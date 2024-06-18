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Yayın Tarihi: 18 Haziran 2024 10:12
 ~ Son Güncelleme: 18 Haziran 2024 10:14
3 dk Okuma

Yazar ve sanatçılardan kayyıma karşı açıklama: "Anayasa'nın ihlali"

115 imzalı açıklamada, Hakkari Belediyesindeki kayyım uygulamasına son verilmesi talep edildi.

BİA Haber Merkezi
KUBi Kurdî Bixwînin

BİA Haber Merkezi
KUBi Kurdî Bixwînin
Görseli Büyüt
Yazar ve sanatçılardan kayyıma karşı açıklama: "Anayasa'nın ihlali"

Yazarlar ve sanatçılar, kayyım uygulamasına karşı yaptıkları yazılı açıklamada, “Hakkari’de çiğnenen, bütün yurttaşların seçme ve seçilme hakkıdır” dedi.

115 imzalı açıklamada, Hakkari Belediyesindeki kayyım uygulamasına son verilmesi talep edildi.

Açıklama şöyle:

“Hakkari Belediyesi’ne kayyım atanması, Hakkari halkıyla birlikte bütün yurttaşların seçme ve seçilme hakkının çiğnenmesi ve anayasanın ağır biçimde ihlalidir.

Ülkenin barış ve refah içinde yaşama umuduna darbe indiren, hemen tüm toplum kesimlerinin hukuksuz bulduğu kayyım uygulamalarının süreklilik kazanacağına dair açıklamaları kabul edilmez buluyoruz.

Anayasaya göre, bütün yurttaşların eşit sahip olduğu, dokunulmaz bir hak olan seçme hakkına saygı gösterilmeli, Hakkari’ye atanan kayyım derhal geri çekilmeli, demokrasi ve hukukla hiçbir biçimde bağdaşmayan tüm kayyım uygulamalarına son verilmelidir.”

İmzacılar: Abidin Parıltı, Adnan Özyalçıner, Afşin Kum, Ahmet Erkam Saraç, Ahmet Güneş, Ahmet Telli, Ahmet Ümit, Akif Kurtuluş, Algan Sezgintüredi, Alper Canıgüz, Altay Öktem, Asuman Susam, Ayfer Tunç, Ayşe Sarısayın, Ayşegül Devecioğlu, Ayşen Şahin, Başak Canda, Başar Başarır, Başar Yılmaz, Bekir Yurdakul, Belma Fırat, Berivan Kaya, Bilsen Başaran, Bülent Tekin, C. Hakkı Zariç, Cenk Güray, Cenk Kolçak, Çerkes Karadağ, Defne Suman, Deniz Durukan, Deniz Yüce Başarır, Duygu Kankaytsın, Elif Sofya, Enes Kurdaş, Ercüment Akdeniz, Erdoğan Aydın, Ertan Meyan, Fatih Gezer, Fatih Polat, Fergun Özelli, Figen Şakacı, Gaye Boralıoğlu, Gonca Özmen, Gönül Kıvılcım, Gürel Sürücü, Haden Öz, Halide Yıldırım, Halil İbrahim Özcan, Hasan Öztoprak, Hatice Meryem, Haydar Ergülen, Hayri K. Yetik, Hicri İzgören, Hülya Deniz Ünal, İnanç Avadit, İsmail Güzelsoy, Jaklin Çelik, Kadir Akın, Kamil Tekin Sürek, Kerem Fırtına, Latife Tekin, Levent Karataş, Mehmet Bilal Dede, Mehmet Said Aydın, Menekşe Toprak, Mine Soysal, Murat Gülsoy, Murat Özyaşar, Murat Uyurkulak, Murat Yalçın, Murathan Mungan, Mustafa Eroğlu, Mustafa Güçlü, Mustafa Köz, Mustafa Yelkenli, Muzaffer Kale, Müge İplikçi, Namık Kuyumcu, Nayim Gül, Nesimi Aday, Neslihan Önderoğlu, Neslihan Yalman, Neşe Yaşın, Nevzat Süs, Nuray Önoğlu, Nurhan Suerdem, Nursen Yiğit, Onur Bütün, Orhan Alkaya, Orhan Pamuk, Oya Baydar, Ömer Türkeş, Özgün Bulut, Özlem Akıncı, Özlem İşbilir, Polat Özlüoğlu, Rıdvan Hatun, Rıfat Mertoğlu, Sema Kaygusuz, Semih Çelenk, Semih Gümüş, Sevim Erdoğan, Süreyyya Evren, Şebnem İşigüzel, Şevket Karakış, Taçlı Yazıcıoğlu, Tarhan Gürhan, Tülin Dursun, Ümit Kıvanç, Vecdi Erbay, Yaprak Zihnioğlu, Yasemin Özek, Yavuz Ekinci, Yücel Aysal, Zeynep Oral.

Ne olmuştu?

Halkların Eşitlik ve Demokrasi Partisi (DEM Parti) yönetimindeki Hakkâri Belediyesi'ne 3 Haziran’da kayyım atandı.

Hakkâri Belediye Başkanı Mehmet Sıddık Akış ayn ı gün gözaltına alındı, İçişleri Bakanlığı Hakkari Valisi Ali Çelik’in Belediye Başkan Vekili olarak atandığını duyurdu.

Akış'ın Hakkari 1. Ağır Ceza Mahkemesi’nde yargılandığı davada 5 Haziran’da karar çıktı. Mahkeme, Akış hakkında 19 yıl 6 ay hapis cezasına hükmetti ve tutuklanmasına karar verdi. Akış, Van Cezaevi’ne gönderildi.

Hakkâri Belediye Başkanı Mehmet Sıddık Akış, mart ayındaki yerel seçimlerde yüzde 48,92, en yakın rakibi AKP’li aday İsmet Ölmez yüzde 46,59 oranında oy almıştı.

(AS)

hakkari belediyesi Hakkari Belediye Eş Başkanı Mehmet Sıddık Akış kayyım
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11 Haziran 2024
/haber/dbb-den-kayyim-aciklamasi-halk-bize-kayyim-atansin-diye-oy-vermedi-296410
Diyarbakır'da kayyım yürüyüşü: Direneceğiz, geçit vermeyeceğiz
10 Haziran 2024
/haber/diyarbakir-da-kayyim-yuruyusu-direnecegiz-gecit-vermeyecegiz-296342
"Kılavuzu kayyım olanın burnu, hukuksuzluktan çıkmaz"
10 Haziran 2024
/yazi/kilavuzu-kayyim-olanin-burnu-hukuksuzluktan-cikmaz-296322
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9 Haziran 2024
/haber/dem-parti-kayyima-karsi-iki-miting-duzenleyecek-296319
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6 Haziran 2024
/haber/halk-dem-partili-belediyeler-onunde-kayyima-karsi-nobette-296248
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5 Haziran 2024
/haber/turkiye-belediyeler-birligi-seciminde-kayyima-tepki-296185
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/haber/kayyimlar-akp-nin-belediyelere-cokme-projesi-296150
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