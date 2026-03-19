ENGLISH KURDÎ
Ana Sayfa
biamag
Haberler Yazarlar Galeriler Dosyalar Kitaplık
Ara
Kategorileri GösterKategorileri GizleKategoriler
ENGLISH KURDÎ
Ara Ana Sayfa
bianet-Bağımsız İletişim Ağı
Menü GösterMenü Gizle
bianet biamag english kurdî
BÖLÜMLER
Haberler Yazarlar Özel Dosyalar Projeler Kitaplık Galeriler Sitede Ara
KATEGORİLER
SOSYAL MEDYA
Facebook Twitter Youtube Instagram RSS E-bülten
KURUMSAL
Hakkımızda İletişim KVKK Politikası Gizlilik Sözleşmesi
MEDYA
YT: Yayın Tarihi: 19.03.2026 13:28 19 Mart 2026 13:28
 ~  SG: Son Güncelleme: 19.03.2026 14:59 19 Mart 2026 14:59
Okuma Okuma:  4 dakika

“Kanıtlı bir haberi yapsanız bile yargının hedefi olabiliyorsunuz”

Danish Broadcasting Corporation'dan gazetecilik öğrencileriyle buluşan IPS İletişim Vakfı/bianet ve Uluslararası Af Örgütü Türkiye temsilcileri, Türkiye’de basın özgürlüğünün çok katmanlı baskılarla karşı karşıya olduğunu anlattı.

Evrim Gündüz

Evrim Gündüz

Evrim Gündüz

Görseli Büyüt
Bir toplantı odasında, uzun bir masa etrafında oturan bir grup insanın katıldığı küçük bir atölye/çalışma buluşması görülüyor. Katılımcılar konuşanı dikkatle dinlerken masada kahve kupaları, atıştırmalıklar ve dizüstü bilgisayarlar yer alıyor; ortam samimi ve odaklı bir çalışma havası taşıyor.
Fotoğraf: Esra Açıkgöz / Uluslararası Af Örgütü

Atölye BİA’da 18 Mart'ta gerçekleşen buluşmaya Danish Broadcasting Corporation'dan (Danimarka Yayın Kurumu) beş gazetecilik öğrencisi, Uluslararası Af Örgütü Türkiye adına Kampanyalar Koordinatörü Ece Milli ve Basın Sorumlusu Esra Açıkgöz ile IPS İletişim Vakfı/bianet adına Atölye BİA Araştırma Koordinatörü Sinem Aydınlı, bianet Genel Yayın Yönetmeni Murat İnceoğlu ve İfade Özgürlüğü-BİA Medya Gözlem Danışmanı ve Sınır Tanımayan Gazeteciler Türkiye Temsilcisi Erol Önderoğlu katıldı.

Basın özgürlüğü, otoriterleşmeden ayrı düşünülemez”

Buluşmada konuşan Ece Milli, Türkiye’de basın özgürlüğüne yönelik baskıların tek başına ele alınamayacağını belirterek “Medya üzerindeki baskıyı izole bir alan olarak değerlendiremeyiz. Bu, otoriter yönetim pratiklerinin bir parçası. Basın özgürlüğü, otoriterleşmeden ayrı düşünülemez” dedi.

Milli, bağımsız gazeteciliğin “sistematik kuşatma” altında olduğunu belirterek baskıların hukuki, ekonomik, fiziksel ve dijital boyutları olduğunu anlattı:

Gazetecilere yöneltilen suçlamalar son derece geniş ve muğlak tanımlara dayanıyor; terör ve propaganda, dezenformasyon, cumhurbaşkanına ve kamu görevlilerine hakaret ile halkı kin ve düşmanlığa tahrik gibi maddeler sistematik biçimde gazetecilere karşı kullanılıyor ve hukuki baskı en temel araçlardan biri haline geliyor.

Sahada şiddet, dijital alanda sansür

Esra Açıkgöz de gazetecilerin sahada karşılaştığı risklere dikkat çekti.

Açıkgöz, 19 Mart 2025’te İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu’nun gözaltına alınmasının ardından başlayan protestoları izleyen gazetecilerin gözaltına alındığını, darp edildiğini ve ekipmanlarına el konulduğunu hatırlattı.

Dijital alandaki baskılara da değinen Açıkgöz, haberlerin ve internet sitelerinin mahkeme kararlarıyla engellendiğini, RTÜK’ün özellikle eleştirel yayınlara yaptırım uyguladığını söyledi.

“Görünmeyeni görünür kılmaya çalışıyoruz”

Sinem Aydınlı, IPS İletişim Vakfı/bianet’in yalnızca yayıncılık yapmadığını, aynı zamanda gazeteci adaylarına, bağımsız gazetecilere, öğrencilere, işsiz gazetecilere, yönelik atölyeler düzenlediğini ve böylelikle dayanışma alanları kurulduğunu anlattı.

Atölye BİA’nın hak odaklı gazetecilik yaklaşımıyla çalıştığını vurgulayan Aydınlı, “Biz kamerayı başka bir açıya çeviriyoruz. Görünmeyeni görünür kılmaya çalışıyoruz” dedi.

Aydınlı, Türkiye’de medyanın görünürde çeşitli olsa da aslında derin biçimde kutuplaşmış bir yapıya sahip olduğunu, tüm güç odaklarında bağımsız yayınların sınırlı bir alanda var olmaya çalıştığını ifade etti.

“Gazeteciler her gün yargılanıyor”

Erol Önderoğlu, Türkiye’de gazetecilere yönelik yargı baskısına dikkat çekti. Gazetecilerin davalarını düzenli olarak izlediğini söyleyen Önderoğlu, “Geçen yıl en az 27 gazeteci hapsedildi, hâlâ üç gazeteci cezaevinde” dedi.

Önderoğlu’na göre tahliye edilen gazeteciler de ciddi kısıtlamalarla karşı karşıya:

Tahliye edilen gazeteciler de pasaportlarına el konulması, karakolda imza yükümlülüğü ve ev hapsi gibi ciddi kısıtlamalarla karşı karşıya. Serbest bırakılmak özgür olmak anlamına gelmiyor.

“Dezenformasyon” düzenlemesi nasıl kullanılıyor?

Önderoğlu, özellikle 6 Şubat 2023’te Maraş merkezli meydana gelen ve birçok ili etkileyen depremler sonrası yapılan haberciliğin hedef alındığını söyledi.

Deprem bölgesindeki yıkımı, arama-kurtarma çalışmalarındaki aksaklıkları ve kamu otoritelerinin geciken müdahalesini aktaran gazetecilerin “dezenformasyon” suçlamasıyla yargılandığını belirten Önderoğlu, bu düzenlemenin kapsamının genişletilerek eleştirel haberciliği baskılamak için kullanıldığını ifade etti:

Bu yasa aslında kamu düzenini bozabilecek yanıltıcı bilgileri hedef almalı ancak uygulamada sahadan aktarılan gerçek ve belgeli bilgiler bile suçlama konusu haline getiriliyor. Kanıtlı bir haberi yapsanız bile yargının hedefi olabiliyorsunuz.

“Bağımsız habercilik alanı giderek daralıyor”

Murat İnceoğlu, medya alanındaki baskının nasıl işlediğine dikkat çekti.

İnceoğlu, bağımsız medyanın tümüyle ortadan kaldırılmadığını, bunun yerine seçili gazeteciler ve kurumlar üzerinden bir baskı mekanizması kurulduğunu anlattı:

Hepsini kapatmak yerine bazı gazetecileri hedef almak, geri kalanına mesaj vermek için yeterli görülüyor.

Bu yöntemin, medyada bir çeşitlilik varmış izlenimi yarattığını belirten İnceoğlu, ancak fiiliyatta bağımsız habercilik alanının giderek daraldığını söyledi.

Avrupa ile fark: “Baskı burada daha görünür”

Öğrencilerin soruları üzerine konuşan Erol Önderoğlu, Türkiye ile Avrupa’daki medya ortamı arasındaki farklara değindi.

Türkiye’de gazetecilere yönelik baskının daha doğrudan ve görünür biçimlerde ortaya çıktığını belirten Önderoğlu, bunun gözaltı, tutuklama, dava ve açık idari müdahaleler üzerinden işlediğini söyledi:

Avrupa’da baskı çoğu zaman daha dolaylı mekanizmalarla işliyor; editoryal tercihlere yönelik müdahaleler, reklam veren baskısı ve kurumsal yapı içindeki görünmez sınırlar da medya özgürlüğü tartışmasının bir parçası. Türkiye’de ise baskı daha çıplak ve görünür.

(EG)

Haber Yeri
İstanbul
Basın Özgürlüğü Uluslararası Af Örgütü RSF Bianet danish broadcasting corporation
[email protected]
nisan 2025'ten ocak 2026'ya kadar bianet'te sosyal medya editörü olarak çalıştı. ocak 2026'dan beri bianet sivil toplum paydaşları muhabiri/atölye bia asistanı olarak çalışıyor. istanbul üniversitesi iletişim fakültesi gazetecilik bölümünden mezun. 2019'dan beri birlikte yaşadığı kedisi gagiş'i çok seviyor.

Devamını Göster
Hak odaklı, çok sesli, bağımsız gazeteciliği güçlendirmek için bianet desteğinizi bekliyor.
Google ile Katkıda Bulunun
HAK ODAKLI, ÇOK SESLİ,
BAĞIMSIZ GAZETECİLİĞİ GÜÇLENDİRELİM!
bianet'e destek olmak için tıklayın
