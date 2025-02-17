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Yayın Tarihi: 17 Şubat 2025 20:13
 ~ Son Güncelleme: 17 Şubat 2025 20:23
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Kar topu oynarken öldürülen gazeteci Nuh Köklü anıldı

"Bir kar topu vesile oldu Nuh’un bizden, hayattan, sevdiklerinden ve mücadelesinden kopartılmasına. Ama bizim, hepimizin içine bir parça bıraktı giderken, o soğuk kartopunun parçasıydı belki de. 10 yıl oldu bugün."

Hikmet Adal

Hikmet Adal

Hikmet Adal

Görseli Büyüt
Kar topu oynarken öldürülen gazeteci Nuh Köklü anıldı

İstanbul Kadıköy'de kartopu oynadığı sırada bir esnaf tarafından bıçaklanan gazeteci Nuh Köklü öldürülüşünün 10. yılında unutulmadı.

Sevenleri ve meslektaşları, heykeltraş İskender Giray'ın Nuh Köklü anısına yaptığı Ayrışma Heykeli önünde bir araya geldi.

Heykelin üzerine Nuh Köklü’nün fotoğrafları konuldu, mumlar yakıldı. Burada kısa bir konuşma yapan Köklü’nün arkadaşlarından gazeteci İrem Afşin şunları söyledi:

“Bir kar topu vesile oldu Nuh’un bizden, hayattan, sevdiklerinden ve mücadelesinden kopartılmasına. Ama bizim, hepimizin içine bir parça bıraktı giderken, o soğuk kartopunun parçasıydı belki de. 10 yıl oldu bugün. 10 yıldır her sene burada Nuh’u anarken konuştuğumuz konulara bakıyorum, Nuh gittikten sonra başımıza gelenlere bakıyorum, içimizdeki mücadele azminin, direngen dayanışmamızın hiç azalmadığını görüyorum. Bugün bu kalabalığı görmek inanıyorum buraya gelen herkese güç vermiştir. Nuh her zaman bizimle olacak. Ben Nuh’un bir yerlerden hala mücadelemize destek verdiğine inanmak istiyorum. Her eylemde, her dayanışmada Nuh’tan bir parça olduğuna inanıyorum. İyi ki buradasınız.”

Kitle daha sonra dağıldı. Öte yandan anma boyunca polis bekledi. Güvenlik Şube’den üç polis anma boyunca anmaya katılanları kayda aldı.

(HA)

Haber Yeri
İstanbul
Nuh Köklü Nuh Köklü cinayeti
Hikmet Adal
Hikmet Adal
x.com/HikmetAdal [email protected] tüm yazıları
Haziran 2018'den bu yana bianet muhabiri. 2013'te bianet'te staj yaptıktan sonra bianet'in projelerinde de yer aldı. Expression Interrupted, susma24.com, Jıneps, Inside Turkey, tol.org gibi platformlarda...

Haziran 2018'den bu yana bianet muhabiri. 2013'te bianet'te staj yaptıktan sonra bianet'in projelerinde de yer aldı. Expression Interrupted, susma24.com, Jıneps, Inside Turkey, tol.org gibi platformlarda haber ve makaleleri yayınlandı. İfade özgürlüğü alanında birçok haber ve makaleye görüş verdi. Yazıları İngilizce başta olmak üzere Fransızca, İtalyanca ve Çerkesceye çevrildi. 8 Mart 2018’deki Feminist Gece Yürüyüşünde çektiği fotoğraflar İstanbul Büyükşehir Belediyesince sergilendi. 27. Metin Göktepe Gazetecilik Ödülünü kazandı. Erciyes Üniversitesi Gazetecilik mezunu.

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/haber/sanik-nuh-koklu-yu-sucladi-bicagin-uzerine-dustu-166619
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27 Mayıs 2016
/haber/gazeteci-nuh-koklu-davasinda-karar-muebbet-hapis-175250
Yargıtay Nuh Köklü’yü Öldürene Müebbet Hapsi Onadı
26 Şubat 2019
/haber/yargitay-nuh-koklu-yu-oldurene-muebbet-hapsi-onadi-205848
Gazeteci Nuh Köklü Kar Topu Oynarken Öldürüldü
18 Şubat 2015
/haber/gazeteci-nuh-koklu-kar-topu-oynarken-olduruldu-162380
NADİRE MATER'DEN
Nuh Köklü Giderken
19 Şubat 2015
/yazi/nuh-koklu-giderken-162412
Nuh Köklü’nün Katil Zanlısı Tutuklandı
19 Şubat 2015
/haber/nuh-koklu-nun-katil-zanlisi-tutuklandi-162420
Nuh Köklü'nün Arkadaşı Cinayeti Anlattı
18 Şubat 2015
/haber/nuh-koklu-nun-arkadasi-cinayeti-anlatti-162386
Nuh Köklü'nün Fotoğrafı Basın Müzesi'nde
7 Ağustos 2015
/haber/nuh-koklu-nun-fotografi-basin-muzesi-nde-166651
Kadıköy Nuh Köklü İçin Yürüdü
21 Şubat 2015
/haber/kadikoy-nuh-koklu-icin-yurudu-162511
TGC, TGS ve DİSK Basın-İş Nuh Köklü’yü andı
17 Şubat 2021
/haber/tgc-tgs-ve-disk-basin-is-nuh-koklu-yu-andi-239467
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