Yazar ve sanatçılardan kayyıma karşı açıklama: "Anayasa'nın ihlali"

Yazarlar ve sanatçılar, kayyım uygulamasına karşı yaptıkları yazılı açıklamada, “Hakkari’de çiğnenen, bütün yurttaşların seçme ve seçilme hakkıdır” dedi.

115 imzalı açıklamada, Hakkari Belediyesindeki kayyım uygulamasına son verilmesi talep edildi.

Açıklama şöyle:

“Hakkari Belediyesi’ne kayyım atanması, Hakkari halkıyla birlikte bütün yurttaşların seçme ve seçilme hakkının çiğnenmesi ve anayasanın ağır biçimde ihlalidir.

Ülkenin barış ve refah içinde yaşama umuduna darbe indiren, hemen tüm toplum kesimlerinin hukuksuz bulduğu kayyım uygulamalarının süreklilik kazanacağına dair açıklamaları kabul edilmez buluyoruz.

Anayasaya göre, bütün yurttaşların eşit sahip olduğu, dokunulmaz bir hak olan seçme hakkına saygı gösterilmeli, Hakkari’ye atanan kayyım derhal geri çekilmeli, demokrasi ve hukukla hiçbir biçimde bağdaşmayan tüm kayyım uygulamalarına son verilmelidir.”