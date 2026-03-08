ENGLISH KURDÎ
biamag
bianet-Bağımsız İletişim Ağı
KADIN
YT: Yayın Tarihi: 08.03.2026 16:15 8 Mart 2026 16:15
 ~  SG: Son Güncelleme: 08.03.2026 19:47 8 Mart 2026 19:47
Okuma Okuma:  3 dakika

24. FEMİNİST GECE YÜRÜYÜŞÜ

Kadınlar ve LGBTİ+'lar Sıraselviler'de

24. Feminist Gece Yürüyüşü için kadınlar ve LGBTİ+’lar, Taksim Sıraselviler Caddesi’nde bir araya geliyor.

BİA Haber Merkezi

Görseli Büyüt
*İstanbul'da 24. Feminist Gece Yürüyüşü öncesi Beyoğlu Sıraselviler Caddesi boyunda yolun iki tarafına yerleştirilen polis bariyerleri, 8 Mart 2026.
Fotoğraf: Evrim Kepenek/bianet

İstanbul’da 8 Mart Dünya Kadınlar Günü kapsamında düzenlenen 24. Feminist Gece Yürüyüşü’nün adresi bu yıl da Beyoğlu Sıraselviler Caddesi oldu.

“Bu düzeni feminist mücadelemizle, dayanışmamızla biz değiştireceğiz” sloganıyla gerçekleştirilen yürüyüş için kadınlar ve LGBTİ+’lar, saat 19.30’daki buluşmadan saatler önce Sıraselviler’de bir araya geldi.

“Kurtuluşumz feminizmde” yazılı pankartın açıldığı buluşmada, kadınlar ve LGBTİ+’lar alkışlar, zılgıtlar ve sloganlarla Cihangir’e doğru yürüyüşe geçti.

Yürüyüş öncesi

Yürüyüşün başlamasına dakikalar kala sloganlar yükseliyor: “Feminist dünya kurmadan bitmeyecek bu isyan! Jin, jiyan, azadî!”

Kadınlar ve LGBTİ+’lar, bu yıl da Feminist Gece Yürüyüşü için hazırladıkları dövizlerle mücadelenin sözünü sokağa taşıdı.

*Fotoğraf: Evrim Kepenek / Kolaj: bianet

“Sokakta isyan var”

Kadınlar ve LGBTİ+’lar 19.30’da başlayacak yürüyüşten saatler önce Sıraselviler’de toplanmaya başladı.

Alkış ve zılgıtların yanı sıra sık sık “Jin, jiyan, azadî” (Kadın, yaşam özgürlük), “Dolapta zıkkımın kökü, sokakta isyan var”, “Gelsin baba, gelsin koca, gelsin devlet, gelsin cop. İnadına isyan, inadına isyan, inadına özgürlük” sloganları atıldı.

Taksim ve çevresinde polis ablukası

Yürüyüş öncesinde, valilik kararıyla bölgedeki toplu taşıma hatları hizmet vermezken Taksim ve çevresi de polis bariyerleriyle kapatıldı.

Taksim Meydanı, Sıraselviler ve İstiklal Caddesi’nde çok sayıda polis konuşlanmış durumda.

“23 yıldır vazgeçmedik, bu yıl da geçmiyoruz”

8 Mart Feminist Gece Yürüyüşü Komitesi’nin, yürüyüşe saatler kala X hesabından yaptığı paylaşım şöyle:

Metronun Taksim istasyonu kapalı olsa da Şişhane’nin yalnızca İstiklal çıkışı kapalı olacak. Mümkün olduğunca erken gelip 19.30’da Sıraselviler’e çıkabilecek şekilde etraftaki kafelerde, tanıdığımız evlerde konumlanabiliriz.

23 yıldır Feminist Gece Yürüyüşümüzden vazgeçmedik, bu yıl da geçmiyoruz ve 24. Feminist Gece Yürüyüşü için 19.30’da Sıraselviler’de buluşuyoruz!

Eylem yerine ulaşana kadar mümkün olduğunca toplu durmak yerine ikili üçlü gruplar halinde hareket etmeye, slogansız ve dövizsiz Sıraselviler’e ulaşmaya çalışalım. 19.30’da Sıraselviler’de 24. Feminist Gece Yürüyüşündeyiz!

(EMK/VC)

İstanbul
8 Mart 2026 feminist gece yürüyüşü 24. Feminist Gece Yürüyüşü 8 Mart Dünya Kadınlar Günü dünya kadınlar günü
