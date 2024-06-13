Hakkari'de kayyıma karşı yapılan mitinge binlerce kişi katıldı

Halkların Eşitlik ve Demokrasi Partisi’nin (DEM Parti) ve Demokratik Bölgeler Partisi’nin (DBP) Hakkari Belediyesi Eş Başkanı Mehmet Sıddık Akış’ın görevden alınıp tutuklanması ve yerine Vali Ali Çelik’in kayyım olarak atanmasına karşı, "Belediyeler halkındır gaspa izin vermeyeceğiz" sloganıyla gerçekleştirdiği miting başladı.

Çevre kentlerden çok sayıda kişinin katıldığı mitingde halk, iki koldan Tekser Mahallesi'ndeki otogar alanına yürüdü.

DEM Parti Eş Genel Başkanları Tülay Hatimoğulları ve Tuncer Bakırhan’ın da katıldığı yürüyüşte, 'Belediyeler halkındır gaspa izin vermeyeceğiz' yazılı pankart ve 'Kayyım defol', 'Hakkari bizimdir', 'êdî bese' yazılı dövizler taşındı.

Bir dakikalık saygı duruşunun ardından başlayan mitingde, tutuklu Akış’ın mesajı okundu.

Akış: Bedeli ne olursa olsun

Akış mesajında, "Onurlu Colemêrg halkı, iradeniz için göstermiş olduğunuz kararlı duruş için hepinizi saygıyla selamlıyorum. Bedeli ne olursa olsun direnmeye devam edeceğiz" dedi.

Tekçe: Mücadelemiz devam edecek

Belediye Meclisi’nin kararıyla vekil seçilen Eş Başkan Viyan Tekçe ise; kayyım uygulamaları ile Kürt halkına kültürel soykırım uygulanmak istendiğini belirtti.

Tekçe, şöyle devam etti: "Biz seçildik ancak siz bunu hazmedemediniz. Halkın iradesine saygı duymuyorsunuz. Hakkari halkıyla beraber demokratik yollarla irade gaspına karşı mücadelemiz devam edecek. Halk iradesinden başka hiçbir şey tanımıyoruz.”

Siyasi partilerden destek

Türkiye İşçi Partisi (TİP) MYK üyesi Fırat Çoban da "Kayyımların, silahların gölgesinde yumuşama olmaz Selahattin Demirtaş ve Figen Yüksekdağ'a buradan selam gönderiyoruz. Kayyımları tarihe göreceğimizi duyuruyoruz" diye konuştu.

Sosyalist Meclisler Federasyonu (SMF) MYK üyesi Evrim Konak ise; "Kürt hareketi bugün sesini tüm dünyaya duyurmuştur. Kayyım hırsızlıktır. Suç işlemediğinizi göstermek istiyorsanız iradeyi tanıyacaksınız. Bu halk kayyımı istemiyor" dedi.

Toplumsal Özgürlük Partisi (TÖP) Sözcüsü Juliana Gözen de şunları söyledi: "On binlerce arkadaşımızı içeri aldılar, bitmedi. Evimizin önünde çocuklarımızı panzerler ezdi, bitmedi. Buraya iyi bakın biz bitmeyeceğiz. Kayyım mı hukuk? Hukuk 30 sene 40 sene içeriye almak mı hukuk? Hukuk falan yok. Van'da nasıl sesimizi yükselttiysek burada da yükselteceğiz ve başaracağız. Sömürge valilerine karşı Kürt halkının yanında olmak gerekir.”

Sosyalist Dayanışma Partisi (SODAP) Sözcüsü ve DEM Parti Milletvekili Keziban Konukçu, "Buradayız, birlikteyiz. Hiçbir yere gitmiyoruz. Beraber kazanacağız" dedi.

Kürdistan Komünist Partisi (KKP) Genel Başkanı ve DEM Parti Van Milletvekili Sinan Çiftyürek, "Diyarbakır Adliyesinde verilen Tahir Elçi kararını şiddetle kınıyorum. Kürdistan'da halk iradesi kabul edilmemektedir. Ankara'da irade tanınıyor da Diyarbakır'da neden tanınmıyor? Kayyımlar polis ve askerler ile belediyeleri ablukaya alıyorlar, Van'da denediler olmadı, burada da olmayacak" diye konuştu.

Emekçi Hareket Partisi Genel Başkanı Hakan Öztürk, "Adalet, hukuk demeyi bırakın ey AKP. Bugün burada olmamızın utancı bile sana yeter. Senin torunların bile bu utancı üzerinde taşıyacak. Eğer bir kez Konya'ya kayyım atansaydı bunu iki yüz yıl bunu anlatırdı. Ama yine biz kazanacağız" dedi.

Sosyalist Yeniden Kurtuluş Partisi (SYKP) Eş Genel Başkanı Feray Mertoğlu, "Kayyıma asla izin vermeyeceğiz. Yoldaşlar, feministler sizinle birlikte direniyor. Hep birlikte bu zalimlere hakkını vererek göndereceğiz. Mutlaka kazanacağız" şeklinde konuştu.

Ezilenlerin Sosyalist Partisi (ESP) Eş Genel Başkanı Özlem Gümüştaş, "Bugün yalnız değilsiniz, beraberiz demek için geldik. AKP-MHP faşist iktidarından kurtulmak isteyen tüm halklarımız direniyor. Türkiye ve Kürdistan halklarının birleşik mücadelesini büyüteceğiz. Direne direne kazanacağız" dedi.

DBP Eş Genel Başkanı Keskin Bayındır ise "Ne yapacaksınız dediler, kesinlikle direneceğiz dedik. Zafer halkımızın olacak dedik. Tüm dünya bugün sesimizi duyuyor. Kürt halkının zor ve zulme karşı boyun eğmeyeceğini biliyorlar. " diye konuştu.

Hatimoğulları: Bu bir askeri darbedir

DEM Parti Eş Genel Başkanı Tülay Hatimoğulları ise konuşmasında şunları söyledi: “Bu, bir siyasi darbedir, asla kabul etmiyoruz. Bizler Hakkari Valiliğinin önünde basın açıklamamızı ve oturma eylemimizi yaparken birkaç gün önce burada hemen valiliğin bahçesine jandarmayı indirdiler. Jandarma indi Hakkari sokaklarına! Bu, bir askeri darbedir aynı zamanda.

Bizler belediyelerimizi kazandığımız her yerde, demokrasi adına, insan hakları adına, bu ülkenin geleceği adına, Türkiye’de yaşayan bütün halkların ortak yaşamı adına korumaya devam edeceğiz. Belediyelerimizi siz değerli halklımızla beraber gözümüz gibi koruyacağız. Halkın içindeyiz hep halkın içinde kalacağız. Halk ile beraber yöneteceğiz. Bütün belediye eş başkanlarımız belediye meclis üyelerimiz yedi-yirmi dört halkın hizmetinde çalışmaya devam edecek kayyımcı anlayışa en büyük cevabı böyle vereceğiz.”

Bakırhan: Allah sizin belanızı versin

DEM Parti Eş Genel Başkanı Tuncer Bakırhan da konuşmasında iktidarın söylemlerine tepki gösterdi ve şöyle dedi: "Neymiş belediye eş başkanımızın soruşturması varmış. Allah sizin belasını versin. Soruşturması olmayan Kürt mü var? 7 yaşından 80 yaşına kadar fişlemediğiniz soruşturma açmadığınız dava açmadığınız tek bir Kürt muhalif bu ülkede bıraktınız mı? Hayır! Takkiye yapıyorlar. Geçen dönemki Hakkari Belediye eş başkanımızın hiçbir soruşturması yoktu. Oğlunun cenazesine katıldığı için kayyım atadılar. Bir başka belediye eş başkanımızın davası yok aday tanıtım toplantısına katıldığı için görevinden alındı. Bir insan partisi tarafından aday gösterilince aday tanıtımı yapmaz mı? Bunu AKP yapıyor, CHP, MHP yapıyor ama Kürt kendi aday tanıtım toplantısına katılınca bu suç oluyor.

Soruşturma oluyor ve yerine kayyım atanma gerekçesi yapılıyor. Bakın bir başka belediye eş başkanımız hiçbir soruşturması yoktu geçen dönem niye kayyım atadılar? Diyor ki 8 Mart etkinliğine katıldı. Değerli arkadaşlar bu yalancılar, başları secdede elleri semada ama akılları Kürt düşmanlığında olan bu yalancılar sizi kandırmaya çalışıyorlar. Ama onurlu Kürt halkı, kimin yalan söylediğini biliyor."

Konuşmaların ardından sona eren mitingin ardından binlerce kişi sloganlarla kent merkezine doğru yürüyüşe geçti.

(RT)