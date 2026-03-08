Kadınlar ve LGBTİ+'lar Sıraselviler'de

İstanbul’da 8 Mart Dünya Kadınlar Günü kapsamında düzenlenen 24. Feminist Gece Yürüyüşü’nün adresi bu yıl da Beyoğlu Sıraselviler Caddesi oldu.

“Bu düzeni feminist mücadelemizle, dayanışmamızla biz değiştireceğiz” sloganıyla gerçekleştirilen yürüyüş için kadınlar ve LGBTİ+’lar, saat 19.30’daki buluşmadan saatler önce Sıraselviler’de bir araya geldi.

“Kurtuluşumz feminizmde” yazılı pankartın açıldığı buluşmada, kadınlar ve LGBTİ+’lar alkışlar, zılgıtlar ve sloganlarla Cihangir’e doğru yürüyüşe geçti.

Yürüyüş öncesi

Yürüyüşün başlamasına dakikalar kala sloganlar yükseliyor: “Feminist dünya kurmadan bitmeyecek bu isyan! Jin, jiyan, azadî!”

Kadınlar ve LGBTİ+’lar, bu yıl da Feminist Gece Yürüyüşü için hazırladıkları dövizlerle mücadelenin sözünü sokağa taşıdı.

“Sokakta isyan var”

Kadınlar ve LGBTİ+’lar 19.30’da başlayacak yürüyüşten saatler önce Sıraselviler’de toplanmaya başladı.

Alkış ve zılgıtların yanı sıra sık sık “Jin, jiyan, azadî” (Kadın, yaşam özgürlük), “Dolapta zıkkımın kökü, sokakta isyan var”, “Gelsin baba, gelsin koca, gelsin devlet, gelsin cop. İnadına isyan, inadına isyan, inadına özgürlük” sloganları atıldı.

Taksim ve çevresinde polis ablukası

Yürüyüş öncesinde, valilik kararıyla bölgedeki toplu taşıma hatları hizmet vermezken Taksim ve çevresi de polis bariyerleriyle kapatıldı.

İstanbul’da 8 Mart’a karşı kapatılan yollar

Taksim Meydanı, Sıraselviler ve İstiklal Caddesi’nde çok sayıda polis konuşlanmış durumda.

“23 yıldır vazgeçmedik, bu yıl da geçmiyoruz”

8 Mart Feminist Gece Yürüyüşü Komitesi’nin, yürüyüşe saatler kala X hesabından yaptığı paylaşım şöyle:

Metronun Taksim istasyonu kapalı olsa da Şişhane’nin yalnızca İstiklal çıkışı kapalı olacak. Mümkün olduğunca erken gelip 19.30’da Sıraselviler’e çıkabilecek şekilde etraftaki kafelerde, tanıdığımız evlerde konumlanabiliriz. 23 yıldır Feminist Gece Yürüyüşümüzden vazgeçmedik, bu yıl da geçmiyoruz ve 24. Feminist Gece Yürüyüşü için 19.30’da Sıraselviler’de buluşuyoruz! Eylem yerine ulaşana kadar mümkün olduğunca toplu durmak yerine ikili üçlü gruplar halinde hareket etmeye, slogansız ve dövizsiz Sıraselviler’e ulaşmaya çalışalım. 19.30’da Sıraselviler’de 24. Feminist Gece Yürüyüşündeyiz!

