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İngiltereli müzik grubu Massive Attack’ın üyeleri Robert Del Naja ve Grant Marshall, 29 Temmuz’da Singapur’da verdikleri konserde Filistin bayrağı açtı.

Konser sırasında izleyicilerin başlattığı “Özgür Filistin” sloganına eşlik eden müzisyenler, etkinliğin ardından polis tarafından sorgulandı.

Singapur yetkilileri, grup üyelerine “sert uyarıda bulunulduğunu” ve Massive Attack’ın ülkeye yeniden girişinin süresiz olarak yasaklandığını duyurdu.

Singapur’da yabancı devletlere ait bayrakların izinsiz biçimde kamusal alanda sergilenmesi ve halka açık etkinliklerde siyasi mesaj verilmesi kısıtlanıyor. Yetkililer bu uygulamaları “toplumsal uyumu koruma” gerekçesiyle savunuyor.

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“Otel odalarımız arandı”

Massive Attack, yaşananları sosyal medya hesabından yaptığı açıklamayla anlattı.

Grup, Del Naja ve Marshall’ın birbirlerinden ayrı sorgulandığını, kaldıkları otel odalarının arandığını ve pasaportlarına geçici olarak el konulduğunu belirtti.

Yaşadıklarını “gerçeküstü” olarak nitelendiren grup, Filistin bayrağı açmalarının yasayı ihlal edeceğini öngörmediklerini söyledi.

Açıklamada, Filistin halkıyla dayanışma göstermenin ahlaki bir sorumluluk olduğu savunuldu ve konser sırasında yaşanan dayanışmadan gurur duyulduğu ifade edildi.

Grup paylaşımını “Özgür Filistin” sözleriyle tamamladı.

 
 
 
 
 
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Roya News English (@royanewsenglish)'in paylaştığı bir gönderi

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Filistin’e destek eylemlerine sınırlama

Singapur İçişleri Bakanlığı, 7 Ekim 2023’ten sonra yaptığı açıklamalarda yabancı ülkelere ait ulusal sembollerin kamuya açık alanlarda taşınmaması ve sergilenmemesi yönünde uyarılarda bulunmuştu.

Ülkede daha önce izinsiz düzenlenen Filistin’le dayanışma eylemlerine katılan kişilere para cezası verilmişti.

Singapur yönetimi ifade ve toplanma özgürlüğüne yönelik sınırlamaları, farklı etnik ve dini topluluklar arasındaki ilişkilerin korunması gerekçesiyle uyguluyor. Hak örgütleri ise bu düzenlemelerin siyasi ifade alanını daralttığını belirtiyor.

(NÖ)

Haber Yeri
İstanbul
massive attack singapur Filistin bayrağı israil gazze saldırı
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