ENGLISH KURDÎ
Ana Sayfa
biamag
Haberler Yazarlar Galeriler Dosyalar Kitaplık
Ara
Kategorileri GösterKategorileri GizleKategoriler
ENGLISH KURDÎ
Ara Ana Sayfa
bianet-Bağımsız İletişim Ağı
Menü GösterMenü Gizle
bianet biamag english kurdî
BÖLÜMLER
Haberler Yazarlar Özel Dosyalar Projeler Kitaplık Galeriler Sitede Ara
KATEGORİLER
SOSYAL MEDYA
Facebook Twitter Youtube Instagram RSS E-bülten
KURUMSAL
Hakkımızda İletişim KVKK Politikası Gizlilik Sözleşmesi
KÜLTÜR SANAT
Yayın Tarihi: 19 Ekim 2023 15:17
 ~ Son Güncelleme: 19 Ekim 2023 16:23
2 dk Okuma

'KENDİ GÖLGESİNDE' SERGİSİ ARTER'DE

Keşfe davet eden yapıtlar

Sergideki yapıtlar, görünmezlik, belirsizlik, muğlaklık gibi nitelikleriyle, ziyaretçileri zihinlerinde uyanan izlerin peşinden gitmeye, gölgede kalanı aramaya davet ediyor.

Ayşegül Özbek
Ayşegül Özbek

Ayşegül Özbek
Görseli Büyüt
https://static.bianet.org/haber/2023/10/19/bakani-kesfe-cikaran-eserler-1.jpg
*"Kapan", 2012 - Mona Hatoum

Arter’in, “Kendi Gölgesinde” başlıklı yeni koleksiyon sergisindeki eserler, ikilikler etrafında bir araya gelerek izleyiciyle buluşuyor. 7 Nisan’a kadar açık kalacak sergide 25 sanatçının yapıtları yer alıyor.

Küratörlerden Emre Baykal da belirsiz, gizlenen, kendini örten eserleri bir araya getirdiklerini belirtiyor. “Kendini gölgeleyen yani keşfe davet eden yapıtlar” diyor.

*"Güzellik ve Çöküş", 2013 - Hema Upadhyay 

Sergiyi Gizem Uslu - Tümer ile birlikte hazırlarken, Arter’de düzenledikleri eski koleksiyon sergilerini anımsamaya çalıştığını belirten Baykal, “Koleksiyonu nasıl işlemişiz diye biraz geçmişe baktım. 2010’da ilk ‘Starter’ adlı açılış sergisiydi. Dolapdere’deki bu yeni binada da  paylaşmaya devam ediyoruz. 7 solo, 7 grup sergisi düzenlemişiz. Bu 15. sergimiz” diye anlatıyor.

Sergide yer alan Sanatçılar: Hüseyin Bahri Alptekin, Mirosław Bałka, Pedro Barateiro, Michał Budny, Hera Büyüktaşçıyan, Jae-Eun Choi, Cevdet Erek, Terry Fox, Hreinn Friðfinnsson, Bilge Friedlaender, Deniz Gül, Mona Hatoum, Rolf Julius, Nadia Kaabi-Linke, Šejla Kamerić, Borga Kantürk, Mohammed Kazem, Inge Mahn, Ferhat Özgür, Seza Paker, Pinaree Sanpitak, Chiharu Shiota, Yaşam Şaşmazer, Hema Upadhyay, Nika Zupančič. 

Arter Koleksiyonu’ndan seçilen eserlerle oluşturulan sergi, ziyaretçileri yapıtların birbirleriyle kurdukları yakınlıklar ve mekânla girdikleri etkileşimden doğan ara bölgeleri keşfetmeye davet ediyor.

Uslu - Tümer ile birlikte koleksiyonu ayrı ayrı gözden geçirdiklerini aktaran Baykal, serginin kavramsal çerçevesini oluştururken de kişisel isteklerden yola çıktıklarını ancak başlangıçta bireysel ilerleyen çalışmanın aralarında kurdukları ortaklıkla devam ettiğini söylüyor.

*"Sahil Sahnesi Sesi", 2007 - Cevdet Erek 

Bu noktada da ikilikler üzerine yoğunlaşıyor küratörler ve iç ve dış, kamusal ve mahrem, varlık ve yokluk, hafıza ve unutma, boşluk ve beden gibi tematik ikilikler etrafında kurguluyorlar sergiyi. 

Gizem Uslu - Tümer de tek bir kavram üzerinden sergiyi kurgulamadıklarını belirterek, “Yapıtlar da bizim gibi diyaloglarla, yeni olasılıklar yeniden doğdu. Tematik ikilikler etrafında bir araya getirdiğimiz eserler, görünenin altında yatanı keşfetmek için de bir ara bölge oluşturuyor” diyor. (AÖ)

arter sergi emre baykal Gizem Uslu - Tümer
Ayşegül Özbek
Ayşegül Özbek
[email protected] tüm yazıları
Cumhuriyet gazetesinde kültür-sanat muhabirliği, haber merkezi ve yazı işlerinde editörlük yaptı. Kurum içi iletişim ve sektör dergilerinde çalıştı. Sözlü tarih belgesellerinin yapım aşamalarında görev aldı....

Cumhuriyet gazetesinde kültür-sanat muhabirliği, haber merkezi ve yazı işlerinde editörlük yaptı. Kurum içi iletişim ve sektör dergilerinde çalıştı. Sözlü tarih belgesellerinin yapım aşamalarında görev aldı. Marmara Üniversitesi Gazetecilik Bölümü mezunu. 2019'dan bu yana bianet editörü.

Devamını Göster
diğer yazıları
Cumhuriyet'in ilk bilimsel kazısı: Alaca Höyük
14 Ekim 2023
Cumhuriyet'in ilk bilimsel kazısı: Alaca Höyük
"Ebeveynin hapsedilmesi çocukları yoksullaştırıyor"
10 Ekim 2023
"Ebeveynin hapsedilmesi çocukları yoksullaştırıyor"
Ramize Erer: Çizgi karakterlerimi yaratırken en çok edebiyattan beslenirim
6 Ekim 2023
Ramize Erer: Çizgi karakterlerimi yaratırken en çok edebiyattan beslenirim
Antakya Film Festivali başlıyor: 'Günlük konforlarınızı unutun'
4 Ekim 2023
Antakya Film Festivali başlıyor: 'Günlük konforlarınızı unutun'
Kimsenin Bilmediği Dil: Ortalık mutsuzluğa bürünmeden...
3 Ekim 2023
Kimsenin Bilmediği Dil: Ortalık mutsuzluğa bürünmeden...
Sayfa Başına Git