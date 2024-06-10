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Yayın Tarihi: 10 Haziran 2024 12:40
 ~ Son Güncelleme: 10 Haziran 2024 12:57
3 dk Okuma

Diyarbakır'da kayyım yürüyüşü: Direneceğiz, geçit vermeyeceğiz

Diyarbakır'da kayyıma karşı yapılan yürüyüşte milletvekilleri, yurttaşlar, sivil toplum örgütü temsilcileri kayyım kararının geri çekilmesini istedi.

Mizgin Tabu
ENRead in English
Mizgin Tabu

Mizgin Tabu
ENRead in English

Hakkâri Belediyesi Eş Başkanı Mehmet Sıddık Akış’ın 3 Haziran günü gözaltına alınıp tutuklanması ve İçişleri Bakanlığı kararıyla yerine Vali Ali Çelik’in kayyım olarak atanmasının ardından başlayan nöbet eylemleri devam ediyor.

Nöbetlerin yanı sıra kayyım, birçok kentte yürüyüşlerle de protesto ediliyor.

Diyarbakır’da dün (9 Haziran) akşam yapılan yürüyüşte milletvekilleri, yurttaşlar, sivil toplum örgütü temsilcileri kayyım kararının geri çekilmesini istedi.

bianet’e konuşan Halkların Eşitlik ve Demokrasi Partisi (DEM Parti) Diyarbakır Milletvekili Ceylan Akça Cupolo, DEM Parti Diyarbakır İl Eş Başkanı Abbas Şahin ve Diyarbakırlılar, kayyıma karşı mücadele edeceklerini ifade ettiler.  

DEM Parti vekili Akça- Cupolo, Sabah kalkıp Filistin’e gözyaşı döküp akşam kalkıp Kürdistan’a İsraillik yapıyorsa bu devlet, kendisiyle yüzleşmeye gitmeli, bunun hesabını vermeli biz bunu kabul etmiyoruz” dedi.

Diyarbakır İl Eş Başkanı Şahin ise; kayyıma karşı mücadele edilmesi gerektiğini belirtti ve şunları söyledi: “27 belediyeden bahsediyor ama bunun tamamı da halkın iradesini yok etmek ve gasp etmektir. Bizler halklar olarak kayyımlara karşı gerekli direnişi göstereceğiz ve kayyımlara geçit vermemeye çalışacağız.”

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Ne olmuştu?

31 Mart yerel seçimlerinde Halkların Eşitlik ve Demokrasi Partisi’nin (DEM Parti) kazandığı Hakkari Belediyesi’ne 3 Haziran gece saatlerinde polis baskın düzenledi.

Belediye Eş Başkanı Mehmet Sıddık Akış ise sabah saatlerinde Van’da gözaltına alındı.

Akış’ın gözaltına alınmasının ardından İçişleri Bakanlığı, açıklama yaptı ve Akış’ın görevden uzaklaştırıldığını yerine de Vali Ali Çelik'in kayyım olarak atandığını duyurdu.

Bakanlıktan yapılan açıklamada, Akış hakkında 2014 yılında açılan “KCK” davası olduğu hatırlatıldı. Ancak Hakkari Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından hakkında yeni bir soruşturma açıldığı, bu soruşturma kapsamında gözaltına alındığı ve görevden uzaklaştırıldığı ifade edildi.

Anayasa ve Belediyeler Kanunu’na atıf yapılan açıklamada, “Hakkâri Belediye Başkanı Mehmet Sıddık Akış'ın; PKK/KCK yapılanmasında üst düzey görev aldığı, örgüt adına sözde sorgulamalar yapıp sözde vergi topladığı, yasa dışı yürüyüş, terörist cenazesi gibi eylemleri organize ederek eylemlere katılım sağlamak amacıyla halka ve esnafa baskı yaptığı, kepenk kapatmaya karşı çıkan esnafı PKK terör örgütü adına tehdit ettiği, PKK Bölücü Terör Örgütü'nün mahalle komisyonlarında da yer aldığı ve aynı zamanda sorumlusu olduğu, kırsalla irtibatını sürdürdüğü, küçük yaştaki çocukları ideolojik söylemlerle kandırarak örgüte katılımını sağladığı, Hakkâri merkezinde yardım ve yataklık faaliyetlerini sürdürdüğü, örgütün kırsal alanından merkeze eylem amaçlı gelen teröristleri evinde barındırdığı, PKK Terör Örgütü'nün kırsal alanındaki kamplarına giderek orada üst düzey örgüt mensuplarıyla görüştüğü, Hakkâri merkezinde örgüt karşıtı olan vatandaşları sözde vergi adı altında haraca bağladığı ve örgütten aldığı talimatlarla vatandaşları tehdit ettiği ve bu kapsamda Mehmet Sıddık Akış hakkında; Silahlı Terör Örgütünü Yönetmek, Silahlı Terör Örgütüne Üye Olmak ve Örgüt Propagandası yapmak suçlarından Hakkâri 1. Ağır Ceza Mahkemesi 2014/173 esas sayılı dava dosyası bulunduğu ve yargılamanın devam ettiği, Silahlı Terör Örgütüne Üye Olmak suçundan hakkında Hakkâri Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından açılan ve halen devam eden soruşturma olduğu ve bu soruşturma kapsamında göz altına alındığı, belirtilen bu nedenlerle; Mehmet Sıddık Akış'ın Anayasa'nın 127'inci maddesi ile 5393 sayılı Belediye Kanunu'nun 47'inci maddesi gereğince geçici bir tedbir olarak İçişleri Bakanlığı'nca görevden uzaklaştırılmıştır. 5393 sayılı Belediye Kanunun 45 ve 46'ıncı maddeleri uyarınca Hakkâri Valisi Ali Çelik, Hakkâri Belediye Başkan Vekili olarak görevlendirilmiştir” denildi.

Bakanlığın, yeni soruşturma kapsamında gözaltına alındığını belirttiği Akış, hakkındaki davanın dün (5 Haziran) görülen 61. duruşmasında gizli tanık beyanları esas alınarak "örgüt yöneticiliği" suçlamasıyla 19 yıl 6 ay hapis cezasına çarptırıldı ve tutuklama kararı verildi.

Akış, kararın ardından Van Cezaevi'ne gönderildi. 

Kayyım atanmasının ardından ise Hakkari başta olmak üzere birçok Kürt kentinde nöbet eylemleri başladı. 

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(RT)

kayyım dem parti Hakkari Belediye Eş Başkanı Mehmet Sıddık Akış hakkari belediyesi Diyarbakır
Mizgin Tabu
Mizgin Tabu
tüm yazıları

2012 Yılında JINHA’da gazeteciliğe başladı. Muhabir, Kurgu, Kameramanlık yaptı. Ardından Independent Türkçe ve Artı TV’de Muhabir, Kurgu, Kameramanlık yaptı.

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/yazi/kilavuzu-kayyim-olanin-burnu-hukuksuzluktan-cikmaz-296322
Türkiye Belediyeler Birliği seçiminde kayyıma tepki
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/haber/turkiye-belediyeler-birligi-seciminde-kayyima-tepki-296185
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/yazi/hakkari-ve-3-kayyim-donemi-296118
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