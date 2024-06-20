İstanbul’da kayyıma karşı miting: Gün mücadeleyi büyütme günü

İstanbul Emek, Barış ve Demokrasi Güçleri, Hakkari Belediyesi Eş Başkanı Mehmet Sıddık Akış’ın görevden alınıp tutuklanması ve yerine kayyım atanmasına karşı miting kararı aldı.

Taksim Hill Otel’de yapılan basın toplantısında 29 Haziran’da Kartal Meydanı’nda "Emeğimiz ve Özgürlüğümüz İçin Kayyıma Geçit Vermeyeceğiz" sloganıyla miting yapılacağı duyuruldu.

Sendika, siyasi parti, kurum ve kuruluş temsilcilerinin katıldığı toplantıda, mitinge dair detaylar açıklandı.

MA’nın haberine göre; basın açıklamasını yapan Demokrasi İçin Birlik (DİB) Koordinasyon Kurulu üyesi Ayşegül Devecioğlu, 31 Mart yerel seçimlerini hatırlattı ve “AKP-MHP rejiminin yenilgiyle çıktığını” söyledi.

Devecioğlu, “31 Mart yerel seçimlerinden yenilgiyle çıkan AKP-MHP rejimi, toplumun tüm ezilen ve ötekileştirilen kesimlerine ezilen halklar ve inançlara, emekçilere, emeklilere, kadınlara, gençlere, çocuklara, LGBTİ+’lara ve doğaya yönelttiği saldırılarla durumu kendi lehine çevirmeye çalışıyor” dedi.

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"Direnmeye devam edeceğiz"

“Kayyım aynı zamanda iktidarın çözümsüzlük ve savaş politikalarıyla ülkenin refah ve barış içinde yaşama umuduna vurduğu bir darbedir” diyen Devecioğlu, sözlerine şöyle devam etti:

“Adil olmayanın meşruiyeti de yoktur. Dolayısıyla Hakkâri kayyımunun toplum nezdinde de hiçbir meşruiyeti yoktur. 12 Eylül darbe anayasasını bile rafa kaldıran iktidar bloğu, ‘Yeni Anayasa, Yumuşama’ adı altında Batıda süreci ‘idare ederken’, üçüncü kayyım dönemiyle Kürt halkının seçme ve seçilme hakkını tümden ortadan kaldıran bir ‘Kürt normali’ yaratmak istemektedir. Yerel seçim sonuçlarını ‘saygıyla’ karşıladıklarını belirtenler, söz konusu DEM Parti olduğunda hayasızca seçmen iradesini yok saymaktadır. Kendi hukukuna göre bile meşru ve yasal olmayan bu saldırılara karşı hep direndik, direnmeye devam edeceğiz! "Darbeci anlayışa sessiz kalmayacağız" Kürt halkının siyasal değerlerini ve kazanımlarını tecrit ve tasfiye etmek isteyen sivil görünümlü darbeci anlayışa; Türkiye halklarının insanca yaşam hakkını elinden almak isteyen soyguncu, talancı zihniyete ve saldırılarına karşı sessiz kalmadık, kalmayacağız. Halkın siyasi iradesine ipotek koymak isteyenleri, dün Van’da olduğu gibi Hakkâri belediyesinden de direnerek, birleşerek, ortaklaşarak çıkaracağız! İrade bizim, hayat bizim, direniş bizim… Emeğimize ve özgürlüğümüze göz dikenlere, kayyım darbesiyle halk iradesini yok sayanlara geçit vermeyeceğiz. 29 Haziran'da Kartal Meydanı'nda Gün karanlığa karşı aydınlığı, kötülüğe karşı iyiliği örgütleme ve ayağa kaldırma günü. Gün, Hakkâri’den İstanbul'a; ezilenlerin ve sömürülenlerin birleşik mücadelesini büyütmenin günü. Bu duygu ve düşüncelerle; bütün halkları, emekçileri, 29 Haziran Cumartesi günü saat 19.00’da Kartal Meydanı’nda ‘Emeğimiz ve Özgürlüğümüz için Kayyımlara Geçit Vermeyeceğiz!’ şiarıyla gerçekleştireceğimiz mitinge davet ediyoruz.”

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Ne olmuştu?

31 Mart yerel seçimlerinde Halkların Eşitlik ve Demokrasi Partisi’nin (DEM Parti) kazandığı Hakkari Belediyesi’ne 3 Haziran gece saatlerinde polis baskın düzenledi.

Belediye Eş Başkanı Mehmet Sıddık Akış ise sabah saatlerinde Van’da gözaltına alındı.

Akış’ın gözaltına alınmasının ardından İçişleri Bakanlığı, açıklama yaptı ve Akış’ın görevden uzaklaştırıldığını yerine de Vali Ali Çelik'in kayyım olarak atandığını duyurdu.

Bakanlıktan yapılan açıklamada, Akış hakkında 2014 yılında açılan “KCK” davası olduğu hatırlatıldı. Ancak Hakkari Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından hakkında yeni bir soruşturma açıldığı, bu soruşturma kapsamında gözaltına alındığı ve görevden uzaklaştırıldığı ifade edildi.

Anayasa ve Belediyeler Kanunu’na atıf yapılan açıklamada, “Hakkâri Belediye Başkanı Mehmet Sıddık Akış'ın; PKK/KCK yapılanmasında üst düzey görev aldığı, örgüt adına sözde sorgulamalar yapıp sözde vergi topladığı, yasa dışı yürüyüş, terörist cenazesi gibi eylemleri organize ederek eylemlere katılım sağlamak amacıyla halka ve esnafa baskı yaptığı, kepenk kapatmaya karşı çıkan esnafı PKK terör örgütü adına tehdit ettiği, PKK Bölücü Terör Örgütü'nün mahalle komisyonlarında da yer aldığı ve aynı zamanda sorumlusu olduğu, kırsalla irtibatını sürdürdüğü, küçük yaştaki çocukları ideolojik söylemlerle kandırarak örgüte katılımını sağladığı, Hakkâri merkezinde yardım ve yataklık faaliyetlerini sürdürdüğü, örgütün kırsal alanından merkeze eylem amaçlı gelen teröristleri evinde barındırdığı, PKK Terör Örgütü'nün kırsal alanındaki kamplarına giderek orada üst düzey örgüt mensuplarıyla görüştüğü, Hakkâri merkezinde örgüt karşıtı olan vatandaşları sözde vergi adı altında haraca bağladığı ve örgütten aldığı talimatlarla vatandaşları tehdit ettiği ve bu kapsamda Mehmet Sıddık Akış hakkında; Silahlı Terör Örgütünü Yönetmek, Silahlı Terör Örgütüne Üye Olmak ve Örgüt Propagandası yapmak suçlarından Hakkâri 1. Ağır Ceza Mahkemesi 2014/173 esas sayılı dava dosyası bulunduğu ve yargılamanın devam ettiği, Silahlı Terör Örgütüne Üye Olmak suçundan hakkında Hakkâri Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından açılan ve halen devam eden soruşturma olduğu ve bu soruşturma kapsamında göz altına alındığı, belirtilen bu nedenlerle; Mehmet Sıddık Akış'ın Anayasa'nın 127'inci maddesi ile 5393 sayılı Belediye Kanunu'nun 47'inci maddesi gereğince geçici bir tedbir olarak İçişleri Bakanlığı'nca görevden uzaklaştırılmıştır. 5393 sayılı Belediye Kanunun 45 ve 46'ıncı maddeleri uyarınca Hakkâri Valisi Ali Çelik, Hakkâri Belediye Başkan Vekili olarak görevlendirilmiştir” denildi.

Bakanlığın, yeni soruşturma kapsamında gözaltına alındığını belirttiği Akış, hakkındaki davanın dün (5 Haziran) görülen 61. duruşmasında gizli tanık beyanları esas alınarak "örgüt yöneticiliği" suçlamasıyla 19 yıl 6 ay hapis cezasına çarptırıldı ve tutuklama kararı verildi.

Akış, kararın ardından Van Cezaevi'ne gönderildi.

Kayyım atanmasının ardından ise Hakkari başta olmak üzere birçok Kürt kentinde nöbet eylemleri başladı.

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(RT)