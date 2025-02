Kar topu oynarken öldürülen gazeteci Nuh Köklü anıldı

İstanbul Kadıköy'de kartopu oynadığı sırada bir esnaf tarafından bıçaklanan gazeteci Nuh Köklü öldürülüşünün 10. yılında unutulmadı.

Sevenleri ve meslektaşları, heykeltraş İskender Giray'ın Nuh Köklü anısına yaptığı Ayrışma Heykeli önünde bir araya geldi.

Heykelin üzerine Nuh Köklü’nün fotoğrafları konuldu, mumlar yakıldı. Burada kısa bir konuşma yapan Köklü’nün arkadaşlarından gazeteci İrem Afşin şunları söyledi:

“Bir kar topu vesile oldu Nuh’un bizden, hayattan, sevdiklerinden ve mücadelesinden kopartılmasına. Ama bizim, hepimizin içine bir parça bıraktı giderken, o soğuk kartopunun parçasıydı belki de. 10 yıl oldu bugün. 10 yıldır her sene burada Nuh’u anarken konuştuğumuz konulara bakıyorum, Nuh gittikten sonra başımıza gelenlere bakıyorum, içimizdeki mücadele azminin, direngen dayanışmamızın hiç azalmadığını görüyorum. Bugün bu kalabalığı görmek inanıyorum buraya gelen herkese güç vermiştir. Nuh her zaman bizimle olacak. Ben Nuh’un bir yerlerden hala mücadelemize destek verdiğine inanmak istiyorum. Her eylemde, her dayanışmada Nuh’tan bir parça olduğuna inanıyorum. İyi ki buradasınız.”

Kitle daha sonra dağıldı. Öte yandan anma boyunca polis bekledi. Güvenlik Şube’den üç polis anma boyunca anmaya katılanları kayda aldı.

