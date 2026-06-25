Ji Senatoyê bo Trump: “Ger pêdivî bi domandina şer hebe, em biryara vê didin"
Senatoya Amerîkayê di gaveke dîrokî de desthilatên Donald Trump ên ji bo domandina şerê Îranê sînordar kirin. Hat ragihandin ku divê serok ji bo her êrişa nû ji Kongreyê destûrê bixwaze.
Ev biryar bi piştgiriya hinek Komariyan jî hat pesendkirin. Vê yekê hêrseke tund a Trump li pey xwe anî û Trump ev gav wekî hewldanekê nirxand ku dixwaze Tehranê ji "têkçûnê" rizgar bike.
Senatoya Amerîkayê 23yê Hezîrana 2026an bi 50 dengên 'erê' li hemberî 48 dengên 'na' projeyasaya desthilatên şer pesend kir.
DYA û Îranê li hev kirin: Di 19ê Hezîranê de li Swîreyê dê peymanê îmze bikin
Di vê dengdanê de 4 senatorên Komarî (Susan Collins, Lisa Murkowski, Rand Paul û Bill Cassidy) bi Demokratan re dengê xwe da projeyasayê. Biryar Trump neçar dike ku beriya her êrişa nû ya li ser Îranê ji Kongreyê destûrê wergire. Senato bi vê biryarê ji Trump re dibêje, “Ger pêdivî bi domandina şer hebe, em biryara vê didin".
Eger gefeke bilez û rasterast li ser Amerîkayê yan hevpeymanên wê tune be, ev destûr şert e.
Trump: Min bi Îranê çok daniye
Li beramberî vê yekê, Donald Trump li ser hesabê xwe yê fermî yê medyaya civakî êrişî Kongreyê kir.
Trump ev gav weke tevgereke "bêwate û bêwext" pênase kir. Trump wiha nivîsî, "Min bi Îranê çok daniye û amade ye têk biçe. Lê dîsa jî Senato biryarê dide ku desthilatên min sînordar bike."
Serokê Amerîkayê destnîşan kir ku ev biryar karê wî zehmettir dike û got:
"Ez dê her çi bibe karê xwe temam bikim çimkî ez her tim bi ser dikevim."
Serokê DYAyê Trump li Versayê peymana bi Îranê re îmze kir
Alîgirên vê biryarê dibêjin ku li gorî destûra Amerîkayê mafê ragihandina şer tenê yê Kongreyê ye, ne yê serok e. Ev projeyasa berê li Senatoya Amerîkayê jî hatibû pesendkirin.
Li gorî Yasaya Desthilatên Şer a sala 1973yan, ji bo ku ev yasa bikeve meriyetê pêwîstî bi îmzeya serok nîne.
Her çend îdareya Trump dibêje ku biryarên bi vî rengî li dijî destûrê ne û ne pêbendker in jî ev yasa li pêşiya operasyonên leşkerî yên Trump wekî astengiyeke siyasî ya mezin tê dîtin.
Trump têkçûna xwe ya li hemberî Îranê careke din kir sitûyê Kurdan: “Dest danîn ser çekên min"
Şerê di navbera Îran, Amerîka û Îsraîlê de 28ê Sibata 2026an dest pê kir. Ev şer bû sedema têkçûna aboriya cîhanî û girtina Tengava Hurmizê. Ji ber şer dubendiya siyasî ya li navxweyî Washingtonê gihiştiye lûtkeyê.
Senatoya Amerîkayê dixwaze rê li ber her cûre şerên nû bigire da ku aramiya siyasî ya welêt were parastin.
(AY)