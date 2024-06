"Kayyımlar AKP'nin belediyelere çökme projesi"

Hakkari Beleldiyesi'ne kayyım atanması sonrasında kente gelen CHP heyeti DEM Partili Belediye Başkanı Mehmet Sıddık Akış'ın görevden alınmasıyla ilgili gelişmeler konusunda incelemelerde bulundu.

CHP Parti Sözcüsü Deniz Yücel, CHP Genel Başkan Yardımcısı Zeliha Aksaz Şahbaz, CHP Antalya Milletvekili Cavit Arı ve CHP Bursa Milletvekili Kayıhan Pala'dan oluşan heyet, çalışmalarını tamamladıktan sonra CHP Hakkari İl Başkanlığı'nda gazetecilerle buluştu. Parti Sözcüsü Deniz Yücel yaptığı açıklamada kayyım uygulamasının normalleşmeyi engellediğini belirtti.

Yücel: Sandık geldiğinde

sonuç çok ağır olur "Birileri yumuşamadan bahsediyor. Biz ona yumuşama demiyoruz, normalleşme diyoruz. Türkiye'nin normalleşmesi gerekiyor. Türkiye'nin bu antidemokratik uygulamalardan kurtulması gerekiyor. Türkiye'nin demokrasinin bütün kurumlarıyla, kurallarıyla ve gelenekleriyle yeniden hayata geçmesine ihtiyacı var. Bu şekilde kayyım uygulamalarıyla ne normalleşme gerçekleşir ne de demokrasi yeniden hayata geçer. Kayyım atamaları, AKP'nin belediyelere çökme projesidir. Geçmişte 2019'dan 2024'e kadar çok sayıda kayyım uygulaması yapıldı. 31 Mart yerel seçimlerinde bu antidemokratik uygulamaya halkımız her yerde gereken cevabı verdi. Bundan kimse faydalanmaya heveslenmesin, bunun sonuçları sandık geldiğinde de çok ağır olur, demokrasi çerçevesinde, hukuk çerçevesinde de Cumhuriyet Halk Partisi bu konuda siyasi tavrını ve mücadelesini sürdürecektir."

Kayyımla görüşme

Gazetecilerle görüşmede CHP söcüsü Yücel, yüzde 49 oyla Hakkari Belediye Başkanlığı'na seçilen Mehmet Sıddık Akış'ın görevden alınması ve yerine kayyım atanması konusunda incelemede bulunma doğrultusunda alınan MYK kararı üzerine Hakkari'ye geldiklerini belirtti.

Yücel, "İl başkanımızla birlikte önce kayyım olarak atanan Sayın Vali'yle görüştük. Olayın hukuki boyutla ilgili, hukuki süreciyle ilgili başsavcımızla görüşerek bir bilgilendirme aldık. Diğer yandan buraya gelirken Hakkarili hemşerilerimizle bir araya gelerek olayla ilgili, yaşanan bu antidemokratik olayla ilgili tepkilerini ve tavırlarını bizlerle paylaştılar." dedi.

Kayyım uygulaması Anayasaya aykırı Yücel, süre giden soruşturmadan bağımsız olarak "kayyım uygulaması[nın] antidemokratik [olduğunu]" söyledi: "Anayasa'ya aykırıdır. Hakkarili hemşerilerimiz daha 2 ay önce iradelerini ortaya koymuşlardır ve bir belediye başkanı seçmişlerdir. Hakkari halkının iradesinin gasp edilmesi ve yok sayılması hukuka, yasaya ve Anayasa'ya aykırıdır." dedi. CHP Sözcüsü "Belediye Kanunu 45'nci maddesinde 15 Temmuz hain darbe girişimi sonrasında çıkarılan 674 sayılı KHK'yla bir değişiklik yapıldı[ğını]" anımsattı: "Terör suçlamasıyla, terör iltisaklı olduğu iddia edilerek soruşturma açılması durumunda hakkında bir mahkumiyet kararı olmasa bile, hakkında dava açılmış olmasa bile sadece bir soruşturmayla kayyım atanma yetkisi verildi. Bu KHK daha sonra yasalaştı." dedi. Yücel "Anayasamızın 38'nci maddesinde düzenlenen masumiyet karinesine aykırı" olan bu uygulamayı eleştirdi. "Anayasamızın 38'nci maddesine göre, bir kişi hakkında kesinlenmiş bir mahkumiyet kararı yok ise masumdur. Dolayısıyla hakkında kesinleşmiş bir mahkumiyet kararı olmayan bir kişiye bu şekilde cezalandırma, bu şekilde yaptırım uygulaması Anayasa'ya aykırıdır." dedi.

"Bugün Hakkari'de yaşadığımız kayyum uygulaması 31 Mart yerel seçimlerinden sonra yaşanan ilk kayyum uygulamasıdır. Cumhuriyet Halk Partisi her zaman kayyumun karşısında olmuştur. Cumhuriyet Halk Partisi her zaman demokrasinin yanında olmuştur, haksızlığa, hukuksuzluğa uğrayan, olaydan mağdur olan kim olursa olsun siyasi parti gözetmeksizin, siyasi görüş gözetmeksizin Cumhuriyet Halk Partisi onun yanında olmuştur ve olmaya devam edecektir." diyen Yücel, "Hakkarili hemşerilerimizle dayanışmaya geldik[lerini], dayanışma duygularını paylaştık[larını]" dile getirdi: "Bugünden sonrada antidemokratik uygulamanın ortadan kaldırılması için hem TBMM'de hem de Türkiye'nin her yerinde dayanışmaya, mücadele etmeye devam edeceğiz."

(AEK)