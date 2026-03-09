Kadınlar ve LGBTİ+'lar sokakta: Ankara’dan Kocaeli’ne Feminist Gece Yürüyüşleri

8 Mart Dünya Kadınlar Günü kapsamında Ankara, İzmir, Adana, Mersin, Antalya ve Kocaeli’de kadınlar Feminist Gece Yürüyüşleri düzenleyerek şiddete, savaşa ve yoksulluğa karşı mücadele mesajı verdi. Kadınlar, yaşam, barış ve özgürlük taleplerini sloganlar ve pankartlarla dile getirdi.

Ankara

MA'daki habere göre, Ankara’da kadınlar 20’nci Feminist Gece Yürüyüşü için Yüksel Caddesi’nde bir araya geldi. Yüksel Caddesi’nden Sakarya Caddesi’ne yürüyen kadınlar, “Jin, jiyan, azadî”, “Kadın, yaşam, özgürlük” ve “Kadın cinayetleri politiktir” sloganları attı.

Yürüyüşün ardından yapılan açıklamada, savaş ve şiddetin kadınların yaşamını kuşattığı vurgulanarak feminist mücadelenin sürdürüleceği belirtildi. Açıklamada, kadınların barış ve özgürlük talebinde ısrarcı olduğu ifade edilerek kadın cinayetlerine karşı cezasızlık politikaları eleştirildi. Ayrıca kadınların ve LGBTİ+’ların haklarına yönelik saldırılara karşı mücadele çağrısı yapıldı.

İzmir

MA'nın haberine göre, İzmir’de 9’uncu Feminist Gece Yürüyüşü gerçekleştirildi. Kadınlar eski Leman Kültür önünde toplanarak Kıbrıs Şehitleri Caddesi üzerinden Türkan Saylan Kültür Merkezi’ne yürüdü.

Yürüyüşte “Kadın cinayetlerini durduracağız”, “Jin, jiyan, azadî” ve “Yaşasın kadın dayanışması” sloganları atıldı.

Açıklamada kadınlara yönelik şiddetin ve kadın cinayetlerinin arttığına dikkat çekilerek devletin etkin önlemler alması gerektiği vurgulandı. Ayrıca kadın emeğinin güvencesiz koşullarda çalıştırıldığı ve ekonomik eşitsizliklerin derinleştiği ifade edildi.

Adana, Antalya ve Mersin

MA'daki habere göre, Adana’da üçüncü kez düzenlenen Feminist Gece Yürüyüşü’nde kadınlar Gazipaşa Caddesi’nden Atatürk Parkı’na kadar yürüdü. Yürüyüş boyunca “Kadınlar savaş istemiyor”, “Susmuyoruz, korkmuyoruz, itaat etmiyoruz” ve “Yaşasın kadın dayanışması” sloganları atıldı. Yürüyüş sırasında LGBTİ bayrağı açanlara polisin müdahale ettiği bildirildi.

Antalya’da kadınlar Hadrian Kapısı’nda bir araya gelerek Cumhuriyet Meydanı’na yürümek istedi ancak polis yürüyüşe izin vermedi. Kadınlar müzik ve halaylarla protesto gerçekleştirdi.

Mersin’de ise 12’nci Feminist Gece Yürüyüşü Kushimoto Sokağı’ndan başlayıp Özgecan Aslan Meydanı’nda sona erdi. Yürüyüşte “Eşit ve özgür bir yaşamda ısrarcıyız” ve “Yaşasın feminist mücadelemiz” sloganları atıldı. Yapılan konuşmalarda kadınların eşitlik ve özgürlük mücadelesini sürdürmeye devam edeceği vurgulandı.

Kocaeli

Abbas Vural'ın bianet'e geçtiği habere göre, Kocaeli’de kadınlar 8 Mart kapsamında Gebze ve İzmit’te yürüyüş ve basın açıklamaları gerçekleştirdi. Gebze’de düzenlenen yürüyüş, açılan LGBTİ bayrağı nedeniyle kolluk güçleri tarafından engellenmeye çalışıldı. İzmit’te yapılan yürüyüşte de benzer bir durum yaşandı ve polisin müdahalesi sırasında Kocaeli Üniversitesi öğrencisi B.T., LGBTİ bayrağı açtığı gerekçesiyle gözaltına alındı.

Engellemelere rağmen yürüyüşlerini sürdüren kadınlar, yaptıkları açıklamalarla eylemlerini sonlandırdı. Açıklamalarda özellikle 8 Kasım 2025’te Kocaeli’nin Dilovası ilçesinde meydana gelen ve altı kadın işçinin hayatını kaybettiği patlama gündeme getirildi. Kadınlar, patlamanın önlenebilir olduğunu belirterek yaşamını yitiren işçiler için adalet talep etti.

İzmit’te gözaltına alınan öğrencinin avukatı Bengisu Şentürk de yaşananlara ilişkin açıklama yaptı. Şentürk, polislerin yürüyüş öncesinde komiteyi LGBTİ+ bayrak ve pankartları konusunda sert şekilde uyardığını, bazı polislerin “biz de anneyiz, LGBTİ’yi özendirmeyin” dediği belirtildi.

Şentürk ayrıca öğrencinin gözaltı sırasında darp edildiğini, saçının çekildiğini ve bu nedenle darp raporu alarak şikâyette bulunduklarını belirtti. İfade işlemleri sırasında ise izinsiz yürüyüşe dair herhangi bir soru sorulmadığını, sorunun yalnızca açılan bayrakla ilgili olduğunu aktardı. Öğrencinin daha sonra serbest bırakıldığı bildirildi.

