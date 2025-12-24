ENGLISH KURDÎ
HABER
YT: Yayın Tarihi: 24.12.2025 11:00 24 Aralık 2025 11:00
 ~  SG: Son Güncelleme: 24.12.2025 11:20 24 Aralık 2025 11:20
Okuma Okuma:  2 dakika

23. İSTANBUL ONUR YÜRÜYÜŞÜ DAVASI

İstanbul Adliyesi’nde dava takip etmek isteyen gazetecilere engel

Onur Haftası gözaltıları ve gazetecilerin yargılamaları ile Ümit Özdağ’ın duruşması öncesinde İstanbul Adliyesi’ne girişler bariyerlerle kısıtlandı. “Turkuaz basın kartı” gerekçesiyle bazı gazetecilerin adliyeye alınmamasına tepki gösteren RSF Türkiye Temsilcisi Erol Önderoğlu, “Bu keyfiyeti kabul etmiyoruz” dedi.

Fotoğraf: Hikmet Adal/bianet

Çağlayan’daki İstanbul Adliyesi, Zafer Partisi Genel Başkanı Ümit Özdağ’ın ve Onur Haftası’nda gözaltına alınan LGBTİ+’lar ile eylemleri takip eden gazetecilerin duruşmaları öncesinde yurttaşların ve gazetecilerin girişine kapatıldı.

Gazeteciler, 29 Haziran’daki 23. İstanbul Onur Yürüyüşü’nde gözaltına alınan bianet editörü Evrim Gündüz ile gazeteciler Nur Kaya ve Yusuf Çelik’in de aralarında bulunduğu 53 kişinin yargılandığı duruşmayı izlemek için adliyede bulunuyordu.

Adliye girişini bariyerlerle kapatan polis, giriş yapmak isteyenlerden duruşması olduğunu kanıtlamasını istedi.

Sınır Tanımayan Gazeteciler (RSF) Türkiye Temsilcisi ve bianet Medya Gözlem raportörü Erol Önderoğlu, bianet muhabiri Hikmet Adal, Medya ve Hukuk Çalışmaları Derneği (MLSA) adına duruşmayı takip eden Rabia Çetin ve Medyascope muhabiri Furkan Karabay ise adliyeye alınmadı.

Polis, itirazlar üzerine savcılığın talimatı olduğunu söyledi. Ancak buna ilişkin bir belge gösteremedi. Gazetecilerin kurum kartlarını kabul etmeyen polis, Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanlığı’nın verdiği turkuaz basın kartını istedi.

“Bu keyfiyeti kabul etmiyoruz”

Erol Önderoğlu, 27 Kasım’daki “kent uzlaşısı” davası öncesinde de benzer bir muameleye maruz bırakıldıklarını belirterek uygulamaya tepki gösterdi:

“‘Kent uzlaşısı’ davasında olduğu gibi, bugün de Ümit Özdağ dosyası bahane edilerek; turkuaz basın kartı sahibi olmadıkları gerekçesiyle ya da sivil toplumu temsil ettikleri gerekçesiyle İstanbul Çağlayan Adliyesi’nde işi olanların içeri alınmaması, usandırıcı ve kabul edilemez bir alışkanlık haline geldi.

Çağlayan Adliyesi yetkililerinin ve başsavcının, güvenlik gerekçesiyle yurttaşın, hak savunucularının ve eleştirel medya temsilcilerinin davaları özgürce izleme hakkını, gelişigüzel ve orantısız biçimde —sözlü talimatlarla alındığı iddia edilen önlemler temelinde— çiğnemeye hakkı yoktur.

Bu keyfiyeti kabul etmiyoruz.”

27 Kasım 2025

(HA)

Haber Yeri
İstanbul
23. İstanbul Onur Yürüyüşü onur haftası istanbul adliyesi gazeteciler gazetecilere müdahale Erol Önderoğlu
Hikmet Adal
Hikmet Adal
x.com/HikmetAdal [email protected] tüm yazıları
Haziran 2018'den bu yana bianet muhabiri. 2013'te bianet'te staj yaptıktan sonra bianet'in projelerinde de yer aldı. Expression Interrupted, susma24.com, Jıneps, Inside Turkey, tol.org gibi platformlarda...

Haziran 2018'den bu yana bianet muhabiri. 2013'te bianet'te staj yaptıktan sonra bianet'in projelerinde de yer aldı. Expression Interrupted, susma24.com, Jıneps, Inside Turkey, tol.org gibi platformlarda haber ve makaleleri yayınlandı. İfade özgürlüğü alanında birçok haber ve makaleye görüş verdi. Yazıları İngilizce başta olmak üzere Fransızca, İtalyanca ve Çerkesceye çevrildi. 8 Mart 2018’deki Feminist Gece Yürüyüşünde çektiği fotoğraflar İstanbul Büyükşehir Belediyesince sergilendi. 27. Metin Göktepe Gazetecilik Ödülünü kazandı. Erciyes Üniversitesi Gazetecilik mezunu.

Devamını Göster
