CHP’den Bahçeli’ye yanıt: Kendi durumuna bakmadan aklınca bize saldırıyor

Milliyetçi Hareket Partisi (MHP) Genel Başkanı Devlet Bahçeli’nin, bugün partisinin TBMM Grup Toplantısı’nda yaptığı konuşmaya Cumhuriyet Halk Partisi (CHP) Grup Başkanvekili Murat Emir’den yanıt geldi.

CHP’li Emir, Meclis’te düzenlendiği basın toplantısında, “Sayın Bahçeli’nin paniğini anlıyoruz. Gerilimden beslenen bir siyasi anlayış, çatışma olsun, gerilim olsun, kavga olsun. Biz de bunun üzerinden siyaset yapalım anlayışında olduklarını biliyoruz. Onların bu çabalarının bir parçası olmamak konusunda dikkatli davranacağımızı söylemek isterim” diye konuştu.

Hakkari Belediyesi’ne kayyım atanmasına yönelik tepkisi nedeniyle CHP’yi hedef alan Bahçeli, “DEM’lenmiş CHP’nin başındaki zat kayyum ezberini seslendirip halkın iradesinin tanınmadığını söyleyerek kendi kalesine gol üstüne gol atmaktadır (…) CHP, DEM’lenmiş, gemlenmiş, yemlenmiş, ele geçirilmiş ve sonuçta şarampole devrilmiş, Atatürk’le yollarını çoktan ayırmıştır” demişti.

“Biraz sokağa çıksınlar”

31 Mart yerel seçimlerinde milletin kendilerine verdiği görevin ve ödevin farkında olduklarını kaydeden Emir, ülkede açlık, yoksulluk ve işsizlik sorununun olduğunu ifade etti. Halkın kendilerinden beklentilerinin de bu sorunların çözülmesi yönünde olduğunu aktaran Emir, şu görüşleri paylaştı:

“Kendilerine de tavsiye ederim. Biraz sokağa çıksınlar. Tarlalara, fabrikalara, okullara gitsinler. Herkesin bizden beklentisi, ‘sorunlarımızı çözün, çözümün bir parçası olun’ şeklindedir. Biz mümkünse çözümün bir parçası olmak ama muhalefeti de en iyi şekilde yapmak durumundayız. Sayın Bahçeli, kendi durumuna bakmadan aklınca bize saldırıyor ama kendisine sadece şunu hatırlatmak isterim; HÜDA-PAR ile aynı ittifak içerisinde meclise girdiler. HÜDA-PAR, Gaffar Okkan’ın ve birçok vatanseverin katilleri olan Hizbullah’ın siyasi uzantısıdır. Kendilerinin ifadeleriyle ‘Hizbullah ile HÜDA-PAR arasında açık bir ilişkiyi bulamamış’ olabilirler ama o açık ilişki bu milletin vicdanında ortadadır. ‘Eyalet sistemini, özerkliği, federasyonu hiçbir bağımız olmadan özgürce tartışalım’ diyen bir parti ile kol koladır. Ona bir baksın. Ondan sonra Mustafa Kemal’in kurduğu Kuvâ-yi Milliye’den gücünü alan Cumhuriyet Halk Partisi’ne dil uzatsın. Önce kendisine bakmasını tavsiye ederiz.”

“Çiftçinin sesine kulak versinler”

CHP Grup Başkanvekili Murat Emir’in konuşmasında öne çıkan başlıklar şöyle:

“(Hububat fiyatları) İktidara sesleniyoruz; bir an evvel kendilerine gelsinler. En azından maliyetleri karşılayacak bir fiyat açıklasınlar. Çiftçinin sesine kulak versinler.

“(14 Haziran’daki CHP Buğday Mitingi) Tahıl fiyatlarını protesto etmek amacıyla çiftçilerin yanında, alanda olacağız. Tekirdağ Meydanı’nda saat 15.00’te düzenlenecek mitinge Genel Başkanımız Özgür Özel de katılacak.

CHP, 14 Haziran'da buğday mitingi yapacak

Demiryolu hattı sözleşmesine eklenen makam araçları

“(Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Abdulkadir Uraloğlu’nun Rönesans Holding’in uçağıyla yurt dışına gitmesi) E tamam da bu senin milyarlarca dolarlık ihale verdiğin firma. Sözleşme icabı lüks araçlar tahsis edilmiş kendilerine ve bunlar sorulduğu zaman da Bakan diyor ki ‘Biz bunu sözleşmenin gereği olarak firmadan alıyoruz.’ Bunlar, Mersin-Adana-Osmaniye-Gaziantep Yüksek Standartlı Demiryolu Hattı İnşaatı’nın ihale sözleşmesi gereğince ekine koydurmuşlar: 5 tane makam aracı, 15 tane çalışanlar için araç, servis araçları, bitmiyor, iaşe bedelleri, bitmiyor, ibade bedelleri… Yani diyor ki; ben sana bu ihaleyi veririm ama bunun karşılığında bana makam araçları vereceksin, iş bitimi uzarsa bunları sıfırıyla yenileyeceksin, servis araçları vereceksin, kontrol kabul memurlarım geldiğinde onu ağırlayacaksın. Kimi? İşi kabul edecek adamı. O kontrol mühendisini ağırlama görevini sen nasıl ilgili holdinge vereceksin? Bu kadar şirazeleri şaşmış ve bunu da sözleşmeye yazmışlar.

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“Depremzedelere vicdansızlık yapmaya hiçbir hakkınız yok”

“(Depremzedelere kira yardımının kesilmesi) Bir defa depremin üzerinden henüz bir buçuk yılı aşkın süre geçti, bir yılda herkesi konut sahibi yapacaklardı, seçim meydanlarında bu sözü verdiler, bu sözle seçim kazandılar. Ve bugün itibariyle konutuna kavuşabilen depremzedenin oranı yüzde 12'lerde. Yani siz konut talebi olan her 10 depremzededen birini ev sahibi yapmışsınız, 9'u dışarıda kalmış. Nerede bu insanlar? Barakalardalar, konteynırdalar ve her yerde kiradalar. Depremzedeye böylesine büyük bir vicdansızlığı yapmaya hiçbir hakkınız yok. Eğer tasarruf edecekseniz biz size gösteriyoruz, bir sürü yer var.”

AFAD, depremzedelerin kira yardımını kesecek

(VC)